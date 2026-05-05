Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 6.5.2026

Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelma

Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Lausunnon mukaan hankesuunnitelma vastaa Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan tarveselvityksessä asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja tukee perusopetuksen palveluverkon kehittämistä Espoon keskuksen alueella. Lautakunta painotti hankkeen poikkeuksellista kiireellisyyttä ja edellytti, että hankkeen aikataulua, valmistumista ja käyttöönottoa tarkastellaan siten, että koulun käyttöönotto voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa lukuvuoden alkuun. Lautakunta piti hankesuunnitelmassa esitettyä korvaavaa uudisrakennusratkaisua tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna sekä koulun toiminnallisuuden että pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta.

Lautakunta edellytti, että hankkeen jatkosuunnittelussa noudatetaan Espoon koulujen suunnitteluohjeita, mallitilavaatimuksia sekä vaativan tuen ja inklusiivisen koulun erityisvaatimuksia. Lautakunta edellytti myös, että hankesuunnitelmassa esiin nostetut riskit huomioidaan jatkovalmistelussa ennakoivasti ja ratkaisuja hakien, eikä riskien hallintaa tule perustaa pelkästään tilanteiden seuraamiseen. Lautakunta edellytti, että kalustamiseen, varustamiseen ja käyttöönottoon varataan riittävä ja realistinen aika. Lautakunta edellytti, että koulun liikuntaolosuhteet ja piha-alueet toteutetaan Espoon koulujen pihasuunnitteluohjeen ja liikuntatilamitoituksen mukaisesti siten, että koulun opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetuksen järjestäminen on turvattu.

Lautakunta edellytti, että väistötilaratkaisu tuodaan lautakunnalle tiedoksi hyvissä ajoin ennen toteutusvaihetta ja että väistötilojen sijainnissa, turvallisuudessa, saavutettavuudessa, ruokailu-, liikunta-, opiskeluhuolto- ja erityisen tuen järjestelyissä turvataan oppilaiden yhdenvertaiset oppimisen edellytykset.

Opetussuunnitelmat ja niiden muutokset

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen varhaiskasvatutussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman. Lautakunta muutti esitysten mukaisesti suomenkielisen perusopetuksen ja suomenkielisen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmia. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2026.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelman Arvopohja-luvun paikallinen tarkennus muutetaan vastaamaan uuden Espoo-tarinan arvoja.

Lukuvuosimaksut toiselle asteelle opiskelemaan tuleville kolmansien maiden kansalaisille

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 1.8.2026 jälkeen Espoon kaupungin nuorten lukiokoulutuksessa aloittaville kolmansien maiden kansalaisille asetetaan seuraavat lukuvuosimaksut lukuvuodelle 2026–2027 lukiolain 34 a §:ssä säädetyn mukaisesti:

Kansallinen lukiokoulutus: 10 300 euroa/lukuvuosi (ALV 0 %), International Baccalaureate (IB) Diploma Programme -linja: 10 300 euroa/lukuvuosi (ALV 0 %).