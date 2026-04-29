Kutsu: Aamu Kelassa 20.5.2026: Maailmanjärjestys muuttuu: millaisiin digiratkaisuihin Suomi nojaa?

30.4.2026 12:43:55 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Aamu Kelassa -tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Suomi turvaa ihmisten palvelut yhä epävakaammassa maailmassa.

Aamu Kelassa 20.5.2026: Maailmanjärjestys muuttuu: millaisiin digiratkaisuihin Suomi nojaa?

Geopoliittinen epävakaus haastaa myös suomalaista julkishallintoa. Miten julkishallinnon teknologiaratkaisuissa pitäisi huomioida maailmanpolitiikan heilahtelut nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten ihmisten tiedot pidetään turvassa ja julkiset palvelut luotettavina tilanteessa, jossa erilaisia digiuhkia riittää?

Paneelissa aiheesta keskustelevat Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, Koodia Suomesta -yhdistyksen puheenjohtaja Janne Kalliola ja Kelan johtaja Nina Nissilä. Neljännen panelistin nimi varmistuu myöhemmin. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen.

Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille ja kumppaneille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
   
Aika: Keskiviikkona 20.5.2026 klo 8.30–10.15. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.  
   
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. 

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 18.5.2026.
   
Lämpimästi tervetuloa!

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

