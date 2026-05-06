Aito Säästöpankin uusi toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo, mihin Varsinais-Suomen seudun yrittäjien lainansaanti yleensä kariutuu
6.5.2026 12:04:00 EEST | Aito Säästöpankki | Tiedote
Yrittäjien lainansaannille tärkeä omien pääomien osuus on miinuksella 15 prosentilla Varsinais-Suomen alueen yrityksistä ja jopa 27 prosentilla se on luokiteltu heikoksi. Aito Säästöpankin tuore toimitusjohtaja Heini Piitulainen peräänkuuluttaa yrittäjiltä varojen riittävyyden ennakointia sekä huolellista valmistautumista lainaneuvotteluihin.
Yrittäjien puheissa on viime aikoina toisteltu sitä, ettei pankeista tahdo saada tällä hetkellä lainaa. Alkuvuoden tuloskauden perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että pankkiala on reagoinut yrittäjien hätään ja luotonannot olivat nousussa. Esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten luottokanta kasvoi valtakunnallisesti kahden prosentin vuosivauhtia 2025. Aito Säästöpankin yritysluottokanta kasvoi tätäkin enemmän ja kasvua oli viime vuonna 10 prosenttia.
Aito Säästöpankin toimitusjohtajana maaliskuun alussa aloittaneelle Heini Piitulaisella on kuitenkin painavaa sanottavaa Varsinais-Suomen alueen yrittäjille, jotka haaveilevat pankkilainasta. Piitulaisella on yli 15 vuoden kokemus finanssialalta strategisesta johtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä ja yritysrahoituksesta.
“Lainaneuvotteluihin tultaessa ei välttämättä olla valmistauduttu puhumaan tulevaisuudesta. Todellinen ymmärrys investoinnin merkityksestä yrityksen kulurakenteeseen saattaa puuttua. Pelkkä visioiva pitchauspuhe tai aiemmat tilinpäätöstiedot eivät riitä. Täytyy kyetä osoittamaan, että kassavirta pysyy kunnossa uuden investoinnin myötä”, kertoo Piitulainen.
Omien pääomien osuus keskeisin tekijä lainansaannissa
Yrityksen omien pääomien suuruudella on erittäin merkittävä vaikutus sen lainansaantiin. Se on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joita pankki arvioi luottopäätöstä tehdessään.
Aito Säästöpankin tekemän tuoreen selvityksen* mukaan 15 prosentilla Varsinais-Suomen alueen pienistä ja keskisuurista yrityksistä omat pääomat ovat miinuksella. 27 prosentilla omien pääomien määrä on heikko eli alle 20 % yrityksen varoista.
“Oma pääoma on yrityksen varapuskuri. Sitä ei kannata päästää miinukselle tai vain heikosti plussalle. Tuntuu, etteivät kirjanpitäjät nykyään varoita pääoman vähyydestä riittävästi ja yrittäjät saattavat tuudittautua uskomaan, että kaikki on kunnossa. Omavaraisuusasteella on kuitenkin valtava merkitys lainansaannissa”, Piitulainen kuvailee.
Korkea omavaraisuusaste, toimialasta riippuen yli 30-40%, kertoo puolestaan yrityksen vahvasta taloudesta ja kyvystä selvitä tappioista.
“Lainaa saadakseen yrityksen talouden on voitava hyvin. Vahva ja ennustettava kassavirta sekä kannattavuus ovat ykköskriteerejä lainansaannille. Lainan myöntämistä edesauttaa, jos omien pääomien osuus on yli 30–40 % toimialasta tietysti riippuen. Riittävät vakuudet ja omistajien sitoutuminen yrityksen toimintaan ovat myös kriittisiä, samoin liiketoimintamallin järkevyys ja yritysjohdon osaaminen. Lainalle on löydyttävä aidosti järkevä käyttötarkoitus”, Piitulainen listaa konkreettisiksi vinkeiksi lainaa hakeville yrittäjille.
*Aito Säästöpankki selvitti Varsinais-Suomen alueen 22 243 pienen ja keskisuuren yrityksen omavaraisuusastetta huhtikuussa 2026. Poiminnassa olivat mukana oy-muotoiset yritykset, joiden liikevaihto oli alle 50 000 000 euroa tilikaudella. Selvitys tehtiin Vainu-yrityshakua hyödyntäen.
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Aito Säästöpankin uusi toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo, mihin Etelä-Pohjanmaan seudun yrittäjien lainansaanti yleensä kariutuu6.5.2026 12:04:00 EEST | Tiedote
Yrittäjien lainansaannille tärkeä omien pääomien osuus on miinuksella 13 prosentilla Etelä-Pohjanmaan alueen yrityksistä ja jopa 27 prosentilla se on luokiteltu heikoksi. Aito Säästöpankin tuore toimitusjohtaja Heini Piitulainen peräänkuuluttaa yrittäjiltä varojen riittävyyden ennakointia sekä huolellista valmistautumista lainaneuvotteluihin.
Aito Säästöpankin uusi toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo, mihin Pirkanmaan seudun yrittäjien lainansaanti yleensä kariutuu6.5.2026 12:04:00 EEST | Tiedote
Yrittäjien lainansaannille tärkeä omien pääomien osuus on miinuksella 15 prosentilla Pirkanmaan alueen yrityksistä ja jopa 27 prosentilla se on luokiteltu heikoksi. Aito Säästöpankin tuore toimitusjohtaja Heini Piitulainen peräänkuuluttaa yrittäjiltä varojen riittävyyden ennakointia sekä huolellista valmistautumista lainaneuvotteluihin.
Aito Säästöpankin uusi toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo, mihin Satakunnan seudun yrittäjien lainansaanti yleensä kariutuu6.5.2026 12:04:00 EEST | Tiedote
Yrittäjien lainansaannille tärkeä omien pääomien osuus on miinuksella 13 prosentilla Satakunnan alueen yrityksistä ja jopa 26 prosentilla se on luokiteltu heikoksi. Aito Säästöpankin tuore toimitusjohtaja Heini Piitulainen peräänkuuluttaa yrittäjiltä varojen riittävyyden ennakointia sekä huolellista valmistautumista lainaneuvotteluihin.
