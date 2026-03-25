Finanssivalvonta velvoittaa Nanolaina Oy:n ilmoittamaan myöntämiensä luottojen tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin – tehosteeksi juokseva uhkasakko

Nanolaina Oy:n on ilmoitettava tiedot positiiviseen luottotietorekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonnan päätös on annettu yhtiölle tiedoksi. Lisäksi Finanssivalvonta on sakon uhalla velvoittanut Nanolaina Oy:n päivittämään rekisteriin ilmoitettuja tietoja lain asettamissa määräajoissa.

Uhkasakon asettamisen tarkoituksena on taivuttaa velvoitettu noudattamaan päävelvoitetta. Finanssivalvonta on suhteuttanut uhkasakon suuruuden erityisesti päävelvoitteen laatuun ja laajuuteen ja velvoitteen täyttämiseen vaadittujen toimien laajuuteen ja arvioituun kalleuteen.

Finanssivalvonta katsoo, että laiminlyönti on omiaan heikentämään luottamusta positiiviseen luottotietorekisteriin. Rekisterin pääasiallisiin tarkoituksiin lukeutuu ylivelkaantumisen torjuminen varmistamalla luotettavien luottotietojen saatavuus erityisesti luotonantotilanteessa luottokelpoisuutta arvioitaessa.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Nanolaina Oy:llä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Tieto siitä, milloin Nanolaina Oy on saanut päätöksen tiedoksi ja tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

