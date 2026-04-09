Allergiarokotteita kehittävän Desentumin osakeanti teki historiaa: 18 M€ yksityissijoittajilta ja perheyhtiöiltä

Lääkekehitysyhtiö Desentum Oy maalis-huhtikuussa suomalaisilta yksityissijoittajilta ja perheyhtiöiltä ennätykselliset 18 miljoonaa euroa kahdessa erässä. Ensimmäiset 8 miljoonaa euroa ylimerkittiin maaliskuussa noin vartissa, ja jonoon jäi satoja sijoittajia.

10 miljoonan euron suuruinen toinen osa avautui huhtikuun puolessavälissä ja ylimerkittiin 27. huhtikuuta. Kaiken kaikkiaan osakeanti oli auki vain noin 1,5 viikkoa.

”Desentumin esimerkki näyttää, että suomalaisilla yksityissijoittajilla on varoja ja halua panostaa suomalaiseen omistukseen”, sanoo Springvestin sijoitusjohtaja Jouni Mäkelä.

Springvest Oyj on yksi Desentumin merkittävistä osakkeenomistajista, ja se järjesti tälle osakeannin jo viidettä kertaa.

”Suuri kiinnostus Desentumia kohtaan on osoitus siitä, että ihmisillä on mielenkiintoa osallistua työhön, jonka tarkoituksena on muuttaa nykyisiä hoitokäytäntöjä parempaan suuntaan”, sanoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila.

”Tulemme käyttämään sijoittajien varat vastuullisesti ja tarkkaan harkiten tavoilla, jotka mahdollisimman tehokkaasti vievät Desentumin kehittämiä tuotteita kohti viranomaisten hyväksyntää”, hän jatkaa.

Desentumin fokuksessa ovat parhaillaan koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergiaa koskevat tutkimukset. Koivuallergiatutkimuksessa Desentum on jo kliinisessä faasissa II, jossa tehoa tutkitaan noin sadalla potilaalla. Tuloksia odotetaan loppuvuodesta. Aiemmat kliiniset tulokset ovat olleet erittäin lupaavia sekä turvallisuuden että hoidon vaikutuksen näkökulmasta.

Koivuallergiarokotteen tehosta jo viitteitä – uusia tuloksia tänä vuonna

Immunoterapeuttisia allergiarokotteita kehittävän Desentumin tavoitteena on lyhentää allergioiden siedätyshoitoaikaa muutamaan kuukauteen vuosia jatkuvan hoidon sijaan.

”Allergiat yleistyvät kaikkialla, ja nopealle, tehokkaalle sekä turvalliselle hoidolle on selkeä tarve”, Pekka Mattila kertoo.

Perinteinen siedätyshoito perustuu luonnosta saataviin allergeeniuutteisiin, joiden tehoa on vaikea ennustaa. Annostasoa joudutaan nostamaan vähitellen, ja allergisen reaktion riski voi olla suuri.

Desentum sen sijaan selvittää, miten allergeenit sitoutuvat IgE-vasta-aineisiin ja käynnistävät allergisen reaktion. Tämän tiedon perusteella yhtiö muokkaa allergeeneja hypoallergeeneiksi niin, että ne muodostavat suojaavan immuunivasteen mutta aiheuttavat vähemmän allergiaoireita.

”Emme kehitä vain yksittäistä rokotetta vaan teknologia-alustaa eri allergioiden hoitoon”, Mattila sanoo.

Parhaillaan fokuksessa ovat koivu-, maapähkinä- ja kissa-allergiaa koskevat tutkimukset. Koivuallergiatutkimuksessa Desentum on jo kliinisessä faasissa II, jossa tehoa tutkitaan noin sadalla potilaalla. Tuloksia odotetaan loppuvuodesta.

Mattila kertoo, että jo tähänastiset kliiniset tulokset ovat olleet erittäin lupaavia sekä turvallisuuden että hoidon vaikutuksen näkökulmasta. Esimerkiksi potilaiden IgG4-vasta-ainetason on havaittu aiemmissa tutkimuksissa jopa 80-kertaistuvan vain 10 viikon hoitojaksolla.

”Nyt käynnissä olevan tutkimuksen ensisijainen tavoite on osoittaa myös tuotteen kliininen teho allergiaoireisiin tilastollisesti merkittävällä tavalla”, Mattila kertoo.

Desentumin tavoite on, että koivuallergiarokotteella olisi myyntilupa vuonna 2032, kissa-allergiarokotteella 2034 ja maapähkinäallergiarokotteella 2035. Liiketoiminnan näkökulmasta yhtiön tavoite on viedä tuote faasiin II ja edetä sen jälkeen lisensointiin, yritysjärjestelyyn tai listautumiseen.

Maapähkinän täydelliselle välttämiselle saatetaan saada vaihtoehto

Maapähkinäallergia kuuluu vaarallisimpiin allergioihin: jo pähkinäpussin avaaminen voi johtaa hengenvaaralliseen anafylaksiaan. Siihen ei myöskään ole parantavaa hoitoa, ja allergikkojen täytyy käytännössä välttää maapähkinää sekä pitää mukanaan adrenaliinikynää.

Vain yksi valmiste, Palforzia, on saanut myyntiluvan maapähkinäallergian siedätyshoitoon, mutta sen valmistaja on ilmoittanut vetävänsä tuotteen markkinoilta tänä vuonna liiketoiminnallisiin syihin vedoten.

Desentum on tutkinut maapähkinäallergeeneja vuosia. Helmikuussa yhtiön ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat julkaisivat kansainvälisessä Allergy-julkaisussa vertaisarvioidun tutkimuksen siitä, miten maapähkinäallergeeni sitoutuu allergisen reaktion käynnistävään vasta-aineeseen.

Tämän löydöksen pohjalta kehitetyn hypoallergeenikandidaatin laboratoriotutkimukset ovat valmiit, ja nyt Desentum valmistautuu etenemään kohti potilastutkimuksia.

Yhtiön tavoite on, että koivuallergiarokotteella olisi myyntilupa vuonna 2032, kissa-allergiarokotteella 2034 ja maapähkinäallergiarokotteella 2035.

“Liiketoiminnan näkökulmasta tavoitteemme on viedä tuote faasiin II ja edetä sen jälkeen lisensointiin, yritysjärjestelyyn tai listautumiseen. Yhtiössä kehitetään exit-polkua, joka tähtää vuoden 2027 loppuun”, Pekka Mattila kertoo.

*Listautumisannit on rajattu vertailun ulkopuolelle niiden erilaisen luonteen vuoksi.

Desentum Oy

Desentum on espoolainen kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka hyödyntää tuotekehityksessään huipputarkkaa proteiinien muokkaus- ja annosteluteknologiaa. Yrityksen tavoitteena on kehittää allergiarokotteita, joilla saadaan lyhyellä hoitojaksolla aikaan pitkäkestoinen siedättyminen allergeeneille. Vuonna 2011 perustettu Desentum on VTT:n spin-off-yritys. Desentumin tuotekehitys tähtää sekä siitepöly-, eläin- että ruoka-aineallergioiden hoitoon.