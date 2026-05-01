TIEDOTE

Vapaa julkaistavaksi 1.5.2026 klo 13 alkaen.





Hallitus kohdistaa säästöt myös alueellisesti epätasa-arvoisesti

Euroopan parlamentin jäsen Katri Kulmuni (kesk./Renew) piti vappupuheensa

kotikaupungissaan Torniossa Keskustan Peräpohjolan piirin järjestämässä

Vihreä Vappu -tapahtumassa.

Puheessaan Kulmuni nosti esiin desentralismin, hajautetun yhteiskuntajärjestelmän, keskustalaiseksi vaihtoehdoksi hallituksen keskittämispolitiikalle.

- On aivan selvä, että mittavia säästötoimia on pitänyt tehdä ja seuraava hallitus niitä jatkaa. Säästöjä tehtäessä on kuitenkin huomioitava niiden jakautuminen mahdollisimman tasaisesti niin ihmisten kuin alueidenkin välillä.

- Hallinnon säästöt ovat olleet paikallaan, mutta kun hallitus ei ole käyttänyt mitään poliittista ohjausta niiden toteuttamiseen, ratkaisee ministeriöt säästöt joka kerta verkostoa keskittämällä.

- On yhteiskunnallisesti talouttakin laajempi kysymys, jos esimerkiksi palveluverkostoon liittyvät säästöt kohdistuvat aina vain seutukaupunkeihin.

- Aikana, jolloin monet palvelut digitalisoituvat, ei todella ole merkitystä, mistäpäin maata palvelu tarjotaan. Voisiko näitä harvempia palveluita joskus myös keskittää seutukaupunkeihin?

Tästä on myös toimivia esimerkkejä, kun aikanaan esimerkiksi Vanhasen II hallituksessa Kelan kansallisia puhelinpalveluita keskitettiin itälappilaiseen pikkukaupunkiin Kemijärvelle.

Kulmunin mukaan Keskusta ei saa olla vain kompromissihakuinen ja maltillinen vaihtoehto muille puolueilla, vaan omaleimainen, vahvasti aatteellinen uudistuspuolue.

Vappupuhe seuraa kokonaisuudessaan alla.

Muutosvarauksin

Hyvä keskustalainen juhlaväki! Hyvät torniolaiset ja kauempaa tulleet!



Kiitos Keskustan Peräpohjolan piirille ja Tornion keskustaväelle, että

kutsuitte minut juhlapuhujaksi tänne perinteiseen Vihreä Vappu

-tapahtumaan!



Alkuviikon olin Strasbourgissa Euroopan parlamentin täysistunnoissa. Sekin

on rajakaupunki - Saksan ja Ranskan rajalla. Se raja oli ennen monen sodan

näyttämö, mutta nyt se on ollut yli 80 vuotta rauhan raja, jonka ylitse

pääsee paikallisliikenteen raitiovaunulla.



Myös me täällä Suomen ja Ruotsin rajalla elävät tiedämme rauhanomaisen

kansainvälisen yhteistyön ja kaupankäynnin merkityksen. Toivottavasti pian

saamme kulkea raiteita pitkin myös tämän rajan ylitse. Se avaa suuria

mahdollisuuksia myös Lapin elinkeinoelämän ja etenkin matkailun

kehitykselle.



Hyvät ystävät!



Vappu on juhla, jonka historiaan liittyy moni kerrostumia kansamme

vaiheista. Kerrotaan, että jo muinaisina aikoina vietettiin toukojuhlia ja

poltettiin kokkoja, helavalkeita samalla, kun karja ajettiin ensi kerran

laitumille talven jälkeen. Keskiajalla tähän perinteeseen yhdistyi

kristillinen pyhän Valpurin päivä, jota vietettiin toukokuun ensimmäisenä

päivänä. Valpuri on englantilaissyntyinen, Saksassa 700-luvulla elänyt

uskonnollinen johtaja, jonka mukaan tämä juhlapäivämme on edelleen

nimetty. Ylioppilaiden ja opiskelijoiden juhlaksi vappu vakiintui Suomessa

jo 1700-luvulla Ruotsin esimerkin mukaisesti.



Ensimmäinen työväenliikkeen vappu vietettiin Suomessa vuonna 1890 ja pian

vappu leimautui erityisesti poliittisen vasemmiston juhlaksi punaisine

lippuineen ja vappumarsseineen. Kuitenkin noin 50 vuotta sitten alettiin

myös porvarillisella puolella pitää vappuna poliittisia

yleisötilaisuuksia, ja meille Tornioonkin on tämä Keskustan Vihreä Vappu

jo vakiintunut kevätjuhlaksi. Tämän perinteen toivon tietysti edelleen

jatkuvan!



