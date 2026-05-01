SDP:n Lauri Lylyn vappupuhe

Hyvät kuulijat, vapun juhlaväki ja hyvät toverit,

Kokoomus ja perussuomalaiset nousivat valtaan kevään 2023 vaaleissa lupaamalla lopettaa valtion velaksi elämisen, supistaa valtion talouden alijäämää ja luoda 100 000 uutta työllistä.

Kolme vuotta myöhemmin oikeistohallitus on tilanteessa, jossa valtion velkaantuminen on ennätysmäisen hurjaa, alijäämätavoite ei toteudu ja uusien työllisten sijaan on aiheutettu 100 000 uutta työtöntä lisää.

Kaikki kolme hallituksen keskeisintä tavoitetta jäävät toteutumatta.

Onneksi syylliset tähän tilanteeseen ovat valmiina: suhdanteet ja edellinen Marinin hallitus. Täysin unohtaen kuitenkin silloin olleen globaalin pandemian, Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja energiakriisin, joiden seurauksena inflaation nousi rajusti. Kriisien keskellä toiminut Marinin hallitus otti valtiolle neljän vuoden aikana velkaa saman summan kuin Orpo-Purran hallitus ottamassa nyt jo kolmessa vuodessa!!

Orpon hallitus jättää valtavan velkavuoren taakseen, kun koko hallituskausi on takana. Valtion velassa ylitetään jo 200 miljardin euron raja tänä vuonna. Marinin hallitus on ottanut siitä velasta alle neljäsosan. Sitä ennen toimineet hallitukset ja sen jälkeinen Orpon hallitus on ottanut pääosan velasta. Orpo-Purran hallitus onkin jäämässä historiankirjoihin hallituksena, joka on ottanut eniten velkaa Suomessa.

Hyvät kuulijat,

oikeistohallituksen perintö on siis karmaiseva: ennätysvelkaantuminen, Euroopan korkein työttömyys, talouskasvu nollassa, työmarkkinasuhteet on sotkettu, työsuhde- ja sosiaaliturvaa on heikennetty.

Hallituksen leikkausten myötä lapsiperheköyhyys lisääntyy kymmenillä tuhansilla. Hyvinvointialueiden rahoitusleikkauksilla on heikennetty kansalaisten yhdenvertaista hoitoon pääsyä ja niiden tuottamia palveluita.

Oikeistohallituksen arvojen kovuuden ”leikkaus-Suomessa” näyttää painotukset. Julkista terveydenhuoltoa leikataan ja rahat siirretään yksityisille terveysjäteille Kela-korvausten muodossa. Heikompiosaisilta leikataan ja veronalennuksia annetaan hyväosaisille ja rikkaimmille, jotka kaiken kukkuraksi katetaan valtion velalla.

((Oikeistohallitus on heikentänyt myös kuntien rahoitusta. Alimitoitettu työllisyysasioiden siirto kunnille korkean työttömyyden keskellä, on siitä hyvä esimerkki. Valtionosuusjärjestelmä piti myös uudistaa, mutta sitä ei saatu tehtyä.))

Oikeistohallitus on talouskuripolitiikallaan vienyt Suomen taantumaan ja on pitkittänyt sitä vielä omilla toimillaan.

Näistä syistä johtuen SDP:n johdolla eilen on koko oppositio jättänyt välikysymyksen hallitukselle vastattavaksi. Sillä mitataan myös hallituksen luottamus. Yritämme kaataa Orpo-Purran oikeistohallituksen, joka on täysin epäonnistunut tehtävässään, asettamissaan tavoitteissa työllisyys- ja talouspolitiikassaan. Tätä oikeistohallituksen politiikkaa Suomi ja suomalaiset eivät kestä. Suunnan pitää muuttua!

Hyvät kuulijat,

luottamus tulevaisuuteen on se avaintekijä taloudellisen kasvun toteutumisessa. Luottamus on talouden parasta valuuttaa. Epävarmuus tulevaisuudesta ja korkea työttömyys näkyvät tänä päivänä kuluttajien arjessa, säästämisessä ja Suomen taloudessa.

