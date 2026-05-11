Taloyhtiöt on rakennettu ilmastoon, jota ei enää ole
12.5.2026 09:10:00 EEST | HSY | Tiedote
Ilmastonmuutos on muuttanut merkittävästi niitä olosuhteita, joihin valtaosa suomalaisista taloyhtiöistä on aikanaan rakennettu. Pitkittyneet hellejaksot sekä lisääntyneet sade- ja sulamisvedet haastavat kiinteistöjen kuntoa ja arvoa sekä asumismukavuutta. HSY:n koordinoimassa Taloyhtiöt muuttuvassa ilmastossa (TALVI) -hankkeessa on kehitetty maksuttomia työkaluja, jotka auttavat taloyhtiöitä varautumaan ilmastonmuutokseen käytännönläheisesti.
Helle ja hulevedet koettelevat taloyhtiöitä jo nyt
Ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja voimistuvat. Pitkittyneet hellejaksot kuormittavat erityisesti iäkkäämpiä asukkaita, kun taas lisääntyneet sateet ja sulamisvedet lisäävät kosteuden ja vesivahinkojen riskiä.
”Sitä ilmastoa, johon suuri osa taloyhtiöistä on rakennettu, ei enää ole. Monia rakennuksia ei ole suunniteltu nykyisiin – saati tuleviin – sääolosuhteisiin, minkä vuoksi taloyhtiöiden on tärkeää varautua ja sopeutua ilmastonmuutokseen ajoissa”, sanoo projektipäällikkö Auli Mäkilä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:stä.
HSY:n vuonna 2024 toteuttama, taloyhtiöille suunnattu kysely osoittaa, että taloyhtiöissä ei ole varauduttu ilmastonmuutoksen vaikutuksiin riittävästi. Ilmastonmuutos ei noussut merkittävästi esiin taloyhtiöiden päätöksenteossa ja toiminnassa, vaikka ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo taloyhtiöiden arjessa.
”Ilmastonmuutokseen varautuminen suojaa kiinteistöä, vähentää yllätyskuluja ja tukee asuntojen jälleenmyyntiarvoa”, Mäkilä sanoo.
Varautumisella on myös suora vaikutus asukkaiden hyvinvointiin.
”Asumismukavuus korostuu erityisesti väestön ikääntyessä. Kuumat asunnot voivat olla asukkaille merkittävä terveys- ja viihtyvyystekijä”, Mäkilä sanoo.
Hallituksilla keskeinen rooli ilmastokestävyyden vahvistamisessa
Taloyhtiöiden hallituksilla on avainasema siinä, miten järjestelmällisesti ilmastonmuutokseen taloyhtiöissä varaudutaan. HSY:ssä on kehitetty käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla sopeutumistoimet voidaan liittää luontevaksi osaksi taloyhtiön hallintoa, kunnossapitoa ja korjaussuunnittelua. Työkalut on arvioitu ja testattu yhteistyössä taloyhtiöiden sekä kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijoiden kanssa, jotta ne toimivat todellisissa tilanteissa.
”HSY:n laatimat materiaalit auttavat taloyhtiöitä tunnistamaan ilmastoriskejä, arvioimaan kiinteistöjen kuntoa ja toteuttamaan korjauksia ilmastokestävästi. Ne tukevat hallitusten työtä ja ovat kaikkien vapaasti saatavilla hankkeen verkkosivuilla osoitteessa hsy.fi/talvi, Mäkilä kertoo.
Maksuttomat työkalut taloyhtiöiden käyttöön
Taloyhtiöiden käyttöön tarkoitetut työkalut sisältävät muun muassa:
- Ilmastoviisas taloyhtiö -verkkokurssin, joka antaa kokonaiskuvan taloyhtiön ilmastoriskeistä ja konkreettisista keinoista varautua niihin
- Ilmastomalliset hallintoasiakirjat, jotka auttavat huomioimaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen päätöksenteossa ja toiminnassa
- Tiedotepohjat asukasviestintään, joiden avulla varautumistoimista on helppo viestiä koko taloyhtiölle
- Ilmastoriskiohjeen kuntoarviointien tueksi, jotta ilmastoriskit tulevat systemaattisesti huomioiduiksi osana kiinteistön pitkän tähtäimen korjaussuunnittelua
- Esimerkkikirjaston, jonne on koottu taloyhtiöiden käytännön kokemuksia sopeutumisen huomioimisesta osana korjaussuunnittelua ja ylläpitoa.
Työkalut ovat maksutta saatavilla HSY:n verkkosivuilla osoitteessa hsy.fi/talvi.
TALVI-hanke on EU:n osarahoittama hanke, jota HSY koordinoi. Hankkeessa ovat mukana myös Varsinais-Suomen Valonia ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy.
Yhteyshenkilöt
Mäkilä AuliProjektipäällikköHSYPuh:050 466 5180auli.makila@hsy.fi
