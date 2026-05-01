Mediakutsu: Vihreät julkistaa metsälakipaketin perjantaina 8.5.

4.5.2026 11:32:59 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen perjantaina 8.5.2026 kello 11:00 Vihreiden ryhmähuoneelle eduskuntatalolle. Tilaisuudessa Vihreät esittelee laajan uudistuspakettinsa metsälakiin ja vesilakiin. Paketti sisältää konkreettisia muutoksia muun muassa avohakkuiden rajoittamiseen, vesistöjen suojeluun ja metsäluonnon turvaamiseen.

Vihreiden metsälakipakettia ovat esittelemässä ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko, entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sekä kansanedustaja Tiina Elo

Tilaisuudessa kuullaan myös kommenttipuheenvuorot kolmelta alan johtavalta asiantuntijalta: metsäjohtaja Sami Oksalta Metsäteollisuudesta, metsäasiantuntija Liisa Toopakalta Suomen luonnonsuojeluliitosta sekä tutkimusprofessori Panu Halmelta Suomen ympäristökeskuksesta. Asiantuntijakokoonpano takaa että tilaisuudessa käydään sekä elinkeinoelämän, luonnonsuojelun ja tutkimuksen näkökulmat kattavasti läpi sekä varmasti vilkasta keskustelua. 

Toivomme toimituksilta ilmoittautumisia viimeistään torstaina 7.5. kello 11 mennessä oheisella lomakkeella: https://forms.gle/UaG2K189tJQRpQrB9 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

metsäpolitiikka, metsälaki, metsät, luonnonsuojelu, metsätalous

