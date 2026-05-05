Pohde ottaa käyttöön palvelusetelin silmälasien hankintaan
5.5.2026 14:06:51 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 5.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kuntoutuspalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli silmälasien hankintaan. Asumisyksikön vuokrasopimus Kuusamossa hyväksyttiin.
Silmälasipalvelun palveluseteli käyttöön – aluehallitus päätti palvelusetelin arvot
Pohteella otetaan käyttöön palveluseteli silmälasien hankintaan. Palvelusetelin käyttöönotolla pyritään varmistamaan yhdenvertaiset silmälasipalvelut sekä riittävän kattava ja toimiva palveluverkosto koko alueella. Silmälasipalvelua järjestetään myös ostopalveluna.
Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle valtakunnallisesti määriteltyjen perusteiden mukaan. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee Pohteen näkökeskuksen erikoislääkäri tai silmätautien poliklinikan vastuulääkäri. Valtaosa asiakkaista on lapsia, joilla on karsastus.
Silmälasien hankinta myönnetään pääsääntöisesti kertaluonteisena palveluna. Silmälasit hankitaan aina laillistetulta optikolta tai optometristilta. Palvelu sisältää silmälasilinssien ja kehysten lisäksi myös silmälasien arvioinnin, sovituksen ja valinnan. Asiakas voi hankkia palvelun yritykseltä, joka on hyväksytty Pohteen palveluseteliyritykseksi.
Palvelusetelin arvon tulee kattaa asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavien silmälasien hankinta. Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus hankkia itse palvelusetelin arvoa kalliimmat silmälasit, jolloin hän maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osuuden hinnasta.
Aluehallitus päätti lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä myönnettävän silmälasipalvelun palvelusetelin arvoista. Päätös perustuu aluevaltuuston hyväksymiin yleisiin periaatteisiin sekä tulevaisuuslautakunnan hyväksymään silmälasipalvelun palvelukohtaiseen sääntökirjaan.
Hyväksytyt palvelusetelin arvot ovat 90–390 euroa. Lisäksi palveluihin voidaan myöntää 50–130 euron arvoisia lisäpalveluja yksilöllisten tarpeiden perusteella.
Laskutus-, toimisto- tai matkakuluista ei makseta erillisiä korvauksia, eikä niitä voi laskuttaa asiakkaalta.
Asumispalveluyksikkö Kuusamoon vuokratiloihin
Kuluvalle vuodelle on asetettu tavoite mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämisestä, oman tuotannon vahvistamisesta ja talouden tasapainottamisesta. Taivalkosken ryhmäkodin kiinteistö on todettu vakavasti vaurioituneeksi kosteus- ja homeongelmien vuoksi. Kuusamon Mielentupa ei myöskään täytä yhteisöllisen asumisen vaatimuksia ilman mittavia remontteja. Taivalkosken kunnan ja Pohteen tilapalveluiden laajan kartoituksen perusteella Taivalkoskelta ei löydy soveltuvaa korvaavaa tilaa. Kuusamosta on vuokrattavissa toimintaan soveltuvat, asianmukaiset tilat.
Suunnitelman mukaan Kuusamoon perustetaan uusi asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä asumista. Tilat täyttävät yhteisöllisen ja ympärivuorokautisen asumisen vaatimukset. Nykyiset yksiköt Sinikello ja Mielentupa lakkautetaan, ja niiden toiminnot siirtyvät uuteen yksikköön. Lisäksi yksikköön suunnitellaan lisäpaikkoja yhteisölliseen asumiseen ja ympärivuorokautiseen palveluun. Ratkaisu turvaa palveluiden jatkuvuuden terveellisissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa sekä tehostaa resurssien käyttöä.
Kuusamossa Noitiniementiellä sijaitsevan kiinteistön vuokrauspinta-ala on yhteensä 1 770 m². Vuokrasopimus alkaa 1.6.2026. Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisena 10 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Kokonaisvuokra vuokra-ajan alkaessa on 36 787 euroa kuukaudessa.
Muut kokousasiat
OYSin moduulitilojen hankinnan tarjouspyyntö palautettiin valmisteltavaksi hyvinvointialuejohtajan esityksestä. Tarjouspyyntöä tarkennetaan siten, että samassa kokonaisuudessa huomioidaan myös psykiatrian tilatarpeet.
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Eronpyyntö tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä
- Oikaisuvaatimukset hoitotyön johtajan ja palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksistä
- Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen Perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS psykiatrian toimialueella
Lisäpykälänä aluehallitus käsitteli aluehallituksen lausunnon vuoden 2025 tilintarkastuskertomuksen muistutuksesta.
Vastuunalainen tilintarkastaja on antanut muistutuksen, koska vuoden 2026 talousarvio on valmisteltu hyvinvointialuelain vastaisesti siltä osin, että taseeseen aikaisempina vuosina kertynyttä alijäämää ei saada katettua vuoden 2026 loppuun mennessä. Tilintarkastaja esittää muistutuksesta huolimatta vastuuvapauden myöntämistä aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle.
Aluehallitus toteaa tarkastuslautakunnalle, että se on valmistellut vuoden 2026 talousarvion aluevaltuuston ohjeistuksen mukaisesti. Sen mukaan alijäämän kattamista ei tavoitella vuoden 2026 loppuun mennessä, koska se vaarantaisi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Aluevaltuusto on hyväksynyt tämän mukaisesti laaditun talousarvion ja taloussuunnitelman 15.12.2025.
Lisäksi aluehallitus toteaa, että eduskunnan käsittelyssä on lakimuutos, jonka mukaan hyvinvointialueille voidaan hakemuksesta myöntää 1–3 vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Pohde aikoo hakea lisäaikaa.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.5.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Katri KorolainenToimialuejohtaja, kuntoutusPuh:040 081 1936katri.korolainen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohteen ikäneuvolaan kutsutaan 68 vuotta täyttäneet5.5.2026 09:55:58 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ikäneuvolat tarjoaa ikäihmisille terveyttä tukevia palveluja ja neuvontaa. Ikäneuvola kutsuu hyvinvointitapaamiseen 68 vuotta täyttäneitä, jotka eivät ole vielä palvelujen piirissä. Myös yli 65-vuotiaat omaishoitajat ja perhehoitajat saavat tukea ikäneuvolasta.
Pohde suunnittelee OYSin PS1-rakennuksen osastojen muuttoa sisäilmaongelmien takia30.4.2026 10:30:00 EEST | Tiedote
Työterveyslääkäri arvioi, että Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) PS1-rakennuksessa oleskelun terveysriski on merkittävä. Pohde pyrkii löytämään korvaavat tilat ensisijaisesti OYSin kantasairaalan ja muiden psykiatrian osastojen läheltä.
Pohde ottaa käyttöön puheterapian palvelusetelin28.4.2026 13:59:40 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 28.4.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti puheterapian palvelusetelin arvoista.
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu28.4.2026 10:15:47 EEST | Tiedote
Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen puhelinnumero muuttuu maanantaina 11.5.2026. Uusi, yhteinen puhelinnumero on 08 669 4500. Numero on toiminut tähän asti Oulaisten, Haapaveden ja Pyhännän sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona. Jatkossa se toimii myös Ylivieskan, Alavieskan ja Sievin sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen numerona.
Pohde vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla28.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehittää uutta toimintamallia, joka vahvistaa lapsiperheiden varhaista tukea Pohjois-Pohjanmaalla. Toimintamallia pilotoidaan Iissä, Kärsämäellä ja Vaalassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme