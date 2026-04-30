Janne Riitakorven esikoisromaanille myönnetty Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto

Palkinnon perustelut:

"Janne Riitakorven Naamion takaa on esikoisteos, joka luo ajankohtaisen ja hyytävän uskottavan skenaarion rauhan rikkoutuessa Suomen itärajalla. Teos säikäyttää lukijan todentuntuisuudellaan, sortumatta vihollisen demonisointiin tai vihamielisyyteen. Tämän dekkarimaisen tarinan kiehtovasti rakennettu alkuasetelma johdattaa lukijan teoksen läpi kantavaan jännityksen ilmapiiriin."

On vuosi 2028, ja Ukrainan sota on päättynyt tulitaukoon. Eurooppa elää veitsen terällä, mutta Suomessa arki pyörii normaalisti. Joonas valmistautuu kertausharjoituksiin ja hyvästelee pahaa aavistamatta tyttöystävänsä. Kumpikaan ei osaa odottaa, että Venäjällä valmistellaan iskua Suomea vastaan ja kertaus­harjoitukset muuttuvat tositoimiksi.



Myös lomamatkalta Suomeen palaava Julia päätyy sodan keskipisteeseen, kun hän tutustuu lennolla vieressään istuvaan ulkomaalaiseen ja salamyhkäiseen mieheen. Mies ei ole mitä ­ Julialle väittää, vaan venäläinen agentti, joka on tullut Lappeen­ rantaan käynnistämään Suomelle kohtalokkaan operaation. Pian presidentti Leo Paasio on vakavien päätösten edessä. Toivoa tuo vuosia sitten solmittu salaisuus.

Lokakuussa 2025 ilmestynyt teos on todentuntuinen kertomus Venäjän hyökkäyksestä Suomeen, diplomaattisesta pelistä ja suomalaisten taistelutahdosta. Tapahtumien edetessä vauhdilla, poikkeuk­sellista rohkeutta vaaditaan niin valtiojohdolta kuin tavallisilta suomalaisiltakin.



Janne Riitakorpi (s. 1994) on tamperelainen yhteiskuntatieteiden maisteri, jolle kirjallisuus on aina ollut lähellä sydäntä. Naamion takaa on hänen esikoisromaaninsa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan aktiivisena seuraajana ja suomalaisen jännityskirjallisuuden intohimoisena ystävänä, esikoisteoksensa genren valinta oli hänelle helppoa.

