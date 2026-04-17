Rahoituspäätökset liikuntatutkimuksen hankkeille tehty

Rahoitettavissa hankkeissa tutkitaan fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa syövän ehkäisyssä ja hoidossa sekä liikunnan terveyshyötyjen mekanismeja lihavuudessa ja kardiometabolisissa sairauksissa. Lisäksi tutkitaan liikkumisen eriarvoisuutta Suomessa ja pyritään löytämään toteuttamiskelpoisia tapoja luoda arjen ympäristöjä, jotka tukevat nuorten fyysistä aktiivisuutta. Hankkeissa myös kehitetään pohjoismaista urheilukoulumallia ja tuotetaan tietoa, jonka avulla voidaan edistää nuorten hyvinvointia, terveyttä sekä mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun kaikkialla Pohjoismaissa ja erilaisissa koulutusjärjestelmissä. Yhtenä tutkimuskohteena on myös hyvä hallinto urheilussa. Hanke tuottaa käytännön suosituksia läpinäkyvämmän ja vastuullisemman urheiluhallinnon edistämiseksi.

Liikuntatutkimuksen akatemiaohjelma tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseksi suuntaamalla tutkimusrahoitusta korkeatasoiseen, innovatiiviseen ja monialaiseen tutkimukseen. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on vaikuttavuuden, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen liikuntatutkimuksessa, joka kohdistuu eri väestöryhmiin ja eri liikunta- ja urheilumuotoihin niin harrastaja- kuin kilpatasollakin. Lisäksi tavoitteena on osaamisen ja monitahoisen yhteistyön vahvistaminen liikuntatutkimuksessa.

”Nyt rahoitettavat hankkeet edustavat monenlaisia tutkimusotteita. Nykyinen ohjelmamuoto on laajentanut hakukiinnostusta useisiin tieteenaloihin”, liikuntatutkimuksen jaoston puheenjohtaja, professori Taina Rantanen iloitsee.

Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät ohjelman puitteissa yhteistyötä liikuntatutkimuksen rahoittamisessa ja toiminnan kehittämisessä, jotta eduskunnan asettamat liikuntapoliittiset tavoitteet voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla liikuntatutkimuksen valtionavustusprosessissa.

