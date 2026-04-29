Lounais-Suomen elinvoimakeskus

Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 19

30.4.2026 12:34:09 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Viikolla 19 tehdään päällystöitä Turun kehätiellä eli kantatiellä 40 ja valtatiellä 8 välillä Masku-Nousiainen. Työt ajoittuvat öiseen aikaan.

kuvituskuva päällystystöistä

Ensi viikolla (vk19) päällystystöitä on luvassa vilkkaasti liikennöidyllä kantatielle 40 eli Turun kehätiellä sekä valtatiellä 8 välillä Masku-Nousiainen. Työt alkavat maanantaina 4.5. kantatieltä 40, ja jatkuvat kohteen valmistuttua valtatiellä 8 noin viikon puolivälissä. Töitä tehdään kummallakin kohteella molemmilla ajoradoilla.

Viikolla 19 päällystyskohteena olevia teitä:

  • mt 40 Kuninkoja – Ravattula, yötyö
  • mt 8 Masku – Nousiainen, yötyö

 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välille liikennehaittojen minimoimiseksi.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

Lisätietoja:

  • Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
  • Asfalttikallio Oy: työmaainsinööri Laura Näykki, p. 040 744 1361

Tietoja julkaisijasta

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

E18 / valtatien 1 Isokylän tunneli Salossa suljetaan huoltotyön takia 5.-6.5.2026 illan ja yön ajaksi28.4.2026 12:06:18 EEST | Tiedote

Salossa Isokylän tunnelissa tehdään ilta- ja yötyönä molempien tunneliputkien huoltotöitä tiistai-illan 5.5. klo 18 ja keskiviikkoaamun 6.5. klo 6 välisenä aikana. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tunneli suljetaan liikenteeltä huoltotyön ajaksi. E18 / vt 1 liikenne ohjataan huoltotyön ajaksi maastoon viitoitetulle varareitille mt 224 – mt 110 – kt 52 kautta. Varareitin pituus on 13 kilometriä.

Nytt resultatbaserat understöd testas på 22 gårdar – målet är att utveckla vattenskyddet inom jordbruket i Skärgårdshavets område27.4.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande

Livskraftscentralen i Sydvästra Finland har beviljat 22 nya resultatbaserade understöd i Skärgårdshavets avrinningsområde. Med hjälp av den nya stödformen utvecklas och testas en verksamhetsmodell för resultatbaserat understöd för framtida behov. De jordbrukare som fått understödet har förbundit sig att sänka den höga fosforhalten på sina åkrar, och understödet betalas på basis av uppnådda resultat. Det första skedet i projektet, jordprovtagningen av åkrarna, inleddes i mars.

