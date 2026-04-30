STK ry:n tilasto: Sähköautojen latauslaitteiden myynti laski 15,8 %

Peruslatauslaitteet jaetaan neljään eri teholuokkaan suurimman mahdollisen lataustehon mukaan. Peruslatauslaitteiden kysynnästä kolmannes kohdistui 11 kW teholuokkaan ja kaksi kolmannesta 22 kW teholuokkaan. Alimmista 3,7 kW ja 7,4 kW teholuokista myytiin vain muutamia laitteita.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvusta vastasi 11 kW teholuokka 1068 laitteen myynnillään, mikä on 8,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teholuokan 22 kW myynti puolestaan laski 29,0 prosenttia ollen nyt 1897 kappaletta.

Schuko- tai CEE-pistorasioilla varustettuja hidaslatauslaitteita myytiin edelleen runsaasti, vaikka niiden myynti laskikin 11,4 prosenttia 2210 kappaleeseen. Hidaslatauslaitteita asennetaan erityisesti taloyhtiöiden ja yritysten autopaikoille lämmitystolppien yhteyteen.

- Ladattavien autojen määrä kasvoi viime vuonna 66 600 kappaleella edellisvuodesta ja niiden osuus autokannasta nousi 13 prosenttiin. Tässä valossa taloyhtiöiden ja toimitilojen latauslaitemyynti on jäämässä tarpeesta, mikä saattaa hidastaa tieliikenteen sähköistymistä, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen sanoo.

- Latausmahdollisuuksien toteuttamiseen kiinteistöissä pystyi aiemmin hakemaan tukea, ja se kannuste osoittautuikin tehokkaaksi yksityisten investointien synnylle. Liikenteen sähköistyminen on aivan olennaista päästövähennysten aikaansaamiseksi, ja maamme hallituksen olisi korkea aika laittaa myönteiseen kehitykseen vauhtia, Muhonen toteaa.