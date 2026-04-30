Janne Riitakorven esikoisromaanille myönnetty Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto
30.4.2026 12:20:07 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakoi vuosittaiset kulttuuripalkinnot Raatihuoneella 29.4.
Palkinnon perustelut:
"Janne Riitakorven Naamion takaa on esikoisteos, joka luo ajankohtaisen ja hyytävän uskottavan skenaarion rauhan rikkoutuessa Suomen itärajalla. Teos säikäyttää lukijan todentuntuisuudellaan, sortumatta vihollisen demonisointiin tai vihamielisyyteen. Tämän dekkarimaisen tarinan kiehtovasti rakennettu alkuasetelma johdattaa lukijan teoksen läpi kantavaan jännityksen ilmapiiriin."
On vuosi 2028, ja Ukrainan sota on päättynyt tulitaukoon. Eurooppa elää veitsen terällä, mutta Suomessa arki pyörii normaalisti. Joonas valmistautuu kertausharjoituksiin ja hyvästelee pahaa aavistamatta tyttöystävänsä. Kumpikaan ei osaa odottaa, että Venäjällä valmistellaan iskua Suomea vastaan ja kertausharjoitukset muuttuvat tositoimiksi.
Myös lomamatkalta Suomeen palaava Julia päätyy sodan keskipisteeseen, kun hän tutustuu lennolla vieressään istuvaan ulkomaalaiseen ja salamyhkäiseen mieheen. Mies ei ole mitä Julialle väittää, vaan venäläinen agentti, joka on tullut Lappeen rantaan käynnistämään Suomelle kohtalokkaan operaation. Pian presidentti Leo Paasio on vakavien päätösten edessä. Toivoa tuo vuosia sitten solmittu salaisuus.
Lokakuussa 2025 ilmestynyt teos on todentuntuinen kertomus Venäjän hyökkäyksestä Suomeen, diplomaattisesta pelistä ja suomalaisten taistelutahdosta. Tapahtumien edetessä vauhdilla, poikkeuksellista rohkeutta vaaditaan niin valtiojohdolta kuin tavallisilta suomalaisiltakin.
Janne Riitakorpi (s. 1994) on tamperelainen yhteiskuntatieteiden maisteri, jolle kirjallisuus on aina ollut lähellä sydäntä. Naamion takaa on hänen esikoisromaaninsa.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan aktiivisena seuraajana ja suomalaisen jännityskirjallisuuden intohimoisena ystävänä, esikoisteoksensa genren valinta oli hänelle helppoa.
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Momentum Kirjat
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
