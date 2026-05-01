SDP:n Paula Werningin vappupuhe

Hyvät toverit, arvoisat kuulijat – hyvää vappua!

Vappu on työn, kevään ja toivon juhla.

Se on päivä, jolloin muistamme, että tämä maa ei ole syntynyt sattumalta – vaan työn, sitkeyden ja oikeudenmukaisuuden vaatimisen kautta.

Ja juuri nyt Suomi tarvitsee taas sitä samaa voimaa.

Se tarvitsee suunnanmuutoksen.

Hyvät ystävät,

me elämme aikaa, jossa epävarmuus on kasvanut.

Talouden näkymät ovat heikot, työttömyys on noussut, ja liian moni suomalainen miettii, pärjääkö arjessa ensi kuussa.

Mutta kaikkein vakavin asia ei ole epävarmuus.

Vaan luottamuksen mureneminen.

Luottamus siihen, että työllä pärjää.

Luottamus siihen, että yhteiskunta on reilu.

Luottamus siihen, että päätökset tehdään kaikkien – ei harvojen – hyväksi.

Luottamusta ei rakenneta suosimalla niitä, joilla on jo eniten.

Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta.

Siksi me sanomme:

Suomea ei nosteta ylhäältä alas jakamalla – vaan yhdessä rakentamalla.

Hyvät kuulijat,

tämä hallitus lupasi 100 000 uutta työpaikkaa.

Todellisuus on toinen.

Työpaikkoja on vähemmän.

Työttömyys on kasvanut.

Ja samaan aikaan hallitus on valinnut kurittaa työttömiä ja palkita kaikkein suurituloisimpia.

Se ei ole vain väärä valinta.

Se on epäoikeudenmukainen valinta.

Kun työpaikkoja ei ole riittävästi, ei ihmisiä pidä rangaista.

Heitä pitää tukea, kouluttaa ja kannustaa.

Me sosialidemokraatit tiedämme, että työ syntyy investoinneista, osaamisesta ja vakaudesta – ei epävarmuudesta.

Hyvät ystävät,

työelämässä epävarmuus kasvaa.

Määräaikaisuudet lisääntyvät.

Turva heikkenee.

Ja erityisesti nuoret ja naiset maksavat tästä hinnan.

Mitä se tarkoittaa arjessa?

Se tarkoittaa sitä, että asuntolaina jää saamatta.

Perheen perustaminen siirtyy.

Tulevaisuus jää odottamaan.

Tämä ei ole vain yksilön ongelma.

Tämä on koko Suomen ongelma.

Meidän tehtävämme on palauttaa työelämään reiluus.

Työn pitää tuoda turvaa – ei viedä sitä pois.

Hyvät toverit,

hyvinvointivaltio ei ole itsestäänselvyys.

Kun hoitoon pääsyä heikennetään, maksaa siitä ihminen.

Kun koulutuksesta leikataan, maksaa siitä tulevaisuus.

Kun eriarvoisuus kasvaa, maksaa siitä koko yhteiskunta.

Me haluamme Suomen, jossa jokainen pääsee hoitoon ajoissa.

Suomen, jossa jokainen lapsi saa laadukkaan koulutuksen.

Suomen, jossa vanhuksista pidetään huolta arvokkaasti.

Se ei ole haave.

Se on valinta.

Hyvät kuulijat,

politiikka ei ole vain numeroita – se on arvoja.

Se näkyy myös siinä, millaista talouspolitiikkaa tehdään.

Ja se näkyy siinä, miten Suomi toimii Euroopassa.

Orpon hallitus on tukenut yritysvastuun heikentämistä.

Suomi oli vielä viime hallituskaudella rakentamassa EU:n yhteisiä pelisääntöjä.

Nyt otetaan askel taaksepäin.

Heikennykset tarkoittavat taka-askelta ihmisoikeuksissa, ympäristönsuojelussa ja työntekijöiden oikeuksissa.

Ja ne ovat myös isku niille suomalaisille yrityksille, jotka hoitavat asiansa hyvin ja reilusti.

Reilu kilpailu ei synny sääntöjä purkamalla – vaan pitämällä niistä kiinni.

Hyvät ystävät,

me uskomme reiluun talouteen.

Sellaiseen, jossa julkinen talous on vahva – koska ilman sitä ei ole turvaa heikoimmille.

Sellaiseen, jossa kasvu syntyy osaamisesta, työstä ja luottamuksesta.

Suomi ei nouse saksimalla.

Suomi nousee rakentamalla.

Hyvät toverit,

vappu muistuttaa meitä siitä, mistä olemme tulleet.

Sosialidemokratia on rakentanut tätä maata silloin, kun se on tuntunut mahdottomalta.

Se on puolustanut työntekijöitä, koulutusta, tasa-arvoa ja demokratiaa.

Ja nyt me olemme jälleen valinnan edessä.

Ensi vuoden vaaleissa ratkaistaan suunta.

Jatketaanko eriarvoisuuden tiellä –

vai rakennetaanko reilumpi Suomi?

Hyvät ystävät,

Suomen suunta voidaan muuttaa.

Mutta se vaatii meitä kaikkia.

Se vaatii rohkeutta.

Se vaatii oikeudenmukaisuuden puolustamista.

Se vaatii tekoja.

Me sosialidemokraatit olemme valmiita.

Koska me uskomme Suomeen.

Me uskomme ihmisiin.

Ja me uskomme siihen, että kaiken voi tehdä reilummin.

Rakennetaan Suomi, jossa jokainen voi luottaa huomiseen.

Rakennetaan Suomi, jossa ketään ei jätetä.

Rakennetaan Suomi, joka kuuluu meille kaikille.

Hyvää vappua!