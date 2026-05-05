Tuore naistenlehti Femina täydentää mediamarkkinaa pohjoismaisuudellaan

”Suomen Femina tuo lukijoilleen monipuoliset sisällöt sekä kohdeyleisölleen kiinnostavimmat lifestyle-jutut Pohjoismaista. Brändin taustalla on tiivis pohjoismainen yhteistyö muiden Aller-maiden eli Ruotsin, Tanskan ja Norjan toimitustiimien kanssa. Yhteistyö mahdollistaa entistä laajemman sisältötarjonnan sekä journalistiset kampanjat, joissa nostamme esiin yhteiskunnallisesti tärkeitä, naisia koskettavia teemoja kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa Feminan vahvin ääni kuuluu kuitenkin suomalaisille haastateltaville ja paikalliselle toimitukselle”, päätoimittaja Sanna Wallenius kertoo.

Päätoimittajan Sanna Walleniuksen lisäksi toimitustiimiin kuuluu toimittajia sekä sosiaalisen median ja videotuotannon ammattilaisia.

”Femina on suunnattu yli 30-vuotiaille uteliaille ja ennakkoluulottomille naisille, joita kiinnostavat ihmiset, yhteisöllisyys ja maailman tapahtumat, mutta yhtä lailla hyvän mielen viihde ja arkiset oivallukset. Brändi ei kuitenkaan aseta lukijoilleen yläikärajaa. Maailma on muuttunut, emmekä katso naisen ikää samanlaisten linssien läpi kuin aiemmin. Femina ei kategorisoi naista”, päätoimittaja Wallenius kertoo brändin kohdeyleisöstä.

Femina on monikanavainen media, johon kuuluu kuukausilehti, verkkosivusto, uutiskirje ja sosiaalisen median kanavat. Myöhemmin brändin digitaalisuutta vahvistetaan, kun julkaistaan digitaalinen näköislehti, Femina-sovellus ja lanseerataan maksullinen digitilausmahdollisuus. ”Rakennamme Feminan ympärille myös erilaisia yhteisöllisiä elementtejä, kuten tapahtumia kumppaneiden kanssa, eksklusiivisia etuuksia ja keskustelualustoja”, päätoimittaja Wallenius lupaa.

“Naistenmedioiden rooli juuri nyt on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Uskon, että meillä kaikilla on kyky edistää tasa-arvoista, moniäänistä yhteiskuntaa, jossa jokaista ihmistä arvostetaan sellaisena kuin hän on. Tällaisena aikana, kun maailma tuntuu polarisoituneelta ja huonojen uutisten täyttämältä, kaipaamme parempaa keskustelukulttuuria ja sisältöjä, jotka koskettavat ja ilahduttavat. Ajattelen, että naistenlehtien tehtävä on tuoda ihmisille ennen kaikkea toivoa, sillä se on lopulta tärkein motivaattori elämässä”, sanoo Feminan päätoimittaja Sanna Wallenius. ”Näihin arvoihin nojaten teimme myös ensimmäisen Feminan, josta olen todella ylpeä”, Sanna Wallenius lisää.

Feminan kaupallisen projektivastaavan Tero Tiaisen mukaan vastaanotto ennen ensimmäisen numeron ilmestymistä on ollut positiivinen.

“Feminan ennakkotilaajien määrä on yllättänyt meidät hyvin positiivisesti: Tilaajia on lähes kolminkertainen määrä ennusteeseemme verrattuna. Myös mainostajilta on tullut pelkästään positiivista ja kannustavaa palautetta, ja on kiitelty, että Suomeen tuodaan uusi naistenlehti”, Tiainen kertoo.

Feminan lanseeraus on pohjoismaisen Aller Median näkökulmasta historiallinen hanke. Kyseessä on ensimmäinen projekti, joka toteutetaan pohjoismaisena yhteistyönä. Mukana on asiantuntijoita jokaisesta Aller-maasta sekä eri liiketoimintayksiköistä. Aller Mediasta tuli yhteispohjoismainen mediaorganisaatio vuonna 2024.

“Tämä on historiallinen projekti Aller Median näkökulmasta. Femina on ensimmäinen tämän mittakaavan hanke, joka tehdään pohjoismaisena yhteistyönä, ja pääsemme aidosti hyödyntämään muiden Aller-maiden vankkaa kokemusta mediabrändien lanseerauksesta tech-kyvykkyyksistä markkinointiin, myyntiin ja sisältöihin”, Tiainen sanoo.

Aller Medialla on vahva jalansija naiskohdeyleisön parissa Pohjoismaissa. Yhtiön 60 mediabrändiä tavoittaa noin 4,9 miljoonaa pohjoismaista naista viikoittain. Aller julkaisee Feminaa myös Tanskassa ja Ruotsissa. Tanskassa julkaiseminen alkoi vuonna 1874 naisille suunnattuna aikakauslehtenä nimeltä Nordisk Mønstertidende, jonka nimi vaihtui myöhemmin Feminaksi. Femina onkin pohjoismaiden vanhin yhä julkaistava naistenlehti.



www.femina.fi