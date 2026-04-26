Sofia Virta kokosi järjestökentän ja suomalaisten viestejä paperille ja luovutti ne suorassa lähetyksessä Rydmanille “ministeriauton takapenkillä luettavaksi”
27.4.2026 21:26:31 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta luovutti tänään A-studiossa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanille listan, johon on koottu järjestökentän ja kansalaisten terveisiä ministerille hallituksen järjestöleikkauksista. Virran mukaan kyse ei ole pakosta vaan valinnasta: hallitus olisi voinut perua yritysten yhteisöveroalen ja välttää kaikki sote-leikkaukset – rahaa olisi jäänyt vielä ylikin.
Virran mukaan ministerin puhe "rälssistä" ja tehottomista järjestöistä on ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Tällä vaalikaudella hallitus on leikannut STEA-rahoitusta lähes 200 miljoonaa euroa ja ensi vuonna järjestöjen rahoitus on enää noin puolet vuoden 2024 tasosta.
Virran listan saatesanat ministeri Rydmanille tiivistävät kentän viestin:
– Leikkaukset eivät kohdistu hallintoon tai tehokkuusvajeisiin. Ne kohdistuvat ihmisiin, jotka tarvitsevat apua nyt, Virta kirjoittaa listaan liittämässään saatekirjeessä.
SOSTEn laskelmien mukaan yksi järjestöihin sijoitettu euro vähensi julkisen sektorin kustannuksia yli 1,4 euroa. Virran mukaan hallituksen leikkaukset eivät siis ole säästöjä, vaan ne siirtävät laskun tulevaisuuteen. Hyvinvointialuejohtajat ovat itse todenneet, ettei heillä ole järjestöille toiminnallista korvaajaa, ja että leikkaukset kasvattavat alueiden kustannuksia, eivät vähennä niitä.
– Viimeisimpänä kehysriihessä hallitus leikkasi järjestöiltä 50 miljoonaa ja tarjosi tilalle 25 miljoonaa kehittämisrahaa. Erotuksen maksavat lapset, nuoret, vanhukset ja he, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat. Sekä ne ammattilaiset, joiden työt järjestöissä leikkausten myötä loppuvat. Näin ei olisi ollut pakko tehdä. Hallitus olisi voinut valita toisin. Yhteisöveroalennuksesta olisi voinut luopua ja rahaa olisi jäänyt vielä ylikin. Toivon todella, että Rydman lukee antamani paperit ja kuulee järjestökentän ja suomalaisten äänen, Virta sanoo.
Vihreät vaatii sote-järjestöleikkausten perumista ja rahoituksen palauttamista parlamentaarisesti sovitulle tasolle. Lisäksi Virta peräänkuuluttaa ministeriltä kunnioittavampaa tapaa puhua suomalaisesta kansalaisjärjestökentästä.
– Tapa, jolla ministeri on suhtautunut sote-järjestökenttään on historiallisen ylimielinen ja halventava kuten esimerkiksi viime viikon kyselytunnilla kuulimme. Olen itse työskennellyt juuri tällä kentällä ja nähnyt sen työn arvon, jota siellä päivittäin tehdään. Samaa ei varmaankaan voi sanoa ministeristä, joka maalaa vääristelevää kuvaa. Tuhannet järjestöissä työtä tekevät, vapaaehtoisina toimivat tai sieltä korvaamatonta apua saavat eivät ansaitse sellaista puhetta ministeriltä, jonka salkun perusteella pitäisi olla heidän puolellaan. Toivon, että Rydman ehtisi edes ministeriauton takapenkillä vilkaisemaan näitä viestejä, joita suomalaisilta hänelle kirjallisesti toimitin – puheet kun eivät tunnu menevän läpi, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Inka Hopsu: Ammattikorkeakouluja ostetaan, mutta kuka on ohjaksissa?26.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Yliopistot ovat usealla paikkakunnalla hankkineet omistukseensa ammattikorkeakouluja. Vihreiden Inka Hopsu kysyy, onko tiede- ja kulttuuriministerillä näkemystä ammattikorkeakoulujen suunnasta.
Vihreiden Huff: Hallitus ajoi kymmeniä tuhansia lapsia köyhyyteen ja kouluissa se näkyy nälkänä25.4.2026 12:24:38 EEST | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina toimiva Shawn Huff puhui tänään Vihreiden puoluevaltuustossa Helsingissä hallituksen leikkausten näkymisestä helsinkiläisissä kouluissa. Huff on tehnyt apulaispormestarina toistakymmentä kouluvierailua eri puolilla Helsinkiä. Hänen havaintonsa ovat yksiselitteisiä: Orpon hallituksen leikkaukset ovat lisänneet lasten eriarvoisuutta, kasvattaneet luokkakokoja ja ajaneet perheitä köyhyyteen tavalla, joka näkyy suoraan kouluarjessa.
Vihreiden Tynkkynen puoluevaltuustossa: maailmanpolitiikassa sotku syvenee ja soppa sakenee25.4.2026 11:13:26 EEST | Tiedote
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen ruoti viimeaikaisia maailman tapahtumia Iranin sodasta energiakriisiin ja Unkarin vaaleihin. Hän muistutti, että ydinaseet eivät ole mitä tahansa aseita, koska ydinsota muodostaa ihmiskunnalle eksistentiaalisen uhkan.
Sofia Virta: Joillekin oppositiopuolueille riittäisi että sininen vaihtuu punaiseen – meille se ei riitä25.4.2026 10:48:40 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta paalutti puoluevaltuustopuheessaan, että Vihreille ei riitä pelkkä uusi hallitus. Virran mukaan Vihreät ajaa suunnanmuutosta, joka on mahdollinen vuoden päästä käytävissä vaaleissa. Virta lähetti terveisiä oppositiokollegoilleen.
Inka Hopsu: Opiskelijat eivät tarvitse lisää opintotuen kannustavuutta – syventääkö hallitus opiskelijoiden ahdinkoa entisestään?24.4.2026 16:26:29 EEST | Tiedote
Hallitus on ohjelmassaan luvannut toteuttaa opintotuen kokonaisuudistuksen, joka myös turvaisi opiskelijoiden toimeentuloa. Hallituskauden aikana opiskelijoiden asemaa on kuitenkin heikennetty ja opiskelijoiden toimeentulovaikeudet korostuvat etenkin kesäisin. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy, typistyikö opintotuen kokonaisuudistus kehysriihessä pelkäksi opiskelijoiden “kannustamiseksi”.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme