SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärven vappupuhe Seinäjoella

Hyvät ystävät, kuulijat, vappukansa!

Vappu on työväen, opiskelijoiden ja tulevaisuuden päivä. Askel keväästä kohti kesää.

Tänä vappuna haluan puhua tulevaisuudesta ja toivosta. Siitä, että asiat voivat olla huomenna paremmin kuin ne ovat tänään. Jotta näin käy, tarvitaan tahtoa. Kuten Ruotsin entisellä pääministerillä ja suurella sosialidemokraatilla Olof Palmelle oli tapana sanoa: ”Politik är att vilja” - ”Politiikka on tahdon asia”.

Suomi tunnetaan maailmalla puhtaasta luonnosta, tasa-arvosta ja koulutuksesta. Suomi on maailman onnellisin maa. Vahva demokratia ja vakaa oikeusvaltio. Suomi on hyvinvointivaltio, missä kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Ainakin näin on ollut - ja tämä jos mikä on ollut aina sosialidemokraattien aatteen ja poliittisen toiminnan ytimessä.

Puhun tänään toivosta, mutta ennen sitä on puhuttava myös siitä, että missä tämän päivän Suomessa ja maailmalla mennään.

Hyvät ystävät, arvoisa vappukansa!

Maailmalla myrskyää. Euroopan, Pohjolan ja Suomen turvallisuusympäristö heikkenee ja muuttuu jatkuvasti epävakaammaksi.

Putinin Venäjä käy jo viidettä vuotta täysimittaista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Urhea Ukrainan kansa on puolustanut itseään periksiantamatta. Samalla Ukrainan kansa on puolustanut vapaata Eurooppaa. Eurooppa on tukenut Ukrainaa, vaikka välillä erilaiset populistit ovat yrittäneet jarruttaa Ukrainan tukemista ja ovat jopa suorastaan estäneet EU-pöydissä Ukrainan tukipäätöksiä ja Venäjän sanktioimista.

Olen onnellinen siitä, että Suomessa tällainen vastuuttomuus ei ole saanut merkittävissä määrin jalansijaa. Selän kääntäminen Ukrainalle olisi anteeksiantamatonta. Meillä on moraalinen velvollisuus tukea Ukrainaa heidän taistelussaan vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta.

Samalla on oikein toivoa sitä, että Ukrainaan saadaan rauha - mahdollisimman oikeudenmukainen sellainen. Meidän tehtävämme on tukea Ukrainaa tässä.

Samaan aikaan, kun seuraamme Ukrainan sodan jatkumista, myös muualla on tapahtunut viime aikoina paljon. Vuoden ensimmäinen neljä kuukautta on ollut todellista ulkopoliittisten mullistusten aikaa: Venezuelan johdon kaappaus ja vallanvaihto. Grönlannin tilanne, jossa Yhdysvallat uhkasi vakavalla tavalla Grönlannin ja Tanskan suvereniteettia. Naton historian suurin kriisi. Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin. Hormuzinsalmen kriisi. Suomeenkin asti iskeytyneet droonit.

Kovin paljon on tapahtunut. Liiankin paljon.

Kasvavan epävakauden keskellä ei pidä lamaantua. Suomi on pieni maa, mutta emme ole lastu laineilla. Suomi on Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton jäsen. Meillä on erittäin tiivis yhteistyö Iso-Britannian, Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä monen muun kanssa. Ennen kaikkea meillä on oma uskottava puolustus ja kansa, joka on valmis puolustamaan Suomea kaikissa tilanteissa.

Johtopäätös tästä kaikesta onkin selvä: Meidän on itse tehtävä kaikkemme taataksemme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Se tarkoittaa puolustukseemme panostamista ja liittolaisuuksien vahvistamista. Aivan erityisesti se tarkoittaa sitä, että meidän on rakennettava yhteiskuntaa, josta kaikki voivat tulevaisuudessakin ajatella, että tämä maa, kallis isänmaamme, on puolustamisen arvoinen.

Vapaa demokratia, vahva oikeusvaltio, pohjoismainen hyvinvointivaltio - yhteiskunta, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.

Arvoisa vappukansa!

Luottamusta tähän kaikkeen on valitettavasti rikottu viimeisten vuosien aikana. Orpon-Purran hallitus on politiikallaan jakanut viimeisten vuosien ajan ihmisiä heihin, joilla menee entistäkin huonommin ja heihin, joilla menee entistäkin paremmin.

Yhä useampi suomalainen on viime vuosina menettänyt työnsä, yhä useampi ihminen on joutunut viime vuosina köyhyyteen. Erityisen sydäntä särkevää on ajatella sitä, miten moni lapsi tässä yhteiskunnassa elää niukkuudessa, jopa köyhyydessä.

Orpon hallitus on rikkonut ihmisten luottamusta siihen, että hoitoon pääsee kun hoitoa tarvitsee ja siihen että koulut ovat lapsillemme rauhallisia ja hyviä paikkoja oppia.

Ihmisten luottamus tulevaisuuteen horjuu. Niin paljon on rikottu kolmessa vuodessa.

Kun Orpon-Purran hallitus tuli valtaan, saivat he perinnökseen Marinin hallitukselta ennätyskorkean työllisyyden.

Tästä huolimatta kokoomus ja perussuomalaiset tulivat vaalikeskusteluihin suurin lupauksin. Velkarallille piti tulla loppu, suomalaisiin yrityksiin piti syntyä 100 000 uutta työpaikkaa. Pienituloisilta ei pitänyt leikata. Kokoomus julisti vaalimainoksissaan: Kukahan tämänkin sotkun siivoaa.

Orpon-Purran hallitus tulee jättämään seuraajilleen karmaisevan perinnön.

Piti syntyä 100 000 uutta työpaikkaa - tuli koko Euroopan korkein työttömyys.

Piti loppua velkaralli - tuli tuplattua vuosittainen velkaantumistahti.

Suomalaisten piti tulla ensin - suomalaisilta toden totta leikattiin ensin.

Hoitajia ei pitänyt irtisanoa - kaikilla hyvinvointialueilla on käyty useita yt-neuvotteluja.

Suomen suunta on väärä. Ihmiset ansaitsevat parempaa. On tehtävä reilumpi suunta Suomelle.

Arvoisa vappukansa!

Suomen suurimpia haasteita tänä päivänä on luottamuksen ja tulevaisuuden uskon puute.

Jatkuvasti tulee uutta tietoa siitä, miten huolissaan erityisesti nuoret ovat tulevaisuuden suhteen. Tavallisten ihmisten harvinaisen matala luottamus tulevaisuuteen on kasvun jarru ja paremman elämän unelmoimisen este.

Emme tarvitse Suomeen enää enempää tuomiopäivän julistamista, jossa kerrotaan, että Suomella ei ole varaa hyvinvointivaltioon - sen enempää kuin silläkään pelottelemista, että suomalainen hyvinvointivaltio ei kestäisi tulevien vuosien talouden tervehdyttämisurakkaa, joka on meillä väistämättä edessä.

Nyt on oikea aika sanoa, että Suomeen tarvitaan suunnanmuutos. SDP:n viesti on: Palautetaan luottamus tulevaisuuteen - tehdään yhdessä Reilumpi suunta Suomelle.

Suomen taloustilanne on kiistatta haasteellinen, eikä siltä voi sulkea silmiään. Edessä on mittava urakka julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aivan kaikesta on leikattava tai että meillä ei ole enää varaa hyvinvointivaltioon.

Kun ajat ovat vaikeat, korostuvat entisestään arvot. Seuraavissa eduskuntavaaleissa onkin kyse siitä, että millaisilla arvoilla Suomea johdetaan. Ryhdytäänkö talouden tervehdyttämiseen kädessä suuret sakset ja toisessa säkillinen verohelpotuksia hyväosaisille - vai onko nyt aika sille, että urakkaan ryhdytään yhdessä ja jokainen osallistuu kantokykynsä mukaan?

Jotta Suomi nousee, täytyy politiikkaan saada suunnanmuutos. Saksien, pelottelun ja hyväosaisten suosimisen sijaan tarvitaan toivoa, luottamusta tulevaan, reiluutta, kasvua ja taloudellisesta toimeliaisuutta.