Kansainvälisen turvallisuustilanteen muutos, maailmanpolitiikan myllerrykset, ilmastonmuutos sekä vaikea talous- ja työllisyystilanne haastavat tulevina vuosina yhteiskuntaamme. Kasvutoimet ovatkin ratkaisevassa asemassa, kun taloutta sopeutetaan oikeudenmukaisesti. Yrityksille on tarjottava pitkän aikavälin, vakaata näkymää, jotta ne uskaltavat investoida. Vihreän siirtymän, kasvuyritysten ja start up-yritysten kasvupotentiaali on hyödynnettävä.

Vakautetaan työmarkkinoita ja palautetaan sinne luottamus ja yhteistyön henki. Se on ollut myös yksi työkalu, jolla Suomi on nostettu kriiseistä aiemminkin. Sopimalla!

Korkean velan ja alijäämän vuoksi sopeutustoimien määrä on iso. Puhutaan 8–11 miljardin euron määrästä seuraavalla hallituskaudella. Tilanteen korjaamisessa on käytettävä monia toimia: sopeutuksia, rakenteellisia uudistuksia, veroja ja kasvutoimia. Ennen kaikkea tarvitsemme työtä!

SDP on sitoutunut pitkäaikaiseen julkisen talouden tervehdyttämiseen. Olemme sitoutuneet siihen siksi, että ilman vahvaa julkista taloutta ei ole hyvinvointivaltiota, ei toimivaa taloutta, tai ei ylipäätään toimivaa yhteiskuntaa, terveydenhuoltoa, koulutusta, ei huolenpitoa lähimmäisestä. Ilman vahvaa julkista taloutta meillä ei ole suojaa elämän käännekohdissa ja turvaa yhteiskunnan vähäosaisille. Turvapuskuria, kun seuraavan kerran kohtaamme talouden taantuman, laman tai globaalin talouskriisin.

(Tarkemmin sopeutus- ja kasvutoimenpiteet jokainen puolue joutuu julkaisemaan viimeistään silloin, kun viimeisimmät talousluvut tulevat julki ensi marras-joulukuussa.)

Hyvät kuulijat

Työllisyydestä, talouskasvusta ja kuluttajien luottamuksesta asiat lähtevät liikkeelle. Orpon hallituksen jäljeltä Suomen työttömyystilanne on Euroopan huonoin. Meillä on nyt 343 000 työtöntä työnhakijaa ja työttömyys näyttää pysyvän eilisen VM:n ennusteen mukaan korkeana jatkossakin. 100 000 työtöntä enemmän on nyt kuin kolme vuotta sitten. Jokaista avointa työpaikkaa kohden viimeisimmän tilaston mukaan 8 työtöntä työnhakijaa! Avoimia työpaikkoja on todella vähän, mihin työllistyä.

Talouden madellessa ja työttömyyden keskellä hallitus on keskittynyt vain kurittamaan työttömiä, kun pitäisi hakea tosiasiallisia edellytyksiä talouskasvulle. Aktiivinen työllisyyspolitiikka on myös puuttunut kokonaan. Suhdannetta vastaan tehtäviä vastasyklisiä toimia ei ole näkynyt edes rakentamisen osalla esimerkiksi ikäihmisten ja opiskelijoiden asumisen tarpeisiin.

Hyvät kuulijat,

Työelämän murroksesta on puhuttu pitkään. Digitalisaation eteneminen ja tekoälyn käytön lisääntyminen vievät vanhoja työpaikkoja ja luovat uusia työpaikkoja. Kehityksessä täytyy olla mukana, mutta tekoäly ei saa olla isäntä ja ajuri, jonka avulla heikennämme entisestään työntekijöiden työelämää. Sen käyttöä tulee edistää siellä, missä se on tarkoituksenmukaista. Työelämän murrosta täytyy ohjata.

Tulemme tarvitsemaan enemmän osaamista kuin vähemmän tulevassa työelämässä. Osaamisen vahvistaminen ja tuottavuuden kasvun hakeminen pitäisivät olla kaikilla työlistan kärjessä.

Yrityksissä pitäisikin tehdä yhtä tarkka henkilöstötilinpäätös osaamisesta, sen tulevasta tarpeesta, olemassa olevasta potentiaalista, kuin nyt yrityksissä tehdään aineellisesta pääomasta tilinpäätöksissä. Henkilöstössä ja siinä olevassa osaamispääomassa ovat tuottavuuden kasvun avaimet ja, mutta myös heikkoudet, mikäli siitä ei pidetä huolta.

Tarvitsemme panostuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen. Orpon hallituksen poistaman aikuiskoulutustuen sijaan SDP on esittänyt uudistettua mallia. Yhtenä keinona osaamisen päivittämiseen uudistaisimme aikuiskoulutustuen, jotta jokaisella on mahdollisuus huolehtia omasta osaamisesta.

Tarvitsemme panostuksia myös työttömyyden aikaiseen kouluttautumiseen. SDP on esittänyt tähänkin, että työttömyysturvalla tulisi saada opiskella nykyistä laajemmin. Heitämme paljon ihmisten osaamista ja kyvykkyyttä hukkaan, mikäli emme hyödynnä laajasti osaamisen kehittämistä työttömyyden aikana. Tällä keinolla pystyisimme madaltamaan työllistymisen kynnystä ja pääsyä takaisin työelämään.

SDP:n mielestä myös työttömyysturvaa täytyy kokonaisuutena uudistaa. Pelkkä paikkaaminen ei enää riitä oikeistohallituksen tekosten jäljiltä. Olemme esittäneet toimena nykyiseen heikkoon työllisyystilanteeseen, että työttömyysturvan suojaosa tulisi palauttaa, jotta ihmisillä olisi kaikki mahdollisuudet ottaa vastaan työtä. Jokainen työtunti on tärkeä.

Hyvät kuulijat,

Juuri ennen työväen juhlaa, eduskunnassa käsiteltiin perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia lisäävää hallituksen esitystä. Tämä oli suoranainen keskisormen näyttö naisille ja nuorille työntekijöille, joihin se erityisesti osuu.

Se tulee lisäämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Perusteettomien määräaikaisten lisääminen heikentää työntekijän työsuhdeturvaa ja lisää määräaikaisia pätkätöitä. Epävarmuuden lisääminen vähentää nuorten tulevaisuuden uskoa ja vaikuttaa elämän suurten päätösten lykkääntymistä, perheen perustamista ja asunnon hankkimista. Tulevaisuuteen ei uskalleta investoida.

Tulevaisuuden työmarkkinoille tarvitaan tasapainottavia toimia, jotta työntekijöiden luottamus työhönsä palautuu.

((Tarvitsemme osaamisen panostamisen lisäksi muun muassa alipalkkauksen/palkkavarkauden kriminalisointia, järjestöjen kanneoikutta, järeämpää puuttumista työperäiseen hyväksikäyttöön, tarvitsemme tilaajan vastuun kiristämistä.))

Tarvitsemme aitoa kolmikantaista yhteistyötä, jolla luomme rehelliset pelisäännöt työmarkkinoille. Tarvitsemme paluun pohjoismaiselle sopimisen linjalle.

Hyvät kuulijat,

sosialidemokratia on aina ollut luottamuksen liike. Se on uudistanut yhteiskuntaa silloin, kun se on tuntunut mahdottomalta: rakentanut hyvinvointivaltion, vienyt Suomen Eurooppaan, huolehtinut niin kansakunnan kuin kansalaisten turvallisuudesta sekä puolustanut koulutusta ja tasa-arvoa. Meidän tehtävämme on nyt palauttaa yhteistyö, luottamus ja tulevaisuudenusko.

SDP kokoontuu puoluekokoukseensa Tampereella 23.–25.5. Siellä linjaamme reiluja ratkaisuja ja vaihtoehdon nykyiselle oikeistopolitiikalle. Suomi tarvitsee nyt suunnanmuutoksen!