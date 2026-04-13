Israel jatkaa kansanmurhaa Gazassa – veden saannin rajoittaminen keskeinen keino
28.4.2026 07:56:56 EEST | Lääkärit Ilman Rajoja | Tiedote
Israelin viranomaiset ovat riistäneet Gazan alueen asukkailta järjestelmällisesti veden saannin, mikä johtaa sairauksien lisääntymiseen, osoittaa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tuore raportti.
YK:n, EU:n ja Maailmanpankin mukaan Israel on tuhonnut tai vaurioittanut lähes 90 prosenttia Gazan vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista, kuten suolanpoistolaitoksista, porakaivoista, putkistoista ja viemärijärjestelmistä.
Lääkärit Ilman Rajoja on dokumentoinut tapauksia, joissa Israelin armeija on tulittanut selvästi merkittyjä vesirekkoja tai tuhonnut porakaivoja, jotka olivat kymmenientuhansien ihmisten elintärkeitä vedenlähteitä.
Samaan aikaan Israelin viranomaiset ovat estäneet tai rajoittaneet veden tuottamiseen ja sanitaation ylläpitämiseen tarvittavien tarvikkeiden pääsyä Gazaan.
Väkivaltaisia välikohtauksia on usein tapahtunut vedenjakelun yhteydessä, jolloin ihmisiä on loukkaantunut ja laitteistoa on vahingoittunut.
Hanan, palestiinalaisnainen Gazan kaupungista, kertoo, että hänen pojanpoikansa oli Nuseiratissa viime heinäkuussa hakemassa juomavettä. ”Hän seisoi jonossa muiden lasten kanssa, ja Israelin joukot tappoivat hänet. Hän oli 10-vuotias. Veden hakemisen ei pitäisi olla vaarallista”, Hanan kertoo.
Iho- ja ruoansulatuskanavan sairaudet yleisiä
Veden saannin rajoittamisella on kauaskantoisia seurauksia ihmisten terveyteen. Perushygieniaan tarvittavien asioiden, kuten puhtaan veden, saippuan, vaippojen ja kuukautissuojien, saatavuus on muuttunut äärimmäisen vaikeaksi. Tilanne on erityisen vaikea naisille ja vammaisille. Ihmiset joutuvat kaivamaan hiekkaan kuoppia vessoiksi, ja sateella ne tulvivat ja saastuttavat ympäristön ja pohjaveden.
Veden ja hygienian puute yhdistettynä epäinhimillisiin elinoloihin, kuten ahtaisiin telttoihin ja tilapäisiin suojiin, johtaa myös sairauksien lisääntymiseen. Näihin kuuluvat muun muassa hengitystieinfektiot, ihosairaudet ja ripulitaudit.
Ihosairaudet muodostivat lähes 18 prosenttia Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön yleisterveydenhuollon vastaanottokäynneistä vuonna 2025. Järjestön vastaanottokäynneillä touko–elokuun 2025 välisenä aikana havaittiin, että lähes 25 prosentilla ihmisistä oli ollut jokin ruoansulatuskanavan sairaus edeltävän kuukauden aikana.
Lääkärit Ilman Rajoja kehottaa Israelin viranomaisia palauttamaan välittömästi veden saatavuuden Gazassa vaaditulle tasolle.
”Israelin liittolaisten on käytettävä vaikutusvaltaansa painostaakseen Israelia lopettamaan humanitaarisen avun estämisen”, vaatii Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen
Gazan toiseksi suurin juomaveden tuottaja
Lääkärit Ilman Rajoja on paikallisviranomaisten jälkeen Gazan kaistan suurin juomaveden tuottaja.
Maaliskuussa 2026 järjestö tuotti tai jakeli Gazassa yli 5,3 miljoonaa litraa vettä päivässä. Tämä vastaa yli 407 000 ihmisen eli joka viidennen Gazan asukkaan vähimmäistarvetta.
Maaliskuun aikana Lääkärit Ilman Rajoja jakeli Gazassa yhteensä yli 100 miljoonaa litraa vettä.
Anna-Reetta KorhonenTiedottajaPuh:044 019 0060anna-reetta.korhonen@helsinki.msf.org
