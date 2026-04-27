Aluehallitus käsitteli talousasioita ja ikäihmisten palvelusääntökirjoja
28.4.2026 14:50:47 EEST | Oma Häme | Uutinen
Maanantaina koolla ollut aluehallitus merkitsi tiedoksi muutostalousarvion sekä alijäämien kattamisaikataulun muutoksen valmistelutilanteen. Tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialueiden tulee kattaa vuosina 2023 ja 2024 syntyneet alijäämät tämän vuoden loppuun mennessä. Parhaillaan on kuitenkin valmisteilla lakimuutos, joka mahdollistaisi kattamisajan pidentämisen enintään vuoteen 2029. Oma Häme on valmistellut hakemustaan aikataulun pidentämiseksi. Esityksen mukaan hyvinvointialue ei saisi automaattisesti määräajan pidennystä sitä hakiessaan, vaan arvion uudesta määräajasta tekisi valtiovarainministeriö.
Lakimuutoksen mahdollisen voimaantulon lisäksi epäselvää on vielä valtion ensi vuoden rahoitus. Valtiovarainministeriö julkaisee vuoden 2027 ennakollisen rahoituslaskelman ja rahoituksen painelaskelman vuosille 2028–2030 vasta 30.4.2026. Tämä on haastanut talouden suunnittelun valmistelua merkittävästi. Talouden saattaminen tasapainoon edellyttää Oma Hämeeltä joka tapauksessa merkittäviä sopeutustoimia, joita on valmisteltu osana kuluvan vuoden muutostalousarviota. Muutostalousarvio on tulossa aluevaltuuston päätettäväksi toukokuussa.
Ikäihmisten palveluseteleihin uudistuksia
Lisäksi aluehallitus maanantaina kokouksessaan hyväksyi ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan uudistamisen. Uudistuksessa palvelusetelin enimmäisarvo nousee 155 eurosta 165 euroon, ja palvelun sisältöä on yhtenäistetty vastaamaan ostopalveluiden palvelukuvausta. Uusi sääntökirja tulee voimaan syyskuun alussa. Palvelusetelin käyttö on toistaiseksi ollut vähäistä, ja sitä hyödyntää vain pieni osa asumispalveluiden asiakkaista.
Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon palvelusetelisääntökirjojen uudistaminen. Uudistuksessa luovutaan aluekohtaisesta hinnoittelusta ja siirrytään ajankohdan mukaiseen hinnoitteluun. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin enimmäisarvot vaihtelevat jatkossa vuorokaudenajan mukaan. Uudistusten tavoitteena on selkeyttää hinnoittelua ja tukea monituottajamallia. Myös nämä muutokset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2026.
Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 11. toukokuuta.
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
