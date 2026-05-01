SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston Yhdysvaltain-matkaa ja osallistuu Torontossa Global Progress Action Summitiin
4.5.2026 16:08:52 EEST | SDP | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja ja eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman johtaa pankkivaltuuston virkamatkaa Yhdysvaltoihin 3.–8.5.2026.
Matkan aikana pankkivaltuusto vierailee Washington D.C.:ssä ja New Yorkissa, missä se tapaa Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmän edustajia, New Yorkin aluepankin johtoa sekä Kansainvälinen valuuttarahaston (IMF) ylintä johtoa.
Yhdysvaltain-vierailun jälkeen Lindtman matkustaa vielä Kanadaan osallistumaan Torontossa järjestettävään Global Progress Action Summitiin, jota isännöi Kanadan pääministeri Mark Carney. Huippukokous kokoaa yhteen progressiivisia johtajia eri puolilta maailmaa. Lindtman palaa Suomeen sunnuntaina 10.5.
Pohjois-Amerikan matkojen vuoksi Lindtman ei osallistu kuluvalla viikolla eduskunnan työskentelyyn.
Antti LindtmanSDP:n puheenjohtaja
puoluejohdon erityisavustaja Iisakki Kiemunki, p. 050 586 5697, iisakki.kiemunki@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