Suomeen tarvitaan hallitus, joka kääntää viime vuosina kasvaneen lapsiperheköyhyyden jälleen laskuun. On inhimillisesti täysin sietämätön ajatus, että lähes 140 000 lasta elää Suomessa köyhyydessä. Sen sijaan, että Orpon hallitus olisi yrittänyt parantaa tilannetta, on sitä pahennettu entisestään leikkaamalla lapsiperheiden toimeentulosta.

Suomeen tarvitaan hallitus, joka tekee korjausliikkeen työmarkkinapolitiikkaan. Palautetaan ammattiyhdistysliikkeelle se arvo, joka sille kuuluu: ammattiyhdistysliike on läpi Suomen historian neuvotellut työntekijöille parempia palkkoja, työehtoja ja työoloja.

Käännetään Suomen suunta: ei enää enempää pätkätöitä, epävarmuutta ja työntekijöiden oikeuksia heikentäviä lakipaketteja. Tuodaan takaisin uudistettu aikuiskoulutustuki, tuodaan takaisin uudistetut työttömyysturvan suojaosat.

Moni ihminen on Suomessa joutunut viime vuosina niukkuuteen, jopa köyhyyteen. Moni on menettänyt työnsä. Viime vuosina myös moni työtä tekevä ihminen on joutunut laskemaan yhä tarkemmin, että riittävätkö rahat elämiseen.

Tämä ei ole oikein: Kun Orpon hallitus on politiikallaan syventänyt työttömyyskriisiä, on seuraavan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä saada työttömyys jälleen laskuun. Samalla on tehtävä aivan kaikki sen puolesta, että tavalliset työtä tekevät ihmiset tulevat palkallaan toimeen.

Orpon hallituksen arvovalinta on ollut tehdä miljardiluokan veronalennukset yrityksille ja kaikkein hyväosaisimmille ihmisille - seuraavan hallituksen arvovalinnan pitää olla se, että on tavallisten ihmisten vuoro. Jos veroja kevennetään, on ne kohdistettava pieni- ja keskituloisille ihmisille.

Hyvä vappukansa!

Kun ajat ovat vaikeat, tarvitaan erityisen paljon sellaisia poliittisia voimia, joilla on arvot kohdallaan. Orpon hallituksen porukoiden arvot on nähty. Oikeistopuolueiden arvomaailmassa hyväosaiset ihmiset tulevat aina ensin.

Millaisin arvoin Suomea johdetaan, jos 18.4.2027 SDP voittaa eduskuntavaalit?

Luen seuraavaksi otteen SDP:n periaatejulistuksesta:

”Sosialidemokratian matka alkoi alistettujen vapautusliikkeenä. Tänä päivänä se koskettaa ihmisiä kaikkialla maailmassa. Sosialidemokraattien ihanteena on yhteiskunta, jossa vapaus ja tasa-arvo voittavat alistamisen, humaanisuus suvaitsemattomuuden ja oikeudenmukaisuus itsekkyyden.”

Tämä on se maailmankuva, josta käsin me katsomme yhteiskunnallisia asioita. Vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus.

Kaiken poliittisen päätöksenteon keskiössä pitää olla tulevina vuosina tavallisten ihmisten asioiden hoitaminen. Suomen saaminen taloudelliseen kasvuun. Toivon, tulevaisuuden uskon ja luottamuksen palauttaminen. Meillä on Suomessa nyt monenlaisia haasteita, mutta perusasiat ovat hyvin ja meillä on kaikki edellytykset parempaan.

Sixten Korkman sanoi aikanaan hienosti, että Suomella on loistava menneisyys, upea tulevaisuus ja surkea nykyisyys. Kieltämättä nykyhetkessä on paljon haasteita ja monen meistä mielessä on erilaiset huolet. Mutta aivan kuin Sixten Korkman, olen vakuuttunut siitä, että Suomella on edessä upea tulevaisuus.

Tehdään se yhdessä. Hyvää vappua!