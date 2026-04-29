Kutsu: Aamu Kelassa 20.5.2026: Maailmanjärjestys muuttuu: millaisiin digiratkaisuihin Suomi nojaa?
30.4.2026 12:43:55 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Aamu Kelassa -tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Suomi turvaa ihmisten palvelut yhä epävakaammassa maailmassa.
Geopoliittinen epävakaus haastaa myös suomalaista julkishallintoa. Miten julkishallinnon teknologiaratkaisuissa pitäisi huomioida maailmanpolitiikan heilahtelut nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten ihmisten tiedot pidetään turvassa ja julkiset palvelut luotettavina tilanteessa, jossa erilaisia digiuhkia riittää?
Paneelissa aiheesta keskustelevat Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, Koodia Suomesta -yhdistyksen puheenjohtaja Janne Kalliola ja Kelan johtaja Nina Nissilä. Neljännen panelistin nimi varmistuu myöhemmin. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille ja kumppaneille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Keskiviikkona 20.5.2026 klo 8.30–10.15. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 18.5.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Anna-Stiina Lundqvist
Johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntija
Kela
Puh: 020 634 1424
Veera Adolfsen
Viestinnän asiantuntija
Kela
Puh: 020 635 4733
Kelan viestintä
Kelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16.
Puh: 020 634 7745
viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Ändringarna i den sociala tryggheten och produktivitetsprogrammet präglade år 2025 hos FPA29.4.2026 15:23:18 EEST | Pressmeddelande
År 2025 verkställde FPA omfattande ändringar i den sociala tryggheten och skärpte samtidigt sitt produktivitetsprogram. FPA betalade sammanlagt 17,5 miljarder euro i förmåner, vilket framgår av FPA:s verksamhetsberättelse och bokslut.
Sosiaaliturvan muutokset ja tuottavuusohjelma leimasivat Kelan vuotta 202529.4.2026 15:23:18 EEST | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela toimeenpani vuonna 2025 laajoja sosiaaliturvan muutoksia ja kiristi samanaikaisesti omaa tuottavuusohjelmaansa. Kela maksoi etuuksia yhteensä 17,5 miljardia euroa, kerrotaan Kelan toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.
Työ- ja toimintakyvyn mittareiden käyttö edistäisi Kelan asiakkaiden yhdenvertaisuutta29.4.2026 10:52:04 EEST | Tiedote
Työ- ja toimintakyvyn arviointia on tarve kehittää Kelan asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimintakykymittareiden käyttöä tulisi helpottaa terveydenhuollossa ja vakuutuslääketieteessä teknologian avulla. Näin totesi sosiaalilääketieteellinen neuvottelukunta kokouksessaan 27.4.2026.
Kelan johtajaksi 46 hakijaa28.4.2026 14:01:55 EEST | Tiedote
Kelan johtajaksi haki määräaikaan mennessä 46 henkilöä. Haku päättyi 28.4.2026 klo 12.
Mottagarprofilen för det allmänna bostadsbidraget förändrades avsevärt när studerande inte längre kan få allmänt bostadsbidrag28.4.2026 06:00:00 EEST | Pressmeddelande
De som får allmänt bostadsbidrag är nu huvudsakligen arbetslösa och låginkomsttagare. Bland mottagarna finns fortfarande fler unga vuxna än personer i äldre åldersgrupper. Det här framgår av FPA:s statistik över bostadsbidraget 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme