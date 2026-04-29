Vihreiden Holopainen: Suurin uhka planeetalle on se, että ajatellaan, että joku muu pelastaa sen – Orpon hallitus on valitettavasti valinnut sen tien
29.4.2026 14:09:24 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen totesi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa koskeneessa ryhmäpuheessaan hallituksen esittämän toimenpidepaketin jäävän kauas siitä tasosta, joka olisi tarpeen ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseksi.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Holopaisen mukaan Suomen hiilineutraalisuustavoitteen ja esitettyjen toimien välillä ammottaa valtava kuilu. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman pitäisi olla keskeinen väline, jolla Suomi saavuttaa sekä kansalliset että EU-tason ilmastotavoitteet.
– Suurin uhka planeetalle on se, että ajatellaan, että joku muu pelastaa sen. Tämä hallitus on valitettavasti valinnut sen tien, Holopainen totesi puheessaan.
Holopainen huomautti, että monet ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimet ovat tällä kaudella heikentyneet.
– Täällä salikeskustelussa olen lyhyessä ajassa kuullut toistuvasti, kuinka monet hallituspuolueiden edustajat ovat tyytyväisiä ilmastotyön tekojen tyssäämiseen. Jos hallituksen ilmastopolitiikkaa johtava kokoomus on tästä eri mieltä, missä on johtajuus, joka tämän linjan haastaa? Maaliskuussa eduskuntaan noussut Holopainen kritisoi.
– Tieteen viestiä kyseenalaistetaan toistuvasti. Viimeksi eilen perussuomalaisten edustaja kertoi, kuinka ilmastokriisistä uutisoidaan liikaa. Turpeen käytön tukeminen on sen sijaan ilahduttanut monia hallituspuolueiden edustajia. Peräpeiliin katsomalla tämän hallituksen tavoin ei kuitenkaan pärjätä.
Holopainen huomautti, että myös kehysriihen tuoreista päätöksistä on vaikea löytää sellaista, mikä vahvistaisi Suomen ilmastopolitiikkaa, päin vastoin.
– Ensin suunnitelmien valmistelua lykätään kauden loppuun. Sen jälkeen tehdään tietoisesti suunnitelma, joka ei riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Ja lopuksi jätetään vielä osa näiden toimien rahoituksesta avoimeksi, Holopainen totesi.
– Ja kaiken tekemättömyyden päälle kehysriihessä hallitus teki jälleen lisää päätöksiä, jotka kasvattavat päästöjä: saastuttavien autojen ajoneuvoveroa laskettiin, turpeelle rakennettiin uusi tukipaketti, maatilojen fossiilienergian käyttöä tuettiin lisää ja raskaan liikenteen dieseliä päätettiin tukea 40 miljoonalla eurolla. Tiukassa taloustilanteessa hallitus siis kasvattaa suomalaisten velkataakkaa päätöksillä, jotka lisäävät päästöjä.
Vihreät esittävät, että taakanjakosektorin päästövähennystoimet valmistellaan uudestaan tavalla, joka on uskottavasti ja tutkittuun tietoon nojaten linjassa Suomen ilmastolain tavoitteiden sekä Suomea koskevien Euroopan unionin ilmastovelvoitteiden kanssa. Uudelleen valmistellut päästövähennystoimet tulee suunnitella siten, että päästövähennystoimille on varattu riittävä rahoitus.
– Maapallon ekologisen kantokyvyn turvaaminen sekä ihmisten perusoikeuksien ja hyvinvoinnin varmistaminen ovat aikamme keskeisimmät tehtävät. Kestävyyden rajat on jo ylitetty, Holopainen kiteytti.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme