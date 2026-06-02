Tuoreilla tietokirjoilla katsaus tulevaan ja menneeseen: Mitä Venäjälle tapahtuu Putinin jälkeen? Mikä oli ja on Marketvisio?
4.6.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Jalo Paanasen kirja tarkastelee terävästi Venäjän pitkää historiaa ja syitä Ukrainan sotaan sekä analysoi Venäjän kehitysmahdollisuuksia Putinin jälkeen. Tuomas Partanen, yksi Marketvision perustajista, kertoo tietokirjassaan paitsi yrityksen historian 1980-luvulta 2010-luvulle, myös inspiroivan tarinan sitä, mihin kovalla työllä, sinnikkyydellä, uskolla omiin kykyihinsä, onnistuneilla rekrytoinneilla, kannustavalla yrityskulttuurilla ja hyvällä onnella voi päästä.
Jalo Paanasen tietokirja Venäjä: Mitä despootin jälkeen? on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Yrittäjä, merkonomi, KTT hc Jalo Paananen aloitti teollisuusyrittäjän uran vuonna 1965 yhden miehen verstaassa. Hänellä on ollut lukuisia teollisuusyrityksiä liittyen rakentamiseen, koneenrakentamiseen ja muoviteollisuuteen. Seuraava polvi johtaa nykyisin yli 2 000 hengen teollisuusyritystä sekä perheen sijoitustoimintaa.
Paananen on seurannut aktiivisesti politiikkaa ja talouselämän liikkeitä sekä osallistunut myös niistä käytävään keskusteluun. Hänen konepajallaan oli runsaasti vientiä Neuvostoliittoon 1970–80-luvuilla. Matkoja Neuvostoliittoon ja Venäjälle hän laskee kertyneen noin 100.
Venäjän kehitys Putinin aikana on ollut negatiivinen yllätys. Nyt on aihetta tarkastella, mitä Putinin jälkeen.
PAANANEN, JALO : Venäjä: Mitä despootin jälkeen?
127 sivua
ISBN 9789524173544
Ilmestymisaika: Kesäkuu 2026
Tuomas Partasen tietokirja Kannatti hypätä tyhjän päälle – Marketvisio – startup 1980-luvulta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tämä on historiikki, mutta se ei ole pelkästään yrityksen kehityksen aikajana. Se on kertomus ihmisistä, valinnoista, onnistumisista ja myös vaikeista hetkistä. Se kuvaa, kuinka pienestä tutkimusyrityksestä kasvoi arvostettu liiketoimintatiedon tuottaja, jonka perintö jatkuu myös yrityskaupan ja siitä alkaneen uuden aikakauden myötä.
Partaselle oli tärkeää haastattelujen kautta tuoda esiin henkilökunnan, perheenjäsenten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä ja muistoja. Mukaan haettiin sekä laajoja kehityskulkuja että yksittäisiä tapahtumia – onnistumisia, haasteita ja kommelluksia. Teos sopii mainiosti myös oman startup-yrityksen perustamista pohtiville, sillä mukana on runsaasti kokemukseen pohjautuvia vinkkejä siitä, miten välttyä yritysmaailman sudenkuopilta ja saavuttaa menestystä yrittäjänä.
Marketvisio oli paitsi yritys, myös yhteisö, joka vaikutti monien ihmisten elämään ja urapolkuun. Tämä julkaisu on omistettu heille – henkilökunnalle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja ennen kaikkea toiselle omistajalle Antti Keinolle, jonka kanssa luodusta näkemyksestä kaikki sai alkunsa.
Keskeinen osa Marketvision tarinaa oli myös kansainvälistyminen, mihin omistajilla oli voimakas halu. Toiminta laajeni Baltiaan, Ruotsiin, Ukrainaan ja Venäjälle. Yhteistyö yhdysvaltalaisen päämiehen Gartnerin kanssa toi uusia toimintatapoja ja mahdollisti aseman globaalien verkostojen osana. Vuosien mittaan muodostui lukuisia kansainvälisiä suhteita ja kontakteja, jotka vaikuttivat vahvasti sekä palveluihin että yrityskulttuuriin.
Tuomas Partanen, KTM aloitti työuransa Nokia Datalla vuonna 1983. Hän siirtyi vuonna 1987 täysipäiväiseksi yrittäjäksi Marketvisioon yhdessä Antti Keinon kanssa. Yritys laajeni Venäjälle, Ukrainaan, Baltiaan ja Ruotsiin. Vuonna 2014 Marketvision päämies Gartner osti Marketvision Suomen ja Venäjän yritykset. Partanen jatkoi Gartnerilla vuoteen 2017. Vuoden 2017 jälkeen hän on toiminut sijoittajana start up-kentässä.
PARTANEN, TUOMAS : Kannatti hypätä tyhjän päälle – Marketvisio – startup 1980-luvulta
156 sivua
ISBN 9789524173254
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026
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