Tutkimus: Kanariansaarten turistit viihtyvät luonnossa
6.5.2026 12:55:18 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Kolmannes Kanariansaarilta tehdyistä sosiaalisen median päivityksistä tehtiin luontoalueilta, paljasti yli 720 000 päivityksen analyysi.
Kanariansaaret tunnetaan hiekkarannoistaan ja vilkkaasta yöelämästä. Saarten monimuotoinen luonto jää mielikuvissa usein taka-alalle, mutta turisteille se on tärkeää, selviää Helsingin yliopiston digitaalisen maantieteen tutkijoiden sosiaalisen median pohjalta tekemässä analyysissa.
Analyysissa tarkasteltiin yli 723 012 Flickr-palvelussa julkaistua kuvaa Kanariansaarilta vuosilta 2004–2020. Neljäsosa kaikista kuvista oli otettu luonnonsuojelualueilla. Kaikkiaan joka kolmas kuva oli otettu luonnossa.
– Luontokuvia jaettiin paljon myös kaupungeista: kukkia, puita ja eläinaiheisia otoksia. Toisaalta selfiet ja erilaiset poseeraukset muodostivat suurimman osan luontoalueilla otetuista kuvista, mikä korostaa sosiaalista ulottuvuutta myös luontovierailuissa, kertoo väitöskirjatutkija Matti Hästbacka.
– Tulokset viittaavat siihen, että luonnolla rantojen ulkopuolella on tärkeä rooli Kanariansaarten matkailussa, toteaa tutkimusta johtanut professori Tuuli Toivonen.
Suurin osa Flickr-käyttäjistä oli julkaissut kuvan luonnonalueelta ainakin kerran, mutta eri maista tulevien matkailijoiden välillä on selviä eroja. Luonto rantojen ulkopuolella kiinnosti keski- ja eteläeurooppalaisia enemmän kuin brittejä tai pohjoismaalaisia, joiden sosiaalisen median päivitykset keskittyivät enemmän rannoille ja hotellialueille.
Tutkimus oli osa Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -ryhmän MOBICON (Mobile Big Data for Understanding People in Nature) -hanketta. Hanke tutkii luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua mobiilidatan avulla. Kanariansaaret on yksi ryhmän tutkimusalueista. Saarten luonto monella tapaa ainutlaatuista ja hyvin herkkää.
– Digitaaliset jalanjäljet antavat uutta tietoa siitä, missä ja miten turistit nauttivat luonnosta ja kuinka paljon esimerkiksi kansallisuudet eroavat toisistaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää ohjeistuksen ja suojelutoimien kohdentamisessa, Toivonen toteaa.
Artikkeli What’s there beyond the sun and the sea? Detecting tourists’ interest towards nature in a mass tourism destination using social media data julkaistiin tiedelehdessä People and Nature.
Lisätietoja:
Professori Tuuli Toivonen, tuuli.toivonen@helsinki.fi 040 56 55 994
Väitöskirjatutkija Matti Hästbacka, matti.hastbacka@helsinki.fi 050 374 8852
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Yksilön oikeus tulla unohdetuksi ei ole rajaton – EU:n nykyinen tietosuojasääntely määrittää, mitä tietoja menneisyydestä säilytetään6.5.2026 10:17:00 EEST | Tiedote
Yksilön tietosuoja on vahvistunut viime vuosina EU:n lainsäädännössä. Itseä koskevia tietoja voi saada poistetuksi esimerkiksi vetoamalla oikeuteen tulla unohdetuksi. Mutta mitä se tarkoittaa historian, arkistojen ja yhteisen muistin kannalta?
Tutkijat löysivät uusia keinoja tehostaa hermoston korjautumista MS-taudissa4.5.2026 09:33:26 EEST | Tiedote
MS-tauti on Suomessa poikkeuksellisen yleinen, eikä siihen ole toistaiseksi olemassa yhtäkään hermovaurioita korjaavaa lääkettä. Tapani Koppisen väitöskirjatutkimus avaa uuden suunnan: kaksi erilaista lääkemolekyyliä osoittautui tehokkaaksi hermosolujen suojakerroksen uudelleenkasvun käynnistämisessä.
Yksi maailman yleisimmistä polvileikkauksista ei auta – ja saattaa aiheuttaa haittaa30.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Polven nivelkierukan osapoisto ei paranna potilaiden oireita tai toimintakykyä kymmenen vuoden seurannassa.
“Ilman pölyttäjiä maailma olisi ankea ja väritön” – Luonnontieteellisen museon uusi näyttely nostaa pölyttäjät valokeilaan29.4.2026 10:25:57 EEST | Tiedote
Tiedettä ja taidetta yhdistävässä Pölyttäjien kirjo -näyttelyssä on tarjolla runsaasti pölyttäjätietoa, upeita kuvia ja hauskoja puuhia kaikenikäisille. Näyttely aukeaa yleisölle maailman pölyttäjäpäivänä 20. toukokuuta. Luonnontieteellisen keskusmuseon kesässä on luvassa myös opastuksia, joissa tutustutaan kokoelmien syntyhistoriaan.
Lintujen törmäyksiä tuulivoimaloihin voidaan vähentää varoitusväreillä29.4.2026 08:08:53 EEST | Tiedote
Luonnon varoitusvärit – keltainen, punainen ja musta – voivat saada linnut varomaan tuulivoimaloiden lapoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme