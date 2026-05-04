Risto E.J. Penttilän uutuuskirja selittää Suomen ulkomaalaisille
4.5.2026 10:37:54 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Suositun kansainvälisen politiikan kommentaattorin Risto E. J. Penttilän englanninkielinen uutuuskirja The History of Finland in a Nutshell kiteyttää reiluun 150 sivuun kaiken, mitä Suomesta tarvitsee tietää.
Jos olet joskus ollut tilanteessa, jossa sinun pitää kertoa Suomesta ulkomaalaiselle, tämä kirja on sinulle!
Risto E. J. Penttilä tiivistää Suomen historian, kulttuurin ja yhteiskunnan kompaktiin uutuuskirjaansa. Teos käy vauhdikkaasti läpi vuosisadat, kiinnostavimmat kuninkaat ja keisarit. Tunnetuimmat kirjailijat, urheilijat ja arkkitehdit sekä saranakohtien pääministerit ja presidentit. Se kertoo, miten Suomi selviytyi kylmästä sodasta, kukoisti Nokian aikana, ja löysi lopulta itsensä Natosta.
Kirja on täydellinen lahja tai matkamuisto kaikille, jotka haluavat ymmärtää Suomea paremmin, sekä erinomainen kertaus historiasta suomalaisille.
Risto E. J. Penttilä on kansainvälisen politiikan asiantuntija ja tunnettu pitkän linjan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänen aiempia teoksiaan ovat muun muassa Pitkä tie Natoon, Suunnaton Suomi ja Historian roolipeli.
"This book won’t help you recognise former Prime Ministers at dinner parties. But it will help you have a good conversation with one – if you happen to be seated next to them."
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan englanninkieliseen julkistamistilaisuuteen, joka pidetään Otavalla perjantaina 22.5. klo 14 alkaen. Tilaisuudessa Risto E. J. Penttilä ja Fortumin yhteiskuntajohtaha Nebahat Albayrak keskustelevat kirjan teemoista. Kuohuviinitarjoilu.
Aika: perjantaina 22.5. klo 14-15.30
Paikka: Otava, Uudenmaankatu 10, Helsinki
(tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset sekä arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Adèle Couavoux
