Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 6.5.2026
6.5.2026 19:38:40 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Lisäksi se hyväksyi opetussuunnitelmia ja niiden muutoksia. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lukuvuosimaksut toiselle asteelle opiskelemaan tuleville kolmansien maiden kansalaisille.
Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelma
Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi lausunnon Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Lausunnon mukaan hankesuunnitelma vastaa Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan tarveselvityksessä asetettuja toiminnallisia tavoitteita ja tukee perusopetuksen palveluverkon kehittämistä Espoon keskuksen alueella. Lautakunta painotti hankkeen poikkeuksellista kiireellisyyttä ja edellytti, että hankkeen aikataulua, valmistumista ja käyttöönottoa tarkastellaan siten, että koulun käyttöönotto voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa lukuvuoden alkuun. Lautakunta piti hankesuunnitelmassa esitettyä korvaavaa uudisrakennusratkaisua tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna sekä koulun toiminnallisuuden että pitkän aikavälin kestävyyden näkökulmasta.
Lautakunta edellytti, että hankkeen jatkosuunnittelussa noudatetaan Espoon koulujen suunnitteluohjeita, mallitilavaatimuksia sekä vaativan tuen ja inklusiivisen koulun erityisvaatimuksia. Lautakunta edellytti myös, että hankesuunnitelmassa esiin nostetut riskit huomioidaan jatkovalmistelussa ennakoivasti ja ratkaisuja hakien, eikä riskien hallintaa tule perustaa pelkästään tilanteiden seuraamiseen. Lautakunta edellytti, että kalustamiseen, varustamiseen ja käyttöönottoon varataan riittävä ja realistinen aika. Lautakunta edellytti, että koulun liikuntaolosuhteet ja piha-alueet toteutetaan Espoon koulujen pihasuunnitteluohjeen ja liikuntatilamitoituksen mukaisesti siten, että koulun opetussuunnitelman mukainen liikunnanopetuksen järjestäminen on turvattu.
Lautakunta edellytti, että väistötilaratkaisu tuodaan lautakunnalle tiedoksi hyvissä ajoin ennen toteutusvaihetta ja että väistötilojen sijainnissa, turvallisuudessa, saavutettavuudessa, ruokailu-, liikunta-, opiskeluhuolto- ja erityisen tuen järjestelyissä turvataan oppilaiden yhdenvertaiset oppimisen edellytykset.
Opetussuunnitelmat ja niiden muutokset
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi suomenkielisen varhaiskasvatutussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman. Lautakunta muutti esitysten mukaisesti suomenkielisen perusopetuksen