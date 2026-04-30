Farmaseutti Kaisa Hallinen palvelee asiakkaita Tammelakeskuksen sote-asemalla – myös etäkonsultaatiot onnistuvat!
30.4.2026 11:01:33 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Digifarmaseutti-hanke on tuonut lääkealan ammattilaisten palvelut osaksi sosiaali- ja terveysasemien arkea. Farmaseutti Kaisa Hallinen ottaa potilaita vastaan Tammelakeskuksen sote-asemalla ja toimii lääkäreiden ja hoitajien tukena lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Pirkanmaalla kehitetään uutta palvelua, jossa farmaseutti tarjoaa sosiaali‑ ja terveysasemien asiakkaille sekä etä- että lähivastaanottoja ja konsultoi sote-alan ammattilaisia. Tavoitteena on parantaa erityisesti monilääkittyjen iäkkäiden potilaiden lääkehoidon turvallisuutta, tunnistaa lääkeongelmia aiempaa paremmin ja tukea potilaan sitoutumista hoitoonsa.
Farmaseutti täydentää sote-aseman palveluja
Farmaseutti Kaisa Hallinen aloitti työnsä Tammelakeskuksen sote-asemalla tammikuussa 2026 osana Digifarmaseutti-hanketta. Vaikka kehittämishankkeen painopiste on digitaalisissa palveluissa, Hallinen työskentelee myös sote-asemalla paikan päällä.
Tammelakeskuksen sote-aseman lääkäri tai hoitaja voi varata potilaalle tarvittaessa ajan farmaseutin vastaanotolle, joka voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä video- tai puhelinvastaanottona. Lisäksi Hallinen vastaa etäkonsultaationa lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyviin kysymyksiin Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemien lääkäreille ja hoitajille.
– Yleisimpiä kysymyksiä ovat vaihtoehtoisten valmisteiden etsiminen lääkkeen saatavuusongelmien tai potilaalle sopimattomien apuaineiden vuoksi sekä lääkkeiden puolittamiseen, murskaamiseen ja säilyvyyteen liittyvät kysymykset, Hallinen kertoo.
– Farmaseutin osaamista hyödynnetään paljon juuri silloin, kun etsitään turvallisia ja potilaalle sopivia vaihtoehtoja.
Vastaanotto hyödyttää erityisesti potilaita, joilla on paljon lääkkeitä
Potilasvastaanotolla farmaseutti Kaisa Hallinen tapaa yleisimmin iäkkäitä asiakkaita, joilla on käytössään useita lääkkeitä. Monilääkitykseksi määritellään jo yli viiden lääkkeen samanaikainen käyttö. Hallinen kertoo, että monella potilaalla lääkkeitä on kuitenkin huomattavasti enemmän, jopa useita kymmeniä.
Farmaseutin vastaanotolla on keskiössä ajantasaisen lääkityslistan selvittäminen.
– Mehän emme näe suoraan potilastietojärjestelmästä, mitä lääkkeitä potilas todellisuudessa käyttää. Siksi käyn aina ensimmäiseksi potilaan kanssa läpi kaikki käytössä olevat lääkkeet, niiden annokset ja ottoajat. Ajantasainen lääkityslista on turvallisen lääkehoidon perusta, Hallinen painottaa.
Farmaseutti tarkastelee lääkityskokonaisuutta ajan kanssa
– Selvitän muun muassa lääkkeiden tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollisia yhteisvaikutuksia sekä lääkehoidon onnistumista. Lisäksi ohjaan potilaita lääkkeen oikeanlaisessa käytössä. Näitä asioita ei välttämättä ehditä käydä läpi lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, Hallinen sanoo.
Tarvittaessa farmaseutti nostaa muutostarpeet esiin lääkärin arvioitavaksi ja ohjaa potilaan lääkärin pakeille.
Kaisa Hallinen paljastaa, että pesti sote-asemalla on hänelle unelmatyö.
– Pystyn hyödyntämään omaa lääkealan osaamistani monipuolisesti ja näen konkreettisesti, miten siitä on hyötyä potilaille ja kollegoille, Hallinen sanoo.
Palaute on positiivista
Farmaseutin palvelu on otettu Tammelakeskuksessa erittäin myönteisesti vastaan. Tammelakeskuksen lisäksi farmaseutin vastaanottopalvelu toimii tällä hetkellä Tipotien sote-asemalla. Etävastaanottoja kokeillaan myös muilla sote-asemilla, ja tavoitteena on laajentaa palvelua Pirkanmaalla
Tammelakeskuksesta kerrotaan, että erityisen hyödylliseksi farmaseutin palvelu on koettu munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden kohdalla, kun lääkitysten yhteisvaikutusten ja annosten arviointi vaatii aikaa ja tarkkuutta. Lisäksi farmaseutin tekemät havainnot lääkitysten mahdollisista yhteisvaikutuksista ja laboratorioseurannan tarpeesta nähdään hyvänä ennaltaehkäisevänä tukena.
Palvelu on havaittu toimivaksi myös tilanteissa, joissa potilas on lääkärille entuudestaan tuntematon tai asiat hoidetaan puhelimitse, jolloin laajojen lääkityskokonaisuuksien selvittäminen on haastavaa.
Myös potilaspalaute on ollut erittäin positiivista. Potilaat arvostavat sitä, että farmaseutin vastaanotolla on ollut riittävästi aikaa perehtyä lääkitykseen rauhassa ja perusteellisesti. Tämä on lisännyt potilaiden ymmärrystä omasta hoidostaan ja motivoinut heitä sitoutumaan lääkitykseen paremmin.
Digifarmaseutti-hanke toteutetaan Pirkanmaan ja Etelä‑Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteistyönä. DigiFinland Oy koordinoi hanketta yhdessä sosiaali‑ ja terveysministeriön kanssa.
Maarit VornanenDigifarmaseutti-hankkeen projektipäällikkö, erikoisproviisoriPuh:03 311 64379maarit.vornanen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Tipotien sote-aseman asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi toukokuun alussa30.4.2026 09:59:31 EEST | Tiedote
Tampereella Tipotien sosiaali- ja terveysaseman asiakkaille tarkoitetut pysäköintipaikat muuttuvat toukokuun alusta lähtien maksullisiksi.
Aluevaltuusto valitsi tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen ja hyväksyi alueellisen hyvinvointisuunnitelman27.4.2026 21:45:52 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi maanantain kokouksessaan tarkastusjohtajaksi Aleksi Paanasen. Valtuusto hyväksyi sekä omavalvontaohjelman että alueellisen hyvinvointisuunnitelman vuosille 2026–2029 ja keskusteli ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelman väliraportista.
Korjattu tiedote: Aluehallitus hyväksyi sote-palveluja koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen27.4.2026 11:05:05 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yt-neuvottelujen tavoitteena ei ollut vähentää henkilöstöä. Aluehallitus valitsi maanantaina myös henkilökohtaisen avun palveluntuottajat. Hallitus käynnisti myös Tays Keskussairaalan ulkoalueiden hoitoa koskevan palvelujen hankinnan sekä liikkeen luovutuksen valmistelun Marjatta-Säätiön kanssa Valkeakoskella.
Aluehallitus hyväksyi sote-palveluja koskevan yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen27.4.2026 10:49:48 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yt-neuvottelujen tavoitteena ei ollut vähentää henkilöstöä. Aluehallitus valitsi maanantaina myös henkilökohtaisen avun palveluntuottajat. Hallitus käynnisti myös Tays Keskussairaalan ulkoalueiden hoitoa koskevan palvelujen hankinnan sekä liikkeen luovutuksen valmistelun Marjatta-Säätiön kanssa Valkeakoskella.
Uusi PET-keskus tuo Taysiin hiukkaskiihdyttimen24.4.2026 13:09:29 EEST | Tiedote
PET-keskuksen hiukkaskiihdytin eli syklotroni mahdollistaa radioaktiivisten lääkeaineiden valmistamisen Taysin alueella nykyisen ostopalvelun sijaan. PET-keskus sijoittuu F-rakennuksen laajennusosaan, jonka rakentaminen käynnistyy arviolta alkuvuodesta 2028.
