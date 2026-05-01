SDP:n Krista Kiurun vappupuhe Porissa

Hyvät kuulijat, naiset ja herrat, ystävät ja toverit

Suomen suunta on väärä, ja näemme sen Satakunnassa: Avoimia työpaikkoja on 23 % vähemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut voimakkaasti Satakunnassa. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, jossa työnhakijoiden osuus työvoimasta on jo 14,5%. Vaikka työttömyyden ja leikkauspolitiikan vaikutuksista vastuun kantaa hallitus, SDP haluaa kaupungin suurimpana poliittisena ryhmänä varmistaa, että kaupunkimme työllisyydenhoito perustuu aktiiviseen otteeseen, eikä Porissa jätetä ketään oman onnensa nojaan.

SDPn tavoite on aina ollut rakentaa kaikille syntyperästä ja varallisuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään. SDP on satsannut aina Porissa laadukkaaseen koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Esitimme syksyllä lisättäväksi miljoona euroa sivistystoimen hallintoalalle, jotta lapsilta ja nuorilta ei leikattaisi. Alkuun vain SDP ja vasemmistoliitto kannattivat, mutta lopulta riittävät määrärahat sivistykseen hyväksyttiin kaikkien puolueiden taholta esittämällämme tavalla. SDPtä onkin tarvittu varmistamaan, että koulutukseen satsataan. Esitin vuonna 2013 ollessani opetusministerinä 20 oppilasta perusopetuksen ryhmäkooksi. Porvarit huusivat ja vastatuuli oli kovaa. Mutta saimme juuri läpi sivistyslautakunnassamme tämän ensimmäisten kaupunkien joukossa.

SDP haluaa varmistaa Porissa, että kaikki autetaan yli aikamme kriisien. Riittävistä palveluista on pidettävä kiinni, jotta lasten ja nuorten on hyvä kasvaa, perheiden voida hyvin ja ihmisten turvallista ikääntyä. Taloutta tulee hoitaa ihminen - ei markkinavoimat - edellä. Tarvitaan myös SDPn kasvuhakuista talouspolitiikkaa, mikä on tuonut Porissa tulosta: satsauksia osaamiseen, puhtaisiin teknologioihin, vihreään kasvuun ja teollisuuteen. Olemme valmiita tekemään ratkaisut myös uusien investointien, eli kirjaston ja sisäliikunnan osalta kesäkuussa.

SDPn kuntavaalitulos oli Porissa puolueemme parhaita. Jo lähes joka kolmas valtuutettu on sosialidemokraatti. 59-jäsenisestä valtuustosta vasemmalla on 27 valtuutettua. SDPn ja Vasemmistoliiton yhteistyö on sujuvaa ja hyödyllistä Porissa. Kyllä näkyy, että sosialidemokratialle on kysyntää vaihtoehtona oikeistopolitiikalle. SDPn arvojohtajuutta kaivataan ja tarvitaan Porissa. Paljon meillä on vielä tehtävää.

Toivotan kaikille hyvää vappua ja vakuutan, että vaalimme saamamme luottamusta ja teemme kaiken oikeudenmukaisemmin!