Tutkimus: Kanariansaarten turistit viihtyvät luonnossa

Kanariansaaret tunnetaan hiekkarannoistaan ja vilkkaasta yöelämästä. Saarten monimuotoinen luonto jää mielikuvissa usein taka-alalle, mutta turisteille se on tärkeää, selviää Helsingin yliopiston digitaalisen maantieteen tutkijoiden sosiaalisen median pohjalta tekemässä analyysissa.

Analyysissa tarkasteltiin yli 723 012 Flickr-palvelussa julkaistua kuvaa Kanariansaarilta vuosilta 2004–2020. Neljäsosa kaikista kuvista oli otettu luonnonsuojelualueilla. Kaikkiaan joka kolmas kuva oli otettu luonnossa.

– Luontokuvia jaettiin paljon myös kaupungeista: kukkia, puita ja eläinaiheisia otoksia. Toisaalta selfiet ja erilaiset poseeraukset muodostivat suurimman osan luontoalueilla otetuista kuvista, mikä korostaa sosiaalista ulottuvuutta myös luontovierailuissa, kertoo väitöskirjatutkija Matti Hästbacka.

– Tulokset viittaavat siihen, että luonnolla rantojen ulkopuolella on tärkeä rooli Kanariansaarten matkailussa, toteaa tutkimusta johtanut professori Tuuli Toivonen.

Suurin osa Flickr-käyttäjistä oli julkaissut kuvan luonnonalueelta ainakin kerran, mutta eri maista tulevien matkailijoiden välillä on selviä eroja. Luonto rantojen ulkopuolella kiinnosti keski- ja eteläeurooppalaisia enemmän kuin brittejä tai pohjoismaalaisia, joiden sosiaalisen median päivitykset keskittyivät enemmän rannoille ja hotellialueille.

Tutkimus oli osa Helsingin yliopiston Digital Geography Lab -ryhmän MOBICON (Mobile Big Data for Understanding People in Nature) -hanketta. Hanke tutkii luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua mobiilidatan avulla. Kanariansaaret on yksi ryhmän tutkimusalueista. Saarten luonto monella tapaa ainutlaatuista ja hyvin herkkää.

– Digitaaliset jalanjäljet antavat uutta tietoa siitä, missä ja miten turistit nauttivat luonnosta ja kuinka paljon esimerkiksi kansallisuudet eroavat toisistaan. Tätä tietoa voidaan hyödyntää ohjeistuksen ja suojelutoimien kohdentamisessa, Toivonen toteaa.



Artikkeli What’s there beyond the sun and the sea? Detecting tourists’ interest towards nature in a mass tourism destination using social media data julkaistiin tiedelehdessä People and Nature.



