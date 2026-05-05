Ex-sisäministeri Mikkonen: Sisäministerin on välittömästi käynnistettävä selvitys Tampereen tapahtumista

Krista Mikkonen (vihr.) pitää hallituksen sekä sisäministeri Mari Rantasen toimintaa mediassa uutisoituun äärioikeistolaisen vappukulkueeseen liittyvän väkivallanteon osalta ala-arvoisena. Aiemmin sisäministerinä toiminut Mikkonen toteaa, että pääministerin ja sisäministerin reaktioissa asiaan on kestänyt liian kauan. Tuoreimpien mediatietojen mukaan samasta tilanteesta on tullut myös uusia rikosilmoituksia pahoinpitelyistä.

– Äärioikeistolaisessa mielenilmauksessa on pahoinpidelty useita henkilöitä keskellä kirkasta päivää, mukaan lukien väkivallaton vastamielenosoittaja. Sisäministeri on varmasti saanut tiedon tapauksesta tuoreeltaan, vapun vapaista huolimatta. Pidän käsittämättömänä, että häneltä tai hallitukselta ei ole lähtenyt voimakasta väkivallan vastaista viestiä heti tapauksen tultua ilmi. Tämän sijaan on jaettu sosiaalisessa mediassa poliisin tiedote asiasta, Mikkonen ihmettelee.

Ylen tietojen mukaan poliisin toiminnasta Tampereen äärioikeistolaisen vappukulkueen hillitsemisessä on tehty jo oikeuskanslerille kantelu. Mikkonen perää kuitenkin sisäministeriltä suorempaa toimintaa.

– Poliisi on asianmukaisesti aloittanut esitutkinnan väkivallantekoon liittyen. Tämän lisäksi sisäministerin on välittömästi käynnistettävä poliisin toiminnasta selvitys sekä tuomittava äärioikeistolainen väkivalta suoraan ja selväsanaisesti, Mikkonen kommentoi seuraajansa toimia.

Selvityksessä olisi Mikkosen mielestä tarkasteltava kriittisesti poliisin toimintaa tilanteessa: miksi väkivallantekoihin ei pystytty puuttumaan sekä miksi yhden uhrin kertomuksen mukaan poliisi ei reagoinut asiaan hänen ilmoitettuaan siitä.

Mikkonen ihmettelee tapaa, jolla keskustelu äärioikeistolaisesta väkivallanteosta on kääntynyt koskemaan kasvot peittäviä asuja, eikä väkivallan tuomitsemista tai äärioikeistolaisen liikehdinnän vaaroista.

– Väkivallaton mielenosoittaminen on perusoikeus ja on syynsä, miksi siihen on oikeusvaltiossa haluttu tarjota mahdollisuus myös anonyymisti, jos on uhkana että mielenosoittajaan voidaan kohdistaa esimerkiksi mielipidesyrjintää. Väkivaltainen ääriliikehdintä sen sijaan ei ole kuulunut eikä kuulu vieläkään oikeusvaltioon tai Suomeen lainkaan, Mikkonen toteaa.