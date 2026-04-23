Tupakointikielloista päättäminen siirtyisi kunnan viranomaiselta taloyhtiöille
27.4.2026 12:22:13 EEST | Kiinteistöliitto | Tiedote
Tupakkalain muutosta koskeva lakiluonnos on lausuntokierroksella 10.6.2026 saakka. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää tupakkalakiin asuntoyhteisöjen tupakointikieltosääntelyä koskevia merkittäviä muutoksia. Jatkossa tupakkalain 79 §:n mukaisista kielloista ei tarvittaisi kunnan viranomaisen päätöstä, vaan taloyhtiö voisi itse päättää parveke- ja käyttöpihatupakointikielloista sekä asuintilan sisäosaan määrättävästä tupakointikiellosta. Kiellot koskisivat myös poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä sähkötupakkaa.
Tupakointikieltoon ei enää tarvittaisi kaikkien osakkaiden suostumusta, jos kieltojen määräämisen edellytykset täyttyvät. Päätös voitaisiin asunto-osakeyhtiössä tehdä 2/3 määräenemmistöpäätöksellä. Parvekkeen ja huoneistoon kuuluvan ulkotilan tupakointikiellon edellytyksenä olisi jatkossakin se, että savu voisi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi toiselle parvekkeelle tai huoneistoon. Kynnys parveke- ja huoneistopihatupakointikiellosta päättämiseen säilyisi matalalla, eikä edellyttäisi konkreettista tupakointia tai savun kulkeutumista. Ennen tupakointikiellosta päättämistä huoneistojen haltijoita olisi kuultava kuten nykyisinkin.
”Kiinteistöliitto pitäisi edelleen ehdottomasti parhaana ratkaisuna sitä, että tupakointikielloista parvekkeille ja huoneistojen käyttö- ja hallintapihoille säädettäisiin suoraan tupakkalailla eli tupakointi taloyhtiöissä kiellettäisiin tupakkalain 78 §:ssä. Tämä keventäisi taloyhtiöiden ja viranomaisten hallinnollista taakkaa merkittävästi ja olisi perusteltua terveysriskien johdosta. Lisäksi lakisääteisen tupakointikiellon rikkomisesta tulisi säätää seuraamukseksi viranhaltijan määräämä laiminlyöntimaksu”, Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli sanoo.
Vaikka lausuntokierrokselle lähtenyt luonnos ei sellaisenaan vastaa Kiinteistöliiton ensisijaiseen vaatimukseen lakisääteisen tupakointikiellon laajentamisesta, pitää Kiinteistöliitto ehdotusta päätöksenteon siirtämisestä taloyhtiöiden sisäiseksi asiaksi ja päätösvaateen keventämistä 2/3 määräenemmistöpäätökseen sinällään tervetulleena uudistuksena nimenomaan parveke- ja huoneistopihojen osalta.
”Toteutuessaan päätöksentekoa keventävä ehdotus olisi kaivattu askel kohti savuttomuutta asunto-osakeyhtiöissä. Uudistus olisi hyvin linjassa huoneenvuokralakiin esitetyn, myös vanhoja vuokrasuhteita koskevan tupakointikiellon kanssa”, Jenni Hupli toteaa.
Asuintilan tupakointikieltoa koskeva ehdotus uhkaa lisätä taloyhtiöiden oikeudenkäyntiriskejä
Kiinteistöliitto kantaa huolta siitä, että ehdotus uhkaa lisätä oikeudenkäyntiriskejä varsinkin asunnon sisälle määrättävän tupakointikiellon osalta. Asuintilan sisäosan tupakointikiellosta voitaisiin yhtiössä päättää savun kulkeutumisen mahdollisuuden lisäksi, jos savun kulkeutumista ei rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella voitaisi kohtuudella ehkäistä. Lisäksi huoneiston haltijalle tulee antaa mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimillaan. Edellytykset ovat erittäin tulkinnanvaraiset.
Nykytilanteessa kunnan viranomainen punnitsee, täyttyvätkö edellytykset kiellolle vai ei. Jos edellytykset eivät täyty, taloyhtiön kannettavaksi jäävät lähinnä päätöksen valmisteluun ja hakemiseen liittyvät, maltillisiksi jäävät kustannukset. Tulevaisuudessa osakas riitauttaisi yhtiön tekemän päätöksen oikeusteitse nostamalla kanteen. Oikeudenkäyntiin sisältyy aina riski tuhansien eurojen oikeudenkäyntikuluista, jotka jäävät yhtiön maksettavaksi, jos osakkaan kanne menestyy.
”Taloyhtiöille täytyy jäädä mahdollisuus hakea erittäin tulkinnanvaraista asuintilan sisäosan tupakointikieltoa kunnan viranomaiselta. On erittäin ongelmallista asumisterveyden näkökulmasta, jos taloyhtiöissä ei uskalleta oikeudenkäyntikuluriskien pelossa päättää asuintilan tupakointikiellosta”, Jenni Hupli sanoo.
Kiinteistöliitto esittää harkittavaksi, tulisiko tässä vaiheessa edetä vain parveketta sekä käyttö- ja hallintapihoja koskevan tupakointikiellon osalta ja jättää asuintilan sisäosan tupakointikiellot nykyiselleen kunnan viranomaisen tehtäväksi.
Luonnos sisältää muitakin asuntoyhteisöjen tupakointikieltoa koskevia ehdotuksia, kuten esimerkiksi säännökset tupakointikieltopäätöksen lakkauttamisesta ja mm. osakkaiden ja vuokralaisten oikeussuojakeinoista. Laki tulisi luonnoksen mukaan voimaan 1.1.2027. Kiinteistöliitto lausuu ehdotuksen muista muutostarpeista lausuntokierroksen aikana.
Yhteyshenkilöt
Jenni HuplilakiasiainjohtajaPuh:040 865 8097jenni.hupli@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
