Raakasagan uusi single Mitä me sovittiin soi kadonneen ystävän muistolle

– Tää biisi on kirjoitettu mun 2017 vuonna kadonneelle ystävälle, Riina Mäkiselle. Siitä tapauksesta löytyy uutisointia Hesarista ja Iltalehdestä, oli aika iso juttu. Tunnettiin Riinan kanssa melkein 10 vuotta, asuttiin naapureina penskoina Pikku-Huopalahdessa. Mulla on ympäristöstä kuollu todella paljon huumeisiin kavereita ja tää vaikuttaa olevan jonkinnäkönen meidän sukupolven kirous, ja siks halusin ottaa kantaa tähän asiaan biisillä, jossa muistelen myös Riinaa. Käyn läpi niitä tunteita mitä kyseinen tilanne voi herättää. Todella tunnelatautunut ja raaka biisi jälleen, mut sepä näyttää olevanki mun tavaramerkki nykyään, Raakasaga toteaa uuden kappaleen tarinasta.

Raakasagan vuoden 2026 aikana julkaistavat singlet muodostavat jatkumon: kertomuksen, jossa jokainen kappale on oma lukunsa. Musiikillisesti Raakasagan uusi materiaali nojaa vahvasti räppiin, mutta liikkuu vapaasti kokeellisen ja elektronisemman ilmaisun suuntaan. Artisti palaa juurilleen vielä aiempaakin rohkeampana ja nälkäisempänä.

Nuoresta iästään huolimatta Raakasaga on tehnyt musiikkia lähes kymmenen vuoden ajan. Hän aloitti biittien tekemisellä ja laajensi ilmaisuaan vähitellen räppiin ja laulamiseen. Soittimista tutuksi ovat tulleet piano ja poikkihuilu, ja alusta asti tekemisen ytimessä ovat olleet omannäköinen tuotanto ja itsenäisyys. Tekniikka ja työkalut eivät ole itseisarvo, vaan keino sanoa asiat suoraan.

Raakasaga nähdään keikoilla kesän 2026 aikana kahden eri yhtyeen kanssa, uusimpaan elektroniseen kokoonpanoon MDL:n kuuluvat Raakasagan lisäksi Jiminy, Ans Brooklyn ja Paolo Croutonque. Toisessa Raakasagan kanssa keikkailevassa Yökylä-yhtyeessä soittavat Aapo Soulanto (koskettimet), Peetu Jakola (rummut) ja Santeri Orkas (basso). Yökylä on oma, itsenäinen kokoonpanonsa, jonka kanssa Raakasaga on tehnyt jo kauan yhteistyötä. Yhtye on erikoistunut hip hopin rytmiikkaan ja jazzin vivahteikkuuteen yhdistäen nämä tyylit omaleimaiseksi ja eläväksi soundiksi – musiikissa kuuluu vahva groove ja improvisaation vapaus ja luovuus. Stemmoja laulaa bändistä riippumaton Sonja Lehto, jonka ääni tuo kokonaisuuteen lisää syvyyttä ja sävyjä. Yökylän ja Raakasagan yhteinen energia rakentaa elämyksen, jossa rytmi, tunne ja aitous kohtaavat mieleenpainuvalla tavalla.

Raakasaga keikoilla kesällä 2026 seuraavasti:

1.5. Kyäsäätiiät Bonker, Tampere - MDL

6.6. Riihimäki Kaupunkifestarit - MDL

13.6. Helsinki Päivä - Raakasaga

30.8. TBA, Raakasaga & Yökylä

ISRC: CACWV2662819