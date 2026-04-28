Aurinkosähköjärjestelmät yleistyvät hiljalleen taloyhtiöissä

Noin joka kymmenes tuoreimman kyselyn vastaajista kertoo, että omassa taloyhtiössä todennäköisesti hankitaan aurinkosähköjärjestelmä.

”Vastaajien arvioissa on jonkin verran pudotusta vuoden 2022 kyselyyn verrattuna. Silloin vastaajista lähes 20 prosenttia arvioi, että omaan taloyhtiöön hankitaan aurinkosähköjärjestelmä. Eroa selittänee se, että vuonna 2022 oltiin energiakriisissä, sähkön hinta oli korkealla, ja aihe puhutti paljon mediassa. Tämä on todennäköisesti vaikuttanut vastaajien mielikuvaan tulevaisuuden kehityksestä”, arvioi Kiinteistöliiton johtava energia- ja ilmastoasioiden asiantuntija Petri Pylsy.

Liikkeelle kannattaa lähteä aurinkosähköselvityksestä

Jos taloyhtiö pohtii aurinkosähköjärjestelmän hankintaa, kannattaa aluksi teettää asiantuntijan laatima aurinkosähköselvitys keskustelun ja päätöksenteon tueksi. Selvitys antaa tietoa aurinkosähkön soveltuvuudesta, mitoituksesta ja taloudellisesta kannattavuudesta. Taloudellinen kannattavuus riippuu mm. siitä, kuinka paljon kiinteistöllä pystyttäisiin tuottamaan aurinkosähköä ja miten tuotanto suhteutuisi kiinteistön sähkönkulutukseen.

”Selvityksen laatijan tulisi olla ns. puolueeton taho, joka ei myy itse aurinkosähköjärjestelmiä”, Petri Pylsy muistuttaa.

Taloudellisesti kannattavinta on mitoittaa järjestelmä siten, että omasta tuotannosta pystytään käyttämään kiinteistöllä mahdollisimman paljon. Mitä enemmän omasta aurinkosähkön tuotannosta joudutaan myymään jakeluverkkoon, sitä huonommaksi taloudellinen kannattavuus menee.

Aurinkosähköinvestoinnista päätetään taloyhtiöissä enemmistöpäätöksellä edellyttäen, että järjestelmä mitoitetaan siten, että tuotettu sähkö pystytään pääsääntöisesti käyttämään kiinteistöllä.

Aurinkosähköjärjestelmän hyödyntämisessä usein apuna paikallinen energiayhteisö

Aurinkosähköjärjestelmää käyttävistä taloyhtiöistä lähes 60 prosenttia on perustanut paikallisen energiayhteisön, joka mahdollistaa aurinkosähkön hyvityslaskentamenettelyn.

Hyvityslaskentamenettelyssä taloyhtiön tuottamaa ja taloyhtiön oman kulutuksen ylittävää aurinkosähköä jaetaan pienentämään asuntojen sähkölaskuja. Taloyhtiö siis jakaa hyötyä, mutta ei myy asuntoihin aurinkosähköä.

”Paikallinen energiayhteisö parantaa koko taloyhtiön tasolla aurinkosähköinvestoinnin kannattavuutta, koska silloin pystytään käyttämään enemmän itse tuotetusta sähköstä kiinteistöllä. Tästä on tarvetta edelleen jakaa tietoa taloyhtiöille”, Petri Pylsy sanoo.

Kyselyn perusteella yli kolmasosa aurinkosähköjärjestelmää käyttävistä yhtiöistä ei ole vielä energiayhteisöä perustanut. Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen muistuttaakin, että energiayhteisö voidaan perustaa taloyhtiössä myös jälkikäteen, vaikka aurinkopaneelit olisi hankittu ja asennettu jo vuosia aiemmin.

Kiinteistöliitto järjestää jäsentaloyhtiöille tarkoitetun Aurinkosähkö ja paikallinen energiayhteisö -webinaarin 6.5.2026.

Kiinteistöliiton energia- ja ilmastokysely toteutettiin 27.11.-14.12.2025. Edellisen kerran vastaavan tyyppinen kysely toteutettiin vuonna 2022. Verkkokyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 2835 vastaajaa. Vastaajat olivat Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsentaloyhtiöiden edustajia. Vastaajista 66 prosenttia oli hallituksen puheenjohtajia ja 34 prosenttia hallituksen jäseniä. Vastaajista 69 prosenttia oli asuinkerrostaloyhtiöistä ja 31 prosenttia rivitaloyhtiöistä. Vastaajista pääkaupunkiseudulta oli noin 31 prosenttia, muualta Etelä-Suomesta 21 prosenttia, Länsi-Suomesta 32 prosenttia, Itä-Suomesta yhdeksän prosenttia ja Pohjois-Suomesta seitsemän prosenttia.