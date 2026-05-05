Espoossa ainutlaatuinen tilaisuus nuorille muusikoille ja artisteille

Next Stage on 18–26-vuotiaille muusikoille ja artisteille suunnattu showcase-tapahtuma, jonka tavoitteena on tukea nuoria muusikoita heidän urallaan sekä nostaa esiin uusia lahjakkuuksia, jotka eivät vielä ole tehneet läpimurtoaan.



Espoon kulttuurikeskuksessa ja Kannusalissa huhtikuussa järjestyt semifinaalit ovat nyt takanapäin, ja Next Stagessa katse siirtyy kohti toukokuun finaalia Sellosalissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Lue lisää finaalista.

Indierockia, kappaleita queer-suhteista ja leikkisiä melodioita





Finaaliesiintyjät ovat Onerva Kaijala (valittu 1.4.), emailo (valittu 2.4.) sekä tunnetta (valittu 14.4.):



Onerva Kaijalan takaa löytyy 22-vuotias muusikko, jonka musiikissa progevaikutteiseen indierockiin yhdistyy hieno tarinankerronta. Livekokoonpanossa artistin musiikkia täydentää kolmihenkinen bändi.

Onerva Kaijala kertoo lähteneensä alun perin musiikin pariin, koska rakastaa musiikkia.

-Musiikin lisäksi olen myös kirjaimellisesti (no pun intended) vauvasta asti rakastanut sanoja ja kirjaimia, joten laulunkirjoitus, jossa nämä kaksi intohimoa kohtaavat symbioosissa, oli minulle alusta alkaen täydellinen laji.

Espoon Next Stage on ollut nuorelle muusikolle upea kokemus.

- Sen lisäksi, että on ollut hienoa päästä vetämään omaa tuotantoa ammattilaisraadin eteen, on ollut myös tosi kivaa tutustua muihin musiikintekijöihin matkan varrella. Odotan innolla finaalia. Finaalissa kannattaa meidän esitykseltämme odottaa ilotulitteita, kauniita suvantovaiheita sekä laajaa tunteiden kirjoa. Kannattaa siis pitää hatusta kiinni! Tai laittaa kumilenkki siihen kiinni ja laittaa se leuan alle! Tai teipata se päähän. Tai sitten voi yrittää liimata… anyway, tajuatte pointin, kovaa menoa luvassa!

Toinen finaaliin yltänyt lahjakkuus on uusi, indienä toimiva 26-vuotias pop-artisti emailo. Hänet tunnetaan vahvasta lavakarismastaan, koukuttavista melodioista sekä teatraalisesta live-esiintymisestä. Emailon kappaleet käsittelevät queer-suhteita, mielenterveyttä sekä irtipäästämisen voimaa. Emailo Spotifyssa.



Kolmantena finalistina nähdään päiväkirjalauluja kirjoittava, 21-vuotias erityisherkkä artisti tunnetta. Artistin kappaleiden ytimessä ovat tarttuvat ja leikkisät melodiat sekä aidon raa’at lyriikat. Suorasanainen tunnetta pyrkiikin siihen, että hänen laulunsa herättävät ajatuksia ja tunteita, oli kyseessä sitten äänitetty kuulokkeista soiva biisi tai aidon rönsyilevä liveveto. Lisäksi tunnetta haluaa musiikillaan rohkaista jokaista olemaan peittelemättä oma itsensä ja muistuttaa että herkkyys ei ole missään nimessä heikkous, se on vahvuus. Tunnetta Spotiftyssa.

Huippuammattilaiset mukana raadissa

Finalisteja on ollut valitsemassa semifinaaleissa joukko musiikkialan konkareita kuten Heikki Puhakainen (Head of A&R, Kaiku Entertainment), Tavastia-klubin toimitusjohtaja Mari Hatakka sekä Sini Tiainen (Qobuzin Pohjoismaiden Music Content Manager).



Tiainen oli erittäin kiinnostunut olemaan mukana tapahtumassa, missä valitaan tulevaisuuden tähtiä. Raatilaisena toimiminen Espoon kulttuurikeskuksen semifinaalissa 14.4. oli Tiaiselle inspiroiva elämys ja kaikin puolin suuri ilo ja kunnia.

-Nuorten muusikoiden hienot biisit ja valovoimaiset esiintymiset tekivät minuun valtavan vaikutuksen. Myös nuoret, joilla ei juurikaan ollut aiempaa esiintymiskokemusta, vetivät lavalla uskomattoman rohkeasti ja varmasti. Tästä syystä ei ollut aivan helppoa valita vain yksi finalisti usean hienon esiintyjän joukosta. Next Stagen kaltaisissa nuorille suunnatuissa showcase-tapahtumissa on erityisen hienoa se, että nuoret lahjakkuudet saavat mahdollisuuden päästä yleisön eteen esiintymään, saavat musiikkialan ammattilaisraadilta rohkaisevaa palautetta ja käytännön vinkkejä omalle artistiuralleen sekä pääsevät tutustumaan ja verkostoitumaan muiden ikäistensä aloittelevien artistien kanssa, Tiainen summaa.



Sellosalin finaalissa raatilaisina toimivat Lotta Savolainen (toimittaja, Radio Helsinki & toimitusjohtaja, Music & Media / Lost in Music), Jojo von Hertzen (Suomen musiikintekijät, Mimmi Label), Hassan Maikal (artisti) ja Ella Mäntynen (artisti / Goldielocks). Tapahtuman juontaa toimittaja / DJ Renaz Ebrahimi.

Yksi finalisti esiintymään Kivenlahden juhannusjuhliin

Sellosalin finaalissa lauantaina 23.5. kaikki kolme esiintyjää saavat esittää viisi laulua, minkä jälkeen he saavat suullisen palautteen paikallaolevalta ammattilaisraadilta. Kaikille kolmelle finaaliin pääsevälle artistille maksetaan esiintymisestä palkkio (1000 €), ja kukin finaaliesiintyjä saa valintansa mukaisesti Mimmi Labelin promo- tai artistiurapaketin (arvo 750 €).



Finaalikolmikon joukosta yksi esiintyjä valitaan esiintymään Kivenlahden juhannustapahtumaan Hybridiarena Hypellä pe 19.6. Myös tästä esiintymisestä maksetaan palkkio. Lisäksi Suomen Musiikintekijät palkitsee finalistien joukosta yhden esiintyjän Musiikintekijöiden erikoispalkinnolla. Yleisö saa myös äänestää finaalissa omaa suosikkiaan, joka palkitaan 500 € arvoisella F-Musiikin lahjakortilla.

Lue lisää Espoon Next Stagesta osoitteesta: espoo.fi/fi/nextstage



