Finanssivalvonta velvoittaa Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin – tehosteeksi juokseva uhkasakko
27.4.2026 11:20:13 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote
Finanssivalvonta on 11.3.2026 antamallaan päätöksellä velvoittanut Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin ja asettanut päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Uhkasakon peruserä on 10 000 euroa ja lisäerä 5 000 euroa jokaista sellaista täyttä kuukautta kohti, jona velvoitteita ei ole noudatettu.
Nanolaina Oy:n on ilmoitettava tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonnan päätös on annettu yhtiölle tiedoksi. Lisäksi Finanssivalvonta on sakon uhalla velvoittanut Nanolaina Oy:n päivittämään rekisteriin ilmoitettuja tietoja lain asettamissa määräajoissa.
Uhkasakon asettamisen tarkoituksena on taivuttaa velvoitettu noudattamaan päävelvoitetta. Finanssivalvonta on suhteuttanut uhkasakon suuruuden erityisesti päävelvoitteen laatuun ja laajuuteen ja velvoitteen täyttämiseen vaadittujen toimien laajuuteen ja arvioituun kalleuteen.
Finanssivalvonta katsoo, että laiminlyönti on omiaan heikentämään luottamusta positiiviseen luottotietorekisteriin. Rekisterin pääasiallisiin tarkoituksiin lukeutuu ylivelkaantumisen torjuminen varmistamalla luotettavien luottotietojen saatavuus erityisesti luotonantotilanteessa luottokelpoisuutta arvioitaessa.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Nanolaina Oy:llä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Tieto siitä, milloin Nanolaina Oy on saanut päätöksen tiedoksi ja tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.
Liitteet
Finanssivalvonnan päätös (pdf)
Lisätietoja antaa
Timiikka Tommiska, vanhempi juristi, Pankkivalvonta/Menettelytavat.
Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Muut kielet
- ENG: FIN-FSA obliges Nanocredit LTD to disclose information on credits granted by it to the Positive Credit Register – enforced by running conditional fine
- SWE: Finansinspektionen ålägger Nanolån AB att lämna uppgifter om beviljade krediter till det positiva kreditupplysningsregistret – beslutet förenas med löpande vite
