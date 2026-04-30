Suomen Pankki

Eduskunnan pankkivaltuusto matkustaa Yhdysvaltoihin

4.5.2026 11:15:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote

Jaa

Pankkivaltuusto matkustaa Washington D.C:hen ja New Yorkiin 3.–8.5.2026. Matkan aikana pankkivaltuusto tapaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän ja sen New Yorkin aluepankin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ylintä johtoa. Pankkivaltuusto perehtyy näissä tapaamisissa muun muassa Yhdysvaltain ja globaalin talouden näkymiin, Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitussektorin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen.

Pankkivaltuusto vierailee myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä ja New Yorkin pörssissä (NYSE) sekä käy keskusteluja tutkimuslaitosten ja rahoitusalan edustajien kanssa. Keskustelujen aiheina näillä vierailuilla ovat muun muassa Yhdysvaltain taloudellinen tilanne ja talouspolitiikka, amerikkalaisten näkemys globaalin talouden haasteista lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden valossa sekä rahoitusmarkkinoiden näkymät.

Matkaa johtaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman. Pankkivaltuuston viiden edustajan, neuvonantajan ja sihteerien lisäksi matkalle osallistuvat Suomen Pankin johtokunnan jäsenet.

Avainsanat

rahapolitiikkapankkivaltuusto

Yhteyshenkilöt

Linkit

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye