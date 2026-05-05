Pohde ottaa käyttöön palvelusetelin silmälasien hankintaan

Silmälasipalvelun palveluseteli käyttöön – aluehallitus päätti palvelusetelin arvot

Pohteella otetaan käyttöön palveluseteli silmälasien hankintaan. Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään varmistamaan yhdenvertaiset silmälasipalvelut sekä riittävän kattava ja toimiva palveluverkosto koko alueella. Silmälasipalvelua järjestetään myös ostopalveluna.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle valtakunnallisesti määriteltyjen perusteiden mukaan. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee Pohteen näkökeskuksen erikoislääkäri tai silmätautien poliklinikan vastuulääkäri. Valtaosa asiakkaista on lapsia, joilla on karsastus.

Silmälasien hankinta myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisena palveluna. Silmälasit hankitaan aina laillistetulta optikolta tai optometristilta. Palvelu sisältää silmälasilinssien ja kehysten lisäksi myös silmälasien arvioinnin, sovituksen ja valinnan. Asiakas voi hankkia palvelun yritykseltä, joka on hyväksytty Pohteen palveluseteliyritykseksi.

Palvelusetelin arvon tulee kattaa asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavien silmälasien hankinta. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus hankkia itse palvelusetelin arvoa kalliimmat silmälasit, jolloin hän maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osuuden hinnasta.

Aluehallitus päätti lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä myönnettävän silmälasipalvelun palvelusetelin arvoista. Päätös perustuu aluevaltuuston hyväksymiin yleisiin periaatteisiin sekä tulevaisuuslautakunnan hyväksymään silmälasipalvelun palvelukohtaiseen sääntökirjaan.

Hyväksytyt palvelusetelin arvot ovat 90–390 euroa. Lisäksi palveluihin voidaan myöntää 50–130 euron arvoisia lisäpalveluja yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Laskutus-, toimisto- tai matkakuluista ei makseta erillisiä korvauksia, eikä niitä voi laskuttaa asiakkaalta.

Asumispalveluyksikkö Kuusamoon vuokratiloihin

Kuluvalle vuodelle on asetettu tavoite mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämisestä, oman tuotannon vahvistamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Taivalkosken ryhmäkodin kiinteistö on todettu vakavasti vaurioituneeksi kosteus- ja homeongelmien vuoksi. Kuusamon Mielentupa ei myöskään täytä yhteisöllisen asumisen vaatimuksia ilman mittavia remontteja. Taivalkosken kunnan ja Pohteen tilapalveluiden laajan kartoituksen perusteella Taivalkoskelta ei löydy soveltuvaa korvaavaa tilaa. Kuusamosta on vuokrattavissa toimintaan soveltuvat, asianmukaiset tilat.

Suunnitelman mukaan Kuusamoon perustetaan uusi asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä asumista. Tilat täyttävät yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen vaatimukset. Nykyiset yksiköt Sinikello ja Mielentupa lakkautetaan, ja niiden toiminnot siirtyvät uuteen yksikköön. Lisäksi yksikköön suunnitellaan lisäpaikkoja yhteisölliseen asumiseen ja ympärivuorokautiseen palveluun. Ratkaisu turvaa palveluiden jatkuvuuden terveellisissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä tehostaa resurssien käyttöä.

Kuusamossa Noitiniementiellä sijaitsevan kiinteistön vuokrauspinta-ala on yhteensä 1 770 m². Vuokrasopimus alkaa 1.6.2026. Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena 10 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Kokonaisvuokra vuokra-ajan alkaessa on 36 787 euroa kuukaudessa.

Muut kokousasiat

OYSin moduulitilojen hankinnan tarjouspyyntö palautettiin valmisteltavaksi hyvinvointialuejohtajan esityksestä. Tarjouspyyntöä tarkennetaan siten, että samassa kokonaisuudessa huomioidaan myös psykiatrian tilatarpeet.

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Eronpyyntö tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä

Oikaisuvaatimukset hoitotyön johtajan ja palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksistä

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatrian toimialueella

Lisäpykälänä aluehallitus käsitteli aluehallituksen lausunnon vuoden 2025 tilintarkastuskertomuksen muistutuksesta.

Vastuunalainen tilintarkastaja on antanut muistutuksen,​ koska vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu hyvinvointialuelain vastaisesti siltä osin,​ että taseeseen aikaisempina vuosina kertynyttä alijäämää ei saada katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Tilintarkastaja esittää muistutuksesta huolimatta vastuuvapauden myöntämistä aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle.

Aluehallitus toteaa tarkastuslautakunnalle, että se on valmistellut vuoden 2026 talousarvion aluevaltuuston ohjeistuksen mukaisesti. Sen mukaan alijäämän kattamista ei tavoitella vuoden 2026 loppuun mennessä, koska se vaarantaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Aluevaltuusto on hyväksynyt tämän mukaisesti laaditun talousarvion ja taloussuunnitelman 15.12.2025.

Lisäksi aluehallitus toteaa, että eduskunnan käsittelyssä on lakimuutos, jonka mukaan hyvinvointialueille voidaan hakemuksesta myöntää 1–3 vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Pohde aikoo hakea lisäaikaa.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.5.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.