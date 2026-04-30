Eduskunnan pankkivaltuusto matkustaa Yhdysvaltoihin

Pankkivaltuusto matkustaa Washington D.C:hen ja New Yorkiin 3.–8.5.2026. Matkan aikana pankkivaltuusto tapaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän ja sen New Yorkin aluepankin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ylintä johtoa. Pankkivaltuusto perehtyy näissä tapaamisissa muun muassa Yhdysvaltain ja globaalin talouden näkymiin, Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitussektorin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen.