SDP:n Hanna Laine-Nousimaan vappupuhe

Hyvät vappujuhlan osallistujat, rakkaat toverit,

Vappu on päivä, jolloin muistamme, mistä kaikki on alkanut. Ei valmiista hyvinvoinnista, ei itsestään syntyneestä oikeudenmukaisuudesta – vaan ihmisten tahdosta rakentaa parempi elämä. Tänään – jos koskaan - tuo sama tehtävä on meidän edessämme.

Suomen suunta on väärä. Sen näkee jokainen, joka seuraa uutisia – ja ennen kaikkea jokainen, jonka arkea muutokset ovat vaikeuttaneet. Suomalaiset ansaitsevat parempaa. Ja siksi Suomessa on tehtävä suunnanmuutos.

Minä en ole tullut politiikkaan sattumalta. Lähdin politiikkaan aikanaan mukaan kahden pienen lapsen yksinhuoltajana. Lähdin, koska uskoin – ja uskon yhä – että yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen. Sellaisen Suomen, jossa kukaan ei jää yksin. Sellaisen Suomen, jossa lapsen tulevaisuus ei riipu vanhemman lompakon paksuudesta. Sellaisen Suomen, jossa ihmisellä on turva, vaikka elämä hetkeksi horjahtaa. Viimeiset kolme vuotta ovat tätä uskoa rajusti koetelleet.

Orpon ja Purran hallituksen perintö tulee olemaan kamala. He lupasivat pysäyttää velkaantumisen – mutta lopputuloksena hallitus ottaa ennätysmäärän velkaa. Tämä sama hallitus lupasi luoda 100 000 uutta työpaikkaa – lopputuloksena Suomeen on tullut kymmeniä tuhansia uusia työttömiä. Työpaikkoja on kadonnut, ei syntynyt. Voiko tämän enempää edes epäonnistua – ja tämä kaikki realisoituu ahdingossa oleville suomalaisille, joka ikinen aamu.

Suomi on ajautunut työllisyyskehityksessä Euroopan häntäpäähän ennätysajassa. Ja samaan aikaan hallitus on tehnyt politiikkaa, joka erkaannuttaa ihmiset kahteen leiriin. Se on ottanut pienituloisilta ja antanut niille, joilla on jo valmiiksi enemmän. Se on kasvattanut eriarvoisuutta ja heikentänyt luottamusta – ja luottamus on juuri se, jonka varaan kaikki elämässä ja yhteiskunnassa rakentuu.

Luottamus on talouden tärkein pääoma. Ilman sitä ei synny investointeja, ei kasvua, ei uskoa tulevaan. Luottamusta ei kuitenkaan pystytä rakentamaan ”Riikan saksilla”. Sitä ei rakenneta kurittamalla työttömiä ja heikentämällä työelämän turvaa. Sitä ei rakenneta veronalennuksilla, jotka kohdistuvat kaikkein varakkaimmille – ja jotka lopulta maksetaan velkarahalla.

Luottamusta rakennetaan oikeudenmukaisuudella ja kunnioituksella jokaista ihmistä kohtaan.

Luottamus rakennetaan sillä, että ihmiset kokevat, että tätä maata johdetaan reilusti ja kaikkia kansalaisia kunnioittaen. Jokaiselle on annettava mahdollisuus pärjätä omassa elämässä. Sosialidemokraattien tehtävä on palauttaa tämä luottamus ja huolehtia siitä, että jokainen kansalainen on merkityksellinen.

Me tiedämme, että Suomi on vaikeassa tilanteessa. Maailma ympärillämme on epävarma. Talous laahaa ja sen seurauksena työttömyys kasvaa. Mutta juuri tällaisina aikoina mitataan politiikan suunta. Valitaanko tie, jossa heikoimmilta leikataan ensin – vai tie, jossa kannetaan vastuuta yhdessä? Millainen tulevaisuus on kahtiajakautuneella yhteiskunnalla? Siksi me sosialidemokraatit valitsemme toisen tien.

Me haluamme rakentaa reilun ja kestävän talouden. Sellaisen, jossa velkaantuminen taitetaan – ja nimenomaan oikeudenmukaisesti. Sellaisen talouden, jossa kasvu syntyy, kun ihmisillä on varaa ja uskallus kuluttaa, yrityksillä on ennakoitava toimintaympäristö ja työmarkkinoilla vallitsee luottamus. Talous kasvaa ympäristössä, jossa on yhteistä tahtoa ja luottamusta - ei ympäristössä, jossa on vastakkainasettelua.