Koska tämä juhla on kutsuttu koolle poliittisen järjestön puitteissa, niin

joku sana on politiikkaakin sanottava. Eikä se ole kovin mukavaa

sanottavaa.



Eilen koko oppositio jätti välikysymyksen hallituksen talouspolitiikan

epäonnistumisista. Suomen julkinen velkataso on lähestymässä sataa

prosenttia bruttokansantuotteesta. Hallitus ei ole onnistunut missään

taloustavoitteissaan - vuoden alussa Suomi kyllä nousi EU-maiden

työttömyystilastojen kärkeen, eli jotain historiallista tälläkin

hallituskaudella on saatu aikaan.



Näin vappujuhlassa on paikallaan myös kysyä, että nouseeko jatkossa

ylioppilaslakit päähän vain Etelä-Suomessa ja muutamassa isommassa

pohjoisen kaupungissa? Tällä vaalikaudella kehitys pienten kuntien

lukioiden suhteen on ollut kylmää - olipa kyse suhtautumisesta

kansainvälisiin opiskelijoihin tai kuntien valtionosuuksiin.



Vaikka vaikeat ajat vaativat joskus kipeitä päätöksiä, niin meidän pitäisi

muistaa, ettei pieni kansakunta voi kilpailla niin määrällä, vaan

laadulla. Korkea ja erikoistunut koulutus, teknologia ja jalostusaste ovat

maamme kilpailuvaltteja.



Hyvät keskustalaiset!



Meitä varmasti haukutaan siitä, että olemme välikysymyksessä mukana

vasemmisto-opposition kanssa. Antakaa haukkua, ei mennä tähän halpaan itse

mukaan. Keskusta tekee yhteistyötä maan edun nimissä kulloinkin kaveriksi

löytyvien tahojen kanssa. Meidän ei pidä pelätä näitä syytöksiä. Jo Kyösti

Kalliota syytettiin piilososialistiksi, kun hän hyväksyi Maalaisliiton ja

SDP:n hallitusyhteistyön - sen ansiosta kansallinen eheytys vietiin muuten

loppuun talvisodan alla.



Totta on, että viime hallituskaudesta on jäänyt meille arpia. Perinteistä

punamulta-akselia ei syntynyt, kun hallituksen painopiste meni liiaksi

vasemmalle. Mutta jos silloin mentiin liian vasemmalle, niin nyt on menty

senkin edestä oikealle - ja silti velkaantuminen jatkuu eikä kasvua näy!



Eikö tämä kaikki todista sen puolesta, että Suomi tarvitsee vahvaa

poliittista keskustaa. Mutta ei "maltillista" Keskustaa siinä mielessä,

että se maltti on haaleaa mössökompromissia kaikesta ja pelkkää

yhteistyökykyä ilman poliittista tahtoa. Ei - pois se meistä! Meistä ei

saa jauhautua uutta suomenkielistä RKP:tä, jolle riittää muutama

maatalouskirjaus hallitusohjelmaan ja pari kevyemmän pään

ministerinsalkkua.



Me olemme radikaali uudistusliike, yhteiskuntaa muuttava ja eteenpäin

vielä voima, sivistysliike - ja suuren Santeri Alkion sanoin myös

itsekasvatusjärjestö.



Viime viikonloppuna kysyin Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa,

olemmeko enää desentralistinen liike? Meidän on kyettävä myös

itsekritiikkiin, jos haluamme nousta gallupien kärkeen ja saada takaisin

ne äänestäjät, jotka ovat meidän kannattamisestamme erkaantuneet.



Yksi konsti tässä on aatteen ytimen kirkastaminen. Sen muistaminen, mikä

erottaa meidät kaikista muista puolueista. Ja sen huolehtiminen, että se

näkyy, kun pääsemme valtaan.



Meitä on syytetty paljon myös uusien hyvinvointialueiden ongelmista.

Kaikkia syytöksiä ei tarvitse niellä. Sote-uudistusta tehtiin monen

hallituskauden ajan. Kerralla se ei tullut valmiiksi, vaan valuviat tulisi

pystyä korjaamaan. Mitä Länskään tulee, niin voin vakuuttaa, että omalla

vahtivuorollani aikanaan lappilaisena kansanedustajana ja ministerinä tein todella parhaani oman sairaalamme puolesta ja palvelut olivat laajoja synnytyksiä myöden. Kyllähän perussuomalaisten karvat paljastuivat tällä vaalikaudella eikä siinä meidän palvelumme paljoa painaneet, mutta suomenruotsalaisten, kyllä. Ja tämän kaiken keskittämisen kruunaa nyt valtiovarainministeriö alkaessaan käymään oikeutta meidän paikallisia aluevaltuutettuja kohtaan, jotka vain pyrkivät tekemään säätöjä, todellisia säästöjä ja huolehtimaan, että myös Meri-Lapissa on tulevaisuudessakin sosiaali- ja terveyspalveluita.



Nykyinen hallitus ei ole antanut paitsi työrauhaa saati resursseja

alueille. Jatkuvat sote-leikkaukset vain pahentavat näivettymisen

kierrettä ja uhkaavat jo hyvinvointiyhteiskunnan perusteita. Ja

valitettavasti myös alueiden seutukuntien sisäisen jännitteet ja

kyvyttömyys kokea solidaarisuutta oman maakunnan seutukuntien välillä ovat

lisänneet ongelmia ainakin täällä Lapissa.



Hyvät väylänvartiset!



Seisomme paikalla, josta ei ole monta sataa metriä Ruotsin rajalle.

Ruotsin Keskustapuolueen nuorisolla oli aikanaan laulu,

Lokalsamhällevisan, jonka voisi suomentaa "paikallisyhteisöveisuksi".



Sen ensimmäinen säkeistö kuului:

Vi måste bygga ett lokalsamhälle

För gemenskap där alla behövs

Där ingen är ensam och utanför

Där ingen är arbetslös



Siinä kerrotaan siis paikallisyhteisöjen ja yhteisöllisyyden voimasta.

Siellä ei kukaan ole yksinäinen eikä työtä vailla. Käsitys hajautetusta

yhteiskunnasta toi minut aikanaan Keskustaan, ja niin varmasti

myös monet teistä.



Orpo-Purran hallitus on viimeisen vuoden aikana ajanut päätöksiä, jotka

keskittävät valtaa ja palveluita isoihin kaupunkeihin, unohtaen pienten

kuntien ja maakuntien tarpeet. Ja kun päätöksiä tehdään yhä kauempana

kansalaisista, katoaa ymmärrys paikallisista ongelmista ja

mahdollisuuksista. Siksi tarvitsemme desentralistista järjestystä, jossa

jokainen kunta, kylä ja ihminen saa vaikuttaa oman

elinympäristönsä kehitykseen.



Hajautettu yhteiskunta tuo turvaa, yhteenkuuluvuutta ja joustavuutta. Se

mahdollistaa sen, että palvelut ovat aidosti lähellä, päätöksenteko on

paikallista ja työpaikat syntyvät siellä missä ihmiset elävät. Samalla

myös luonto pysyy mukana arjessa ja luonnonvaroja käytetään kestävästi.

Omavaraisessa, hajautetussa energiantuotannossa Suomi voi näyttää koko

Euroopalle esimerkkiä. Tämä on nykyisessä työssäni Euroopan parlamentissa

ja sen ympäristövaliokunnassa tullut minulle hyvin selväksi.



Mitä ovat hallituksen teot tasapuolisen yhteiskuntarakenteen hyväksi

olleet? Sotepalvelujen lisäksi valtionhallintoa on keskitetty ja niin

maanmittauslaitoksen kuin verohallinnon toimipisteitä tai vaikka entisiä

maakunta-arkistoja ollaan ajamassa alas.



Osa näistä tehdään säästösyistä ja asiakaspalvelun tarpeen pienentyessä,

hyvä on, myönnämme sen, mutta voisiko näistä virastoista joskus vähentää

myös isoissa kaupungeissa ja perustaa toimipisteitä muuallekin kuin

kasvukeskuksiin? Näinhän Kansaneläkelaitoskin aikanaan teki

puhelinpalveluiden suhteen, kun niitä keskitettiin Itä-Lappiin Kemijärvelle.



Jos poliitikot eivät yhtään ohjaa, miten säästöt tehdään, niin

ministeriöiden Helsingissä oleva keskushallinto tekee ne vain karsimalla

verkostoa, ja maakunnat ovat siinä kärsijöinä. Se on talouttakin laajempi

yhteiskunnallinen kysymys.



Hyvät ystävät!



Keskustaa tarvitaan. Mutta ei haaleata

kompromissia, vaan vahvaa, hajauttamista, desentralismia ajavaa puoluetta. Suomalaisesta aatteesta, vuosisataisesta vapauden arvomaailmasta nousevaa, mutta 2020-luvun

haasteisiin vastaavaa Keskustaa.



Näillä sanoilla toivotan teille kaikille hyvää vihreää vappua!