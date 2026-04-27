Axitare nousee Suomen sote-teknologioiden kärkikaartiin – tähtää nyt kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen

Axitare kasvaa niin nopeasti, että myös pääomasijoittajat kiinnostuivat

Helsinkiläiselle Axitare Oy:lle on myönnetty Rise Finlandin ja Aspian jakama RISE Kasvupalkinto kunniamaininta -tunnustus. Palkinnon kriteereinä on yrityksen voimakas ja rohkea kasvu sekä tasapaino kasvun ja kannattavuuden välillä. Yritys kasvattikin liikevaihtoaan edelliseen tilikauteen verrattuna 75 %.

– Axitare on erinomainen esimerkki siitä, että selkeä visio ja määrätietoinen tekeminen kantavat hedelmää myös haastavissa markkinaolosuhteissa, Rise Finlandin toimitusjohtaja Eija Ranua kertoo.

Poikkeuksellinen kasvu on saanut myös pääomasijoittajat kiinnostumaan yrityksestä, ja keväällä 2025 Vaaka Partnersista tuli yhtiön enemmistöomistaja.

– Samalla tehtiin suunnitelma kansainvälistymisestä, ja viime vuoden lopulla avasimme ensimmäisen tytäryhtiön Tanskaan, Axitaren toimitusjohtaja Lasse Rousi kertoo.

Rousi siirtyi Axitarelle vuoden 2026 alussa, kun yrityksen perustaja ja silloinen toimitusjohtaja Jukka Penttinen esitti toiveensa astua sivuun toimitusjohtajan roolista, keskittyen liiketoiminnan ja teknologian kehityshankkeisiin. Rousi toteaakin, ettei päätöstä tarvinnut kauaa miettiä:

– Jukka ja koko firma ovat tehneet tosi hienoa työtä, ja on mahtavaa päästä mukaan tähän vauhdikkaaseen kasvuun. Yrityksen vieminen kansainväliseksi menestykseksi on unelmien täyttymys.

Suomalaisuus kilpailuetuna: Axitare kehittää ja valmistaa kotimaassa

Axitaren menestys perustuu Rousin mukaan ennen kaikkea tuotteen kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Käyttäjien toiveisiin reagoidaan nopeasti:

– Yrityksen ydin on alusta saakka ollut asiakasymmärryksen sisäistäminen. Se ei sinänsä ole mikään uusi ja ihmeellinen ajatus, mutta Axitarella se todella näkyy. Kasvu osoittaa, että ratkaisumme vastaa todelliseen tarpeeseen. Asiakasymmärrys on kaikilla työntekijöillä syvällä DNA:ssa. RISE Kasvupalkinnon kunniamaininta on osoitus siitä, että tämä määrätietoinen työ on huomattu myös muualla.

Vaikka Axitare ei ole ainoa suomalainen lääkeautomaatteja valmistava yritys, samanlaista teknologiaa ei käytä kukaan muu toimija. Yritys myös valmistaa kaikki laitteensa Suomessa ja aikoo panostaa Suomen markkinoihin jatkossakin.

– Vaikka tulevien vuosien tavoitteena on laajentua ulkomaille, Suomi pysyy merkittävänä kotimarkkinana, Rousi kertoo.

Tärkeintä on merkityksellisyys – Axitare helpottaa hoitajien työtä ja ikääntyneiden arkea

Rousi toteaa yrityksellä olleen hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen toimintaympäristössä. Tuote helpottaa hoitajien työtä, ikääntyneiden arkea ja tuo säästöjä sotealalle, mikä tekee Rousin mukaan Suomen markkinasta Axitarelle erittäin mieluisan:

– Kasvuyrittäjiä tuetaan Suomessa mielestäni hyvin erilaisten yhteistyömallien, kuten Business Finlandin kautta. Viime vuosina yrityksemme on kuitenkin pystynyt rahoittamaan kasvua omalla kassavirrallaan. Vaaka Partners tuo meille ennen kaikkea paljon osaamista ja tukee kansainvälisen kasvun rakentamista.

Vaikka yritys on herättänyt huomiota voimakkaalla kasvullaan, toimitusjohtajalle tärkeintä on silti työn merkityksellisyys.

– Pystymme tällä teknologialla aidosti auttamaan ikääntyneitä heidän arjessaan ja helpottamaan kotona asumista. Sitten kun itse istun eläkepäivillä ja katson taaksepäin, tiedän tehneeni jotain, millä on merkitystä. Ajatus merkityksellisyydestä yhdistää meitä kaikkia täällä Axitarella, Rousi toteaa.

Axitare Oy

Axitare Oy on vuonna 2016 perustettu terveysteknologipalveluita tarjoava yritys, joka valmistaa lääkeautomaatteja. Vuonna 2025 yrityksen liikevaihto oli 10,1 miljoonaa.

Rise Finland Oy

RISE Finland tähtää Suomen talouden kasvuun. RISE 2026 -kasvurahoitustapahtumalla kehitetään suomalaisyritysten rahoitus- ja kansainvälistymisosaamista, edistetään pääoman kohdentumista suomalaisyrityksiin sekä vahvistetaan kasvuyrittäjyyden ekosysteemitoimijoiden välistä yhteistyötä. RISE 2026 -tapahtuma järjestettiin Helsingin Tennispalatsissa torstaina 23. huhtikuuta.

