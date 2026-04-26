Sofia Virta kokosi järjestökentän ja suomalaisten viestejä paperille ja luovutti ne suorassa lähetyksessä Rydmanille “ministeriauton takapenkillä luettavaksi”

Virran mukaan ministerin puhe "rälssistä" ja tehottomista järjestöistä on ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Tällä vaalikaudella hallitus on leikannut STEA-rahoitusta lähes 200 miljoonaa euroa ja ensi vuonna järjestöjen rahoitus on enää noin puolet vuoden 2024 tasosta.

Virran listan saatesanat ministeri Rydmanille tiivistävät kentän viestin:

– Leikkaukset eivät kohdistu hallintoon tai tehokkuusvajeisiin. Ne kohdistuvat ihmisiin, jotka tarvitsevat apua nyt, Virta kirjoittaa listaan liittämässään saatekirjeessä.

SOSTEn laskelmien mukaan yksi järjestöihin sijoitettu euro vähensi julkisen sektorin kustannuksia yli 1,4 euroa. Virran mukaan hallituksen leikkaukset eivät siis ole säästöjä, vaan ne siirtävät laskun tulevaisuuteen. Hyvinvointialuejohtajat ovat itse todenneet, ettei heillä ole järjestöille toiminnallista korvaajaa, ja että leikkaukset kasvattavat alueiden kustannuksia, eivät vähennä niitä.

– Viimeisimpänä kehysriihessä hallitus leikkasi järjestöiltä 50 miljoonaa ja tarjosi tilalle 25 miljoonaa kehittämisrahaa. Erotuksen maksavat lapset, nuoret, vanhukset ja he, jotka kaikkein eniten apua tarvitsevat. Sekä ne ammattilaiset, joiden työt järjestöissä leikkausten myötä loppuvat. Näin ei olisi ollut pakko tehdä. Hallitus olisi voinut valita toisin. Yhteisöveroalennuksesta olisi voinut luopua ja rahaa olisi jäänyt vielä ylikin. Toivon todella, että Rydman lukee antamani paperit ja kuulee järjestökentän ja suomalaisten äänen, Virta sanoo.

Vihreät vaatii sote-järjestöleikkausten perumista ja rahoituksen palauttamista parlamentaarisesti sovitulle tasolle. Lisäksi Virta peräänkuuluttaa ministeriltä kunnioittavampaa tapaa puhua suomalaisesta kansalaisjärjestökentästä.

– Tapa, jolla ministeri on suhtautunut sote-järjestökenttään on historiallisen ylimielinen ja halventava kuten esimerkiksi viime viikon kyselytunnilla kuulimme. Olen itse työskennellyt juuri tällä kentällä ja nähnyt sen työn arvon, jota siellä päivittäin tehdään. Samaa ei varmaankaan voi sanoa ministeristä, joka maalaa vääristelevää kuvaa. Tuhannet järjestöissä työtä tekevät, vapaaehtoisina toimivat tai sieltä korvaamatonta apua saavat eivät ansaitse sellaista puhetta ministeriltä, jonka salkun perusteella pitäisi olla heidän puolellaan. Toivon, että Rydman ehtisi edes ministeriauton takapenkillä vilkaisemaan näitä viestejä, joita suomalaisilta hänelle kirjallisesti toimitin – puheet kun eivät tunnu menevän läpi, Virta päättää.