STK ry:n tilasto: Sähköautojen latauslaitteiden myynti laski 15,8 %

4.5.2026 16:08:04 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

Kiinteistöihin asennettavia sähköauton latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5183 kappaletta. Se on 15,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin samalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.

Peruslatauslaitteet jaetaan neljään eri teholuokkaan suurimman mahdollisen lataustehon mukaan. Peruslatauslaitteiden kysynnästä kolmannes kohdistui 11 kW teholuokkaan ja kaksi kolmannesta 22 kW teholuokkaan. Alimmista 3,7 kW ja 7,4 kW teholuokista myytiin vain muutamia laitteita.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kasvusta vastasi 11 kW teholuokka 1068 laitteen myynnillään, mikä on 8,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teholuokan 22 kW myynti puolestaan laski 29,0 prosenttia ollen nyt 1897 kappaletta.

Schuko- tai CEE-pistorasioilla varustettuja hidaslatauslaitteita myytiin edelleen runsaasti, vaikka niiden myynti laskikin 11,4 prosenttia 2210 kappaleeseen. Hidaslatauslaitteita asennetaan erityisesti taloyhtiöiden ja yritysten autopaikoille lämmitystolppien yhteyteen.

- Ladattavien autojen määrä kasvoi viime vuonna 66 600 kappaleella edellisvuodesta ja niiden osuus autokannasta nousi 13 prosenttiin. Tässä valossa taloyhtiöiden ja toimitilojen latauslaitemyynti on jäämässä tarpeesta, mikä saattaa hidastaa tieliikenteen sähköistymistä, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen sanoo.

- Latausmahdollisuuksien toteuttamiseen kiinteistöissä pystyi aiemmin hakemaan tukea, ja se kannuste osoittautuikin tehokkaaksi yksityisten investointien synnylle. Liikenteen sähköistyminen on aivan olennaista päästövähennysten aikaansaamiseksi, ja maamme hallituksen olisi korkea aika laittaa myönteiseen kehitykseen vauhtia, Muhonen toteaa.

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti vuonna 2025 oli 1 193 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tuore Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilasto. Suunta on varovaisen positiivinen: vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti piristyi ja jäi vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmista myyntiluvuista.

