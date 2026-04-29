Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 19
30.4.2026 12:34:09 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 19 tehdään päällystöitä Turun kehätiellä eli kantatiellä 40 ja valtatiellä 8 välillä Masku-Nousiainen. Työt ajoittuvat öiseen aikaan.
Ensi viikolla (vk19) päällystystöitä on luvassa vilkkaasti liikennöidyllä kantatielle 40 eli Turun kehätiellä sekä valtatiellä 8 välillä Masku-Nousiainen. Työt alkavat maanantaina 4.5. kantatieltä 40, ja jatkuvat kohteen valmistuttua valtatiellä 8 noin viikon puolivälissä. Töitä tehdään kummallakin kohteella molemmilla ajoradoilla.
Viikolla 19 päällystyskohteena olevia teitä:
- mt 40 Kuninkoja – Ravattula, yötyö
- mt 8 Masku – Nousiainen, yötyö
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välille liikennehaittojen minimoimiseksi.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista kumpaankin ajosuuntaan.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Asfalttikallio Oy: työmaainsinööri Laura Näykki, p. 040 744 1361
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
