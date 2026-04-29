Sofia Virta: Petteri Orpon epäonnistuneen talouspolitiikan hinnan maksavat suomalaiset
30.4.2026 09:47:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreät on mukana oppositiopuolueiden tänään jättämässä välikysymyksessä hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran mukaan hallituksen petettyjen lupausten hinnan maksavat suomalaiset.
Virran mukaan Petteri Orpon hallitus on perustellut leikkauksiaan pakolla, mutta yksikään sen lupauksista ei ole toteutunut: velkalaivaa ei ole käännetty, sadan tuhannen työpaikan sijaan tuli ennätystyöttömyys, eivätkä lupaukset köyhyyden, asunnottomuuden ja toimeentulo-ongelmien helpottamisesta ole pitäneet.
– Petteri Orpon hallituksen arvovalintojen lopputulos on täydellisen epäonnistunut talouspolitiikka, Virta kiteyttää.
Virran mukaan suomalaiset ymmärtävät ja kestävät vaikeita päätöksiä vaikeina aikoina silloin, kun ne tuntuvat oikeudenmukaisilta.
– Silloin kun voi luottaa siihen, että päättäjät tekevät nyt näin, jotta kukaan ei putoaisi matkasta, jotta huomisen Suomi olisi kaikille parempi. Tämä hallitus on perustellut vaikeita päätöksiään – köyhiltä, asunnottomillta, vammaisilta, lapsilta ja vanhuksilta leikkaamista – sillä, että näin on pakko tehdä, jotta Suomen talous saadaan tasapainoon. Politiikassa ei ole pakkoja, on vain arvovalintoja, Virta toteaa.
Yksikään hallituksen omista päätavoitteista ei ole täyttynyt. Sadan tuhannen uuden työpaikan sijaan Suomessa on lähes 300 000 työtöntä ja työllisyyskehitys on EU-alueen heikointa. Velkasuhde kasvaa hallituskauden loppuun saakka.
– Ja sen hinnan maksavat suomalaiset. Hinnan maksavat ne 31 000 lasta, jotka ovat hallituksen vahtivuorolla putoamassa köyhyyteen – vaikka hallitus lupasi parantaa juuri heidän asemaansa. Ne tuhannet suomalaiset, jotka ovat joutuneet toimeentulotuen varaan – vaikka hallitus lupasi puolittaa toimeentulotukea tarvitsevien määrän. Ne miltei 1 300 suomalaista, jotka ovat olleet yli vuoden tai toistuvasti ilman asuntoa – vaikka hallitus lupasi poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden kokonaan. Orpon hallituksen epäonnistuneen politiikan hinnan maksavat suomalaiset. Ja se ei meille käy, Virta painottaa.
Virran mukaan hallitus on velkaeurojen lisäksi kerryttänyt hyvinvointivelkaa, ilmastovelkaa ja velkaa nuorten murenevasta tulevaisuudenuskosta.
– Suomi ei nouse pelolla tai vastakkainasettelulla. Se nousee toivolla, luottamuksella ja tulevaisuuskolla. Suomi tarvitsee paremman suunnan ja vision siitä, että jokainen voi luottaa huomiseen. Sitä me Vihreät haluamme tarjota, ja siksi olemme mukana tässä välikysymyksessä, päättää Virta.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Holopainen: Suurin uhka planeetalle on se, että ajatellaan, että joku muu pelastaa sen – Orpon hallitus on valitettavasti valinnut sen tien29.4.2026 14:09:24 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen totesi keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa koskeneessa ryhmäpuheessaan hallituksen esittämän toimenpidepaketin jäävän kauas siitä tasosta, joka olisi tarpeen ilmastolain tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vihreiden uusi sosiaaliturvaohjelma: yleistuen sanktiot roskakoriin ja perustulon ensi vaihe käyttöön29.4.2026 11:51:24 EEST | Tiedote
Hallituksen uusi yleistuki astuu voimaan ylihuomenna 1.5. ja korvaa Kelan työmarkkinatuen sekä peruspäivärahan yli 230 000 ihmisellä. Vihreiden kansanedustajan Bella Forsgrénin mukaan tukien yhdistäminen yhdeksi yleistueksi on askel oikeaan suuntaan, mutta tekee sen epäinhimillisellä tavalla: tarveharkintaa lisätään ja työttömille suunnatut sanktiot säilytetään. Vihreiden puoluevaltuuston viime sunnuntaina 26.4. hyväksymä uusi sosiaaliturvapoliittinen ohjelma esittää toisenlaista suuntaa. Ohjelma linjaa muun muassa, että yleistukea tulee laajentaa, perustulon ensi vaihe tulee ottaa käyttöön jo ensi vaalikaudella ja Orpon hallituksen tekemät leikkaukset suojaosiin, lapsikorotuksiin ja asumistukeen tulee perua.
Saara Hyrkkö pyytää pääministeri Orpolta: Puuttukaa kielenkäytön lisäksi politiikan sisältöihin ja laittakaa loppu järjestöleikkauksille28.4.2026 16:40:56 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkön mukaan vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilla ei ole käsitystä siitä, millaista ja kuinka tärkeää työtä suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelusektorilla toimivat järjestöt tekevät. Vastauksia hän perää myös pääministeri Petteri Orpolta.
Mari Holopainen: Kätilökoulutuksen tulisi antaa ylempi korkeakoulututkinto28.4.2026 15:31:26 EEST | Tiedote
Hallitus uudistaa ammattikorkeakoululakia kätilökoulutuksen osalta. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa kätilökoulutus antaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen vaatii samankaltaista ratkaisua myös Suomeen.
Sofia Virta vastaa ministerin valehtelusyytöksiin: Rydmanin on kerrottava, miten järjestöleikkaukset toteutetaan niin, että ne eivät osu suomalaisten mahdollisuuteen saada apua28.4.2026 12:12:01 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta (ps) selitystä: jos uusi järjestöleikkaus ei osu kohtaavaan asiakastyöhön, niin kuin ministeri väittää, hänen on pystyttävä osoittamaan se. Näyttötaakka on vastuussa olevalla ministeri Rydmanilla.
