Kai Gyllström: Elintarviketeollisuus haluaa olla vahva osa Suomen kasvukäännettä
5.5.2026 09:15:00 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Toimintaolosuhteiden ennakoimattomuus jarruttaa elintarvikealan investointeja, Elintarviketeollisuusliiton (ETL) jäsenkysely osoittaa. Alalla on halua ja potentiaalia antaa vahva panoksensa Suomen kasvukäänteeseen, mutta se edellyttää yritysten investointikykyä tukevia poliittisia päätöksiä. Yritykset kaipaavat sääntelyyn ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta. Viranomaisilta odotetaan yhtenäistä toimintaa koko maassa.
Pysyvästi epävarmemmiksi muuttuneena aikana kasvukäänteen aikaansaaminen vaatii yritysten kannustamista investointeihin päättäväisesti. EK:n investointitiedustelun mukaan elintarviketeollisuudella on lähivuosille enemmän investointiaikeita kuin useilla muilla aloilla.
ETL:n tuoreesta jäsenkyselystä nousi kuitenkin uusi huoli investointien toteutumiselle: yritykset kokevat sääntelyn ja viranomaistoiminnan ennakoitavuuden heikentyneen. Toimintaympäristön nähtiin muuttuvan liian usein vain kasvattaen kustannuksia ilman perusteltuja hyötyjä.
– Tällainen syö luottamusta ja jarruttaa investointeja. Jos yritys ei voi ennakoida tulevaa, se ei uskalla investoida. Jos investoinnit jäävät tekemättä, kasvukin hiipuu, mikä puolestaan heikentää huoltovarmuutta pitkällä aikavälillä, ETL:n hallituksen puheenjohtaja, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström sanoi avatessaan Elintarvikepäivän tapahtuman Finlandia-talolla tänään Helsingissä.
Ratkaisuksi kasvua vauhdittava ruokapaketti
ETL esittää Suomelle ja EU:lle laajaa ”ruokapakettia”, joka vahvistaa alan kilpailukykyä ja kasvua. Päättäjien on tunnistettava, että suomalainen elintarviketeollisuus kilpailee samoilla markkinoilla muiden EU-maiden kanssa.
– Jos kotikenttä sälyttää yrityksille raskaamman taakan kuin muualla, kilpailukyky heikkenee väistämättä, vaikka yritykset toimisivat kuinka vastuullisesti, Gyllström sanoo.
Ruokapaketti rakentuu kolmesta kokonaisuudesta:
- Yrityksille luodaan selkeä näkymä tulevaan ennakoitavalla ja sujuvalla sääntelyllä.
- Kykyä investoida tuetaan, osaamista vahvistetaan.
- EU-tason ratkaisut tunnistavat elintarviketeollisuuden erityisluonteen strategisena teollisena alana.
Ruoka on yhteiskuntamme kivijalka
Kotimaassa tuotettu ruoka on yhteiskuntamme kivijalka, ja toimiva ruokajärjestelmä luo vakautta. Ruoka kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen arkeen, mutta samalla sen elintärkeä tehtävä on turvata maamme kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta.
Useat peräkkäiset kriisit ovat kohdanneet elintarvikealaa 2020-luvulla. Ensin pandemia koetteli kysyntää ja toimitusketjua, sen jälkeen raju kustannuskriisi nosti energian, raaka-aineiden ja logistiikan hintaa. Geopoliittiset jännitteet ja konfliktit horjuttavat nyt entisestään toimintaympäristöä ja lisäävät kustannuspaineita.
– Kriiseistä huolimatta kuluttajille on pystytty tarjoamaan kohtuuhintaista, kestävästi tuotettua ruokaa. Ala on rakentanut määrätietoisesti tulevaisuuttaan esimerkiksi investoimalla jopa ennätyksellisesti.
– Ruoka on myös turvallisuuskysymys ja elintarviketeollisuus siinä keskeinen toimija. Kun elintarviketeollisuus voi hyvin, se luo työtä eri puolille maata ja vahvistaa Suomea, Gyllström muistuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kai Gyllströmin haastattelupyynnöt Atrian viestintä- ja IR-johtaja Hanne Kortesojan kautta, puh. 010 316 1016 tai 0400 638 839, hanne.kortesoja@atria.com
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Kutsu medialle: Kriisi kaukana, vaikutukset lähellä: miten Persianlahden tilanne näkyy suomalaisessa ruokaketjussa?28.4.2026 11:00:20 EEST | Kutsu
Persianlahden geopoliittiset jännitteet heijastuvat nopeasti ruokaketjuun ja lopulta myös suomalaisten kuluttajien kukkaroihin. Elintarviketeollisuusliiton ajankohtaisessa keskustelutilaisuudessa pureudutaan siihen, miten miten Persianlahden kriisi vaikuttaa suomalaisten arkeen ruuan kautta.
KUTSU MEDIALLE: Ruoka vahvistaa Suomea – Elintarvikepäivä kokoaa alan Finlandia-talolle 5.5.202624.4.2026 09:32:06 EEST | Kutsu
Ruoka kytkeytyy vahvasti turvallisuuteen, talouteen, hyvinvointiin ja arjen valintoihin. Tänä keväänä kytkökset ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Mikä on ruuan rooli tulevaisuuden Suomessa? Millaisia ratkaisuja alalla rakennetaan juuri nyt? Miten ruoka vahvistaa Suomea?
Ruoka-alan kasvua vahvistavat toimet unohtuivat kehysriihessä23.4.2026 07:49:44 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös säästää elintarviketeollisuus uusilta pisteveroilta on tervetullut uutinen. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on kuitenkin pettynyt siihen, että hallitus ei tarttunut tarjottuihin keinoihin vauhdittaa elintarvikealan kasvua, vihreää siirtymää tai keventää yritysten kustannustaakkaa.
Kysely: Kasvava elintarvikeala tarvitsee lisää osaajia27.3.2026 12:45:00 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliiton (ETL) tuore osaamistarvekysely kertoo alan kasvun jatkuvan ja yritysten henkilöstömäärän lisääntyvän lähivuosina. Kasvua kiihdyttävät kotimainen kysyntä, investoinnit ja viennin piristyminen. Samalla yritykset satsaavat henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen huomattavasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin.
KUTSU MEDIALLE: Selvitys elintarvikealan osaamistarpeista julki 27.3.202623.3.2026 10:45:09 EET | Kutsu
Suomalaisen elintarviketeollisuuden investoinnit ovat ennätyskorkealla, vienti on vahvistunut ja myös työllisten määrä on lisääntynyt. Alan kasvu ja uudistuminen edellyttävät tulevaisuudessakin monipuolista osaamista kaikilta koulutustasoilta. Mutta millaista osaamista elintarvikeala tarvitsee? Millaisiin työtehtäviin? Miten teknologian kehitys muuttaa osaamisvaatimuksia ja millaista työtä alalla on tarjolla tulevina vuosina? Vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin kuullaan Elintarviketeollisuusliiton (ETL) teettämän osaamistarveselvityksen julkistustilaisuudessa Aika: perjantai 27.3. klo 12–15 Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Palmusali, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki Uunituoreiden tulosten lisäksi tilaisuudessa kuullaan päättäjän, alan yrityksen sekä koulutuksen järjestäjien edustajan kommenttipuheenvuorot. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tilaisuutta ja keskustelua sekä haastattelemaan asiantuntijoita. Ilmoittauduthan viimeistään 26.3.2026 sähköpostill
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme