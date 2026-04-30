Eduskunnan pankkivaltuusto matkustaa Yhdysvaltoihin
4.5.2026 11:15:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Pankkivaltuusto matkustaa Washington D.C:hen ja New Yorkiin 3.–8.5.2026. Matkan aikana pankkivaltuusto tapaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän ja sen New Yorkin aluepankin sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ylintä johtoa. Pankkivaltuusto perehtyy näissä tapaamisissa muun muassa Yhdysvaltain ja globaalin talouden näkymiin, Yhdysvaltain raha- ja finanssipolitiikkaan sekä rahoitussektorin ja kansainvälisen rahoitusjärjestelmän viimeaikaiseen kehitykseen.
Pankkivaltuusto vierailee myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä ja New Yorkin pörssissä (NYSE) sekä käy keskusteluja tutkimuslaitosten ja rahoitusalan edustajien kanssa. Keskustelujen aiheina näillä vierailuilla ovat muun muassa Yhdysvaltain taloudellinen tilanne ja talouspolitiikka, amerikkalaisten näkemys globaalin talouden haasteista lisääntyneiden geopoliittisten jännitteiden valossa sekä rahoitusmarkkinoiden näkymät.
Matkaa johtaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman. Pankkivaltuuston viiden edustajan, neuvonantajan ja sihteerien lisäksi matkalle osallistuvat Suomen Pankin johtokunnan jäsenet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo VirolainenPankkivaltuuston sihteeriPuh:+358 9 183 2270kimmo.virolainen@bof.fi
Linkit
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Pankki
Eurosystemets penningpolitiska beslut30.4.2026 15:24:43 EEST | Beslut
ECB-rådet beslutar om penningpolitiken i euroområdet. ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade.
EKP:n rahapoliittisia päätöksiä30.4.2026 15:24:43 EEST | Päätös
EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.
Hushållen tecknade aktivt avtal om tidsbunden inlåning i mars 202630.4.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Den tidsbundna inlåningens andel av inlåningen från hushållen var större än tidigare i mars 2026. Bankerna betalar högre ränta på tidsbunden inlåning än på vanliga transaktionskonton. Över hälften av hushållens nya avtal om tidsbunden inlåning tecknades för 3–12 månader.
Kotitaloudet tekivät aktiivisesti määräaikaistalletuksia maaliskuussa 202630.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Kotitalouksien talletuksista aiempaa suurempi osa oli määräaikaistalletuksia maaliskuussa 2026. Pankit maksavat määräaikaistalletuksille korkeampaa korkoa kuin tavallisille käyttötileille. Yli puolet kotitalouksien uusista määräaikaistalletuksista tehtiin 3–12 kuukauden ajaksi.
Households made term deposits actively in March 202630.4.2026 10:00:00 EEST | Press release
A larger share of household deposits than before consisted of deposits with an agreed maturity in March 2026. Banks pay higher interest on deposits with an agreed maturity than on ordinary current accounts. More than half of households’ new deposits with an agreed maturity were concluded for a period of 3–12 months.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme