Sofia Virta vappupuheessaan: huonon hallituspolitiikan hintaa eivät saa joutua maksamaan samat suomalaiset uudestaan ja uudestaan – Vihreät ehdottaa uutta köyhyysjarrua

– Orpon hallituksen kauden aikana monet leikkaukset ovat osuneet samoihin kotitalouksiin ilman, että yhteisvaikutuksia on koskaan kunnolla arvioitu. Yksikään suomalainen kotitalous ei saa olla hallituksen leikkausten kaatopaikka. Huonon hallituspolitiikan hintaa eivät saa joutua maksamaan samat suomalaiset uudestaan ja uudestaan, Virta totesi puheessaan.

– Vihreiden mielestä tulisi säätää turvamekanismi, joka estää leikkaamasta liian monta kertaa samoilta ihmisiltä ja perheiltä – tätä voi verrata velkajarruun, joka estää ottamasta liikaa velkaa talouden paikkaamiseksi. Kyseessä olisi eräänlainen köyhyysjarru, Virta maalailee.

Kotitalouskohtainen leikkauskatto pakottaisi hänen mukaansa päättäjiä varmistamaan etteivät leikkaukset oikeasti kasaudu kenenkään suomalaisen arkeen tavalla, joka on kohtuuton ja että esimerkiksi kerta toisensa jälkeen eri puolelta iskevät leikkurit eivät voisi osua köyhimpiin tai sairaimpiin suomalaisiin kuten nyt on käynyt.

Virran mukaan kotitalouskohtaisen kotitalouskohtaisen leikkauskaton yksityiskohdat, kuten se, asetetaanko katto euromääräisenä vai suhteellisena ja mitkä päätökset lasketaan mukaan, on selvitettävä huolellisesti, eikä valmista mallia ole vielä olemassa.

– Tämän hallituksen leikkausten kasautuminen on osoittanut, että pelkkä poliittinen lupaus oikeudenmukaisuudesta ei riitä. Tarvitaan rakenteita, jotka estävät kohtuuttomuuden myös silloin, kun talous painaa päälle ja päätöksiä on tehtävä nopeasti. Suomeen tarvitaan järjestelmä, jossa yhteenkään perheeseen ei kohdistu kohtuutonta määrää leikkauksia. Asiantuntijat ovat ehdottaneet vastaavanlaista mekanismia jo vuosien ajan, Virta sanoo.

Virran mukaan samalla, kun hän aikoo Orpon hallituskauden loppuun saakka haastaa hallitusta, on aika kääntää myös katseet tulevaan.



– Viime vappuna sanoin, että Orpon hallitus jakaa vappumiljardit omille eturyhmilleen samalla kun pienituloisilta leikataan. Nyt vuotta myöhemmin olemme nähneet, ettei hallitus ole valmis muuttamaan suuntaa edes, vaikka se ei kykene saavuttamaan oman hallitusohjelmansa tavoitteita ja ajaa yli 30 000 uutta lasta köyhyyteen, Virta viittaa oppositiopuolueiden torstaina jättämään välikysymykseen.

Virran mukaan seuraavalla vaalikaudella ei riitä, että yksittäisiä päätöksiä korjataan, vaan on rakennettava järjestelmä, joka tekee leikkausten vaikutusten kasautumisen samoihin perheisiin mahdottomaksi.

– Olemme lukuisia kertoja ehdottaneet Orpon hallitukselle leikkauskohteiksi esimerkiksi ympäristölle ja taloudelle haitallisia yritystukia ja vaatineet hallitusta perumaan yhteisöveroalen, jotta tavalliset suomalaiset eivät joudu maksamaan kohtuutonta hintaa talouden tasapainottmisesta. Vaihtoehtoja kyllä olisi, Virta päättää.