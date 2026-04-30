Farmaseutti Kaisa Hallinen palvelee asiakkaita Tammelakeskuksen sote-asemalla – myös etäkonsultaatiot onnistuvat!

Pirkanmaalla kehitetään uutta palvelua, jossa farmaseutti tarjoaa sosiaali‑ ja terveysasemien asiakkaille sekä etä- että lähivastaanottoja ja konsultoi sote-alan ammattilaisia. Tavoitteena on parantaa erityisesti monilääkittyjen iäkkäiden potilaiden lääkehoidon turvallisuutta, tunnistaa lääkeongelmia aiempaa paremmin ja tukea potilaan sitoutumista hoitoonsa.

Farmaseutti täydentää sote-aseman palveluja

Farmaseutti Kaisa Hallinen aloitti työnsä Tammelakeskuksen sote-asemalla tammikuussa 2026 osana Digifarmaseutti-hanketta. Vaikka kehittämishankkeen painopiste on digitaalisissa palveluissa, Hallinen työskentelee myös sote-asemalla paikan päällä.

Tammelakeskuksen sote-aseman lääkäri tai hoitaja voi varata potilaalle tarvittaessa ajan farmaseutin vastaanotolle, joka voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä video- tai puhelinvastaanottona. Lisäksi Hallinen vastaa etäkonsultaationa lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyviin kysymyksiin Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien lääkäreille ja hoitajille.

– Yleisimpiä kysymyksiä ovat vaihtoehtoisten valmisteiden etsiminen lääkkeen saatavuusongelmien tai potilaalle sopimattomien apuaineiden vuoksi sekä lääkkeiden puolittamiseen, murskaamiseen ja säilyvyyteen liittyvät kysymykset, Hallinen kertoo.

– Farmaseutin osaamista hyödynnetään paljon juuri silloin, kun etsitään turvallisia ja potilaalle sopivia vaihtoehtoja.

Vastaanotto hyödyttää erityisesti potilaita, joilla on paljon lääkkeitä

Potilasvastaanotolla farmaseutti Kaisa Hallinen tapaa yleisimmin iäkkäitä asiakkaita, joilla on käytössään useita lääkkeitä. Monilääkitykseksi määritellään jo yli viiden lääkkeen samanaikainen käyttö. Hallinen kertoo, että monella potilaalla lääkkeitä on kuitenkin huomattavasti enemmän, jopa useita kymmeniä.

Farmaseutin vastaanotolla on keskiössä ajantasaisen lääkityslistan selvittäminen.

– Mehän emme näe suoraan potilastietojärjestelmästä, mitä lääkkeitä potilas todellisuudessa käyttää. Siksi käyn aina ensimmäiseksi potilaan kanssa läpi kaikki käytössä olevat lääkkeet, niiden annokset ja ottoajat. Ajantasainen lääkityslista on turvallisen lääkehoidon perusta, Hallinen painottaa.

Farmaseutti tarkastelee lääkityskokonaisuutta ajan kanssa

– Selvitän muun muassa lääkkeiden tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon onnistumista. Lisäksi ohjaan potilaita lääkkeen oikeanlaisessa käytössä. Näitä asioita ei välttämättä ehditä käydä läpi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, Hallinen sanoo.

Tarvittaessa farmaseutti nostaa muutostarpeet esiin lääkärin arvioitavaksi ja ohjaa potilaan lääkärin pakeille.

Kaisa Hallinen paljastaa, että pesti sote-asemalla on hänelle unelmatyö.

– Pystyn hyödyntämään omaa lääkealan osaamistani monipuolisesti ja näen konkreettisesti, miten siitä on hyötyä potilaille ja kollegoille, Hallinen sanoo.

Palaute on positiivista

Farmaseutin palvelu on otettu Tammelakeskuksessa erittäin myönteisesti vastaan. Tammelakeskuksen lisäksi farmaseutin vastaanottopalvelu toimii tällä hetkellä Tipotien sote-asemalla. Etävastaanottoja kokeillaan myös muilla sote-asemilla, ja tavoitteena on laajentaa palvelua Pirkanmaalla

Tammelakeskuksesta kerrotaan, että erityisen hyödylliseksi farmaseutin palvelu on koettu munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla, kun lääkitysten yhteisvaikutusten ja annosten arviointi vaatii aikaa ja tarkkuutta. Lisäksi farmaseutin tekemät havainnot lääkitysten mahdollisista yhteisvaikutuksista ja laboratorioseurannan tarpeesta nähdään hyvänä ennaltaehkäisevänä tukena.

Palvelu on havaittu toimivaksi myös tilanteissa, joissa potilas on lääkärille entuudestaan tuntematon tai asiat hoidetaan puhelimitse, jolloin laajojen lääkityskokonaisuuksien selvittäminen on haastavaa.

Myös potilaspalaute on ollut erittäin positiivista. Potilaat arvostavat sitä, että farmaseutin vastaanotolla on ollut riittävästi aikaa perehtyä lääkitykseen rauhassa ja perusteellisesti. Tämä on lisännyt potilaiden ymmärrystä omasta hoidostaan ja motivoinut heitä sitoutumaan lääkitykseen paremmin.

Digifarmaseutti-hanke toteutetaan Pirkanmaan ja Etelä‑Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteistyönä. DigiFinland Oy koordinoi hanketta yhdessä sosiaali‑ ja terveysministeriön kanssa.