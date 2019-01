720 Degrees kerännyt rahoitusta 2,9 miljoonaa – sisäilmastoanalytiikka nostaa kiinteistön arvoa

Maailman ensimmäinen tekoälyä hyödyntävä sisäilma-analytiikkaratkaisu on saanut 2,9 miljoonan euron rahoituksen yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Uusin sijoittaja on Euroopan johtava kiinteistöteknologiaan sijoittava Pi Labs. Brittiläinen pääomasijoittaja investoi nyt ensimmäistä kertaa kiinteistöteknologiaan Suomessa.

Suomessa kehitetty 720 Degreesin sisäilmastoanalytiikkaratkaisu käyttää hyväkseen koneoppimista. Järjestelmä tulkitsee kuukausitasolla sisäilmahavainnoista miljardeja datapisteitä yhdistäen niitä ulkoilmaan sekä tilan käyttäjiltä kerättyyn palautteeseen. Näin tilan käyttäjät, vuokralaiset, kiinteistön omistaja ja muut kiinteistöä ylläpitävät ammattilaiset saavat aina ajankohtaista tietoa päätöksentekoon, toimenpiteiden seurantaan ja raportointiin.

Uusin sijoittaja on Euroopan johtava kiinteistöteknologiaan sijoittava Pi Labs. Brittiläinen pääomasijoittaja investoi nyt ensimmäistä kertaa kiinteistöteknologiaan Suomessa. 720 Degrees on saanut rahoitusta Horisontti 2020:sta ja Business Finlandin Nuoret innovatiiviset yritykset (NIY) -ohjelmasta. 720 Degrees on saanut rahoitusta yhteensä 3,54 miljoonaa euroa tähän saakka.

Kiinteistöalan ammattilaiset käyttävät tällä hetkellä vanhentuneita mittausmenetelmiä, jotka johtavat omaisuuden arvon laskuun ja huonoon käyttäjäkokemukseen.

720 Degrees -ratkaisu tarjoaa asukkaille, vuokralaisille, kiinteistöjen omistajille ja kiinteistöjen ylläpitäjälle reaaliaikaisia tietoja, jotka tukevat välitöntä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja raportointia. Tämän ansiosta ylläpitokustannukset laskevat ja omaisuuden arvo sekä kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys nousee. Reaaliaikaisen tiedon ohella ratkaisu tarjoaa automaattisesti ehdotuksia, miten työntekijöiden tuottavuutta voidaan parantaa seuraamalla rakennuksen sisäilmastoa.

720 Degrees -sisäilma-analytiikkaratkaisua käytetään jo sadoissa tiloissa eri puolilla Eurooppaa. Merkittäviä asiakkaita ovat muun muassa Tieto, Newsec ja Senaatti-kiinteistöt. Uuden rahoituksen turvin yhtiö laajentaa toimintaansa kaikkialle Eurooppaan – ja pyrkii jatkamaan kasvua Yhdysvalloissa.

”Suuret kiinteistösijoittajat pitävät usein hyvää sisäilmaa vain kustannuseränä. Ratkaisumme ansiosta kiinteistösijoittajat voivat lisätä kiinteistöjensä arvoa parantamalla merkittävästi sisäilman laatua ja kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä”, sanoo 720 Degreesin kanssaperustaja Rick Aller.

”Pi Labsin sijoitus 720 Degreesiin merkitsee meille enemmän kuin sen pelkkä rahallinen arvo. Pi Labs on kiinteistöteknologia-alalla tunnettu, ja he auttavat meitä pääsemään Ison-Britannian markkinoille ja löytämään strategisia kumppaneita kiinteistöalalta”, Aller lisää.

”720 Degreesin ratkaisu parantaa kiinteistöjen sisäilmaa innovatiivisella analytiikalla, jota ei ole ennen nähty kiinteistöalan ekosysteemissä. Rick ja hänen tiiminsä ovat valmiita kasvattamaan markkinaosuuttaan aggressiivisesti sekä kotimaassa että ulkomailla hyödyntämällä meneillään olevia hyvinvointi- ja tuottavuustrendejä”, Pi Labsin toimitusjohtaja Dominic Wilson kertoo.

720 Degrees Oy:n sijoittajiin kuuluvat myös keskieurooppalainen J&T Ventures, Tekes ja amerikkalaiset enkelisijoittajat.

Lisätietoja:

Rick Aller, kanssaperustaja, 720 Degrees

puh. 040 822 7580

rick@720.io

720 Degreesin sisäilma-analytiikka käyttää hyväkseen koneoppimista ja tekoälyä. Kiinteistöjen sidosryhmät ja tilojen käyttäjät saavat ajantasaista tietoa päätöksentekoon, toimenpiteiden seurantaan ja raportointiin. Mielestämme jokaisella työntekijällä on oikeus terveelliseen työympäristöön ja haluamme vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden hyvinvointiin.www.720.io.

Pi Labs on Euroopan ensimmäinen pääomasijoittaja, joka keskittyy yksinomaan kiinteistöteknologian investointeihin. Yhtiö on vakiinnuttanut asemansa alansa globaalina johtajana. Tähän mennessä sijoittanut 38 kiinteistöteknologiayhtiöihin, joita ovat muun muassa Airsorted, Land Insight ja Plentific. Pi Labsin fokus on maailmanlaajuinen - se on rahoittanut yrityksiä, joiden perustajat kuuluvat 19 eri kansalaisuuteen. Tähän mennessä se on investoinut yli 140 miljoonaa dollaria kiinteistöteknologia-alan yhtiöihin.