Tuoreilla tietokirjoilla katsaus tulevaan ja menneeseen: Mitä Venäjälle tapahtuu Putinin jälkeen? Mikä oli ja on Marketvisio?

Jalo Paanasen tietokirja Venäjä: Mitä despootin jälkeen? on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Yrittäjä, merkonomi, KTT hc Jalo Paananen aloitti teollisuusyrittäjän uran vuonna 1965 yhden miehen verstaassa. Hänellä on ollut lukuisia teollisuusyrityksiä liittyen rakentamiseen, koneenrakentamiseen ja muoviteollisuuteen. Seuraava polvi johtaa nykyisin yli 2 000 hengen teollisuusyritystä sekä perheen sijoitustoimintaa.



Paananen on seurannut aktiivisesti politiikkaa ja talouselämän liikkeitä sekä osallistunut myös niistä käytävään keskusteluun. Hänen konepajallaan oli runsaasti vientiä Neuvostoliittoon 1970–80-luvuilla. Matkoja Neuvostoliittoon ja Venäjälle hän laskee kertyneen noin 100.



Venäjän kehitys Putinin aikana on ollut negatiivinen yllätys. Nyt on aihetta tarkastella, mitä Putinin jälkeen.

PAANANEN, JALO : Venäjä: Mitä despootin jälkeen?

127 sivua

ISBN 9789524173544

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026

Tuomas Partasen tietokirja Kannatti hypätä tyhjän päälle – Marketvisio – startup 1980-luvulta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Tämä on historiikki, mutta se ei ole pelkästään yrityksen kehityksen aikajana. Se on kertomus ihmisistä, valinnoista, onnistumisista ja myös vaikeista hetkistä. Se kuvaa, kuinka pienestä tutkimusyrityksestä kasvoi arvostettu liiketoimintatiedon tuottaja, jonka perintö jatkuu myös yrityskaupan ja siitä alkaneen uuden aikakauden myötä.

Partaselle oli tärkeää haastattelujen kautta tuoda esiin henkilökunnan, perheenjäsenten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä ja muistoja. Mukaan haettiin sekä laajoja kehityskulkuja että yksittäisiä tapahtumia – onnistumisia, haasteita ja kommelluksia. Teos sopii mainiosti myös oman startup-yrityksen perustamista pohtiville, sillä mukana on runsaasti kokemukseen pohjautuvia vinkkejä siitä, miten välttyä yritysmaailman sudenkuopilta ja saavuttaa menestystä yrittäjänä.



Marketvisio oli paitsi yritys, myös yhteisö, joka vaikutti monien ihmisten elämään ja urapolkuun. Tämä julkaisu on omistettu heille – henkilökunnalle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea toiselle omistajalle Antti Keinolle, jonka kanssa luodusta näkemyksestä kaikki sai alkunsa.

Keskeinen osa Marketvision tarinaa oli myös kansainvälistyminen, mihin omistajilla oli voimakas halu. Toiminta laajeni Baltiaan, Ruotsiin, Ukrainaan ja Venäjälle. Yhteistyö yhdysvaltalaisen päämiehen Gartnerin kanssa toi uusia toimintatapoja ja mahdollisti aseman globaalien verkostojen osana. Vuosien mittaan muodostui lukuisia kansainvälisiä suhteita ja kontakteja, jotka vaikuttivat vahvasti sekä palveluihin että yrityskulttuuriin.

Tuomas Partanen, KTM aloitti työuransa Nokia Datalla vuonna 1983. Hän siirtyi vuonna 1987 täysipäiväiseksi yrittäjäksi Marketvisioon yhdessä Antti Keinon kanssa. Yritys laajeni Venäjälle, Ukrainaan, Baltiaan ja Ruotsiin. Vuonna 2014 Marketvision päämies Gartner osti Marketvision Suomen ja Venäjän yritykset. Partanen jatkoi Gartnerilla vuoteen 2017. Vuoden 2017 jälkeen hän on toiminut sijoittajana start up-kentässä.

PARTANEN, TUOMAS : Kannatti hypätä tyhjän päälle – Marketvisio – startup 1980-luvulta

156 sivua

ISBN 9789524173254

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026

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