Suomi ei nouse saksimalla - Suomi nousee yhdessä rakentamalla.



Meille on selvää, että pieni- ja keskituloisten tukeminen on talouspolitiikkaa parhaimmillaan. Se lisää kysyntää, se vahvistaa luottamusta ja se pitää yhteiskunnan liikkeessä. Ja ennen kaikkea – se on oikea ja kestävä suunta.

Hyvät ystävät,

työ ei ole vain toimeentuloa. Se on osallisuutta, merkitystä ja sisältöä – se on tulevaisuutta.

Siksi onkin täysin kestämätöntä, että tässä tilanteessa hallitus kurittaa työttömiä, kun työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole riittävästi. On vastuutonta ja lyhytnäköistä, että työelämän turvaa heikennetään, määräaikaisuuksia lisätään ja nuorten tulevaisuudenuskoa horjutetaan.

Mitä tapahtuu nuorille, kun he eivät saa vakituista työtä? Asuntolaina jää haaveeksi, perheen perustaminen siirtyy ja tulevaisuus on hyvin epävarmalla pohjalla.

Nyt ei puhuta pelkästään yksittäisen ihmisen tragediasta – kyse on yhteiskunnastamme ja Suomen tulevaisuudesta.

-Me haluamme toisenlaisen suunnan.

-Me haluamme palauttaa työttömyysturvan suojaosan, jotta työn vastaanottaminen kannattaa aina. ---Me haluamme uudistaa aikuiskoulutustuen, jotta jokaisella on mahdollisuus päivittää osaamistaan. -Me haluamme rakentaa työelämää, jossa ihmiset uskaltavat suunnitella tulevaisuuttaan.

Me haluamme tämä järjettömyyden loppuvan.

Hyvät kuulijat,

Hyvinvointivaltio ei ole kuluerä. Se on Suomen vahvuus ja vahva osa identiteettiämme.

Se on sitä, että kansalainen pääsee hoitoon silloin, kun hän sitä tarvitsee – ei silloin, kun rahat riittävät. Se on sitä, että lapsi saa laadukasta koulutusta riippumatta siitä, missä päin Suomea hän asuu. Se on sitä, että vanhemmistamme pidetään huolta ja he saavat vanheta arvokkaasti.

Meidän tavoitteemme on selkeä: arjen turva kuuluu kaikille.

Siksi me haluamme lyhentää hoitotakuun kahteen viikkoon. Siksi me haluamme panostaa peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Siksi me puolustamme koulutusta – varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Sivistys on voima, joka on nostanut Suomen tähän pisteeseen. Ja se on voima, jolla rakennamme tulevaisuuden. Meidän ei pidä koskaan aliarvoida tätä ja me emme saa koskaan heikentää edellytyksiä sivistyksen ylläpitoon.

Hyvät ystävät,

Politiikassa on kysymys arvovalinnoista. Tämä hallituskausi on näyttänyt selvästi, että parempia vaihtoehtoja on olemassa. Hallituspuolueiden nykypolitiikka jakaa yhteiskuntaa – meidän politiikkamme sitä yhdistää. Hallituspuolueiden nykypolitiikkaa kylvää epävarmuutta – meidän tavoitteemme on tuoda tähän yhteiskuntaan luottamusta ja mielenrauhaa.

Me sosialidemokraatit uskomme, että kaiken voi tehdä reilummin. Me uskomme Suomeen, jossa jokainen ihminen pidetään mukana – meille jokainen ihminen on arvokas osa yhteiskuntaa. Me uskomme Suomeen, jossa tulevaisuus rakennetaan kaikille – ei vain harvoille. Minä en ole menettänyt uskoani. Suomi on edelleen pelastettavissa - mutta se ei tapahdu ilman muutosta.

Eduskuntavaalit ovat noin vuoden päästä. Ne ovat suuntavaalit. Ne ratkaisevat, jatketaanko nykyisellä tiellä – vai käännetäänkö suunta. Minä uskon, että suomalaiset haluavat muutoksen. Minä uskon, että yhdessä me pystymme sen tekemään. SDP:n johdolla me rakennamme Suomen, jossa lapsilla on tulevaisuus, työntekijöillä turva, yrittäjillä mahdollisuus ja ikäihmisillä arvokas vanhuus. Rakennetaan Suomi, jossa kukaan ei jää yksin.

Hyvät toverit,

-tämä on meidän tehtävä - tehdään se yhdessä.

Hyvää vappua!

Hanna Laine-Nousimaa

Kansanedustaja