Ingo: Biokaasu ei tarvitse lisää selvityksiä - tarvitsemme välittömän energiamurroksen
29.4.2026 18:33:48 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelua valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmista. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka nosti esiin energiaomavaraisuuteemme liittyvät ongelmat sekä tarpeen vahvistaa kansallista huoltovarmuutta.
Viimeisimmät energiakriisit ovat osoittaneet selvästi, kuinka haavoittuvia Suomi ja Eurooppa ovat fossiilisen energian suhteen.
– Niin kauan kuin olemme riippuvaisia fossiilisesta energiasta, yhteiskuntamme, taloutemme ja teollisuutemme ovat haavoittuvia. Energiapolitiikkamme on viime vuosikymmeninä ollut liian kunnianhimotonta. Tämä energiariippuvuus tekee meistä nyt erityisen haavoittuvia, Ingo sanoo.
“Energiapolitiikkamme on ollut aivan liian kunnianhimotonta”
Jotta voisimme vastata tuleviin markkinashokkeihin, on nyt ensiarvoisen tärkeää, että Suomi tarkastelee keinoja vähentää taloutemme häiriöherkkyyttä. RKP:lle on selvää, että tämän haasteen ratkaisemiseksi on panostettava uusiutuvaan energiaan ja realistiseen vihreään siirtymään ilman, että päästövähennystavoitteista tingitään.
– Hallituksella on oltava valmius toteuttaa lisätoimia markkinashokkien hallitsemiseksi, mikäli kustannuskriisi pitkittyy, Ingo sanoo.
“Toimien on oltava realistisia ja Suomen olosuhteisiin sovitettuja”
Tällä hetkellä käynnistyy selvitys siitä, miten biokaasun tuotantoa voitaisiin parhaiten edistää. Biokaasun on kuitenkin jo osoitettu vähentävän päästöjä useilla sektoreilla samalla, kun se voi parantaa maatalouden kannattavuutta ja vahvistaa energianhuoltoamme.
Uutta selvitystä ei tarvita. Tiedämme jo, että tarvitaan vähemmän tarpeetonta sääntelyä, sujuvampia ja tarkoituksenmukaisempia lupaprosesseja suurille laitoksille sekä riittäviä investointitukia, jotka mahdollistavat siirtymän, Ingo toteaa.
RKP uskoo vastuullisesti rakennettuun tulevaisuuteen ja vahvaan kotimaiseen tuotantoon, ja puolue korostaa, että vihreän siirtymän on oltava realistinen ja toteuttamiskelpoinen.
Yhteyshenkilöt
Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamotPuh:040 545 5472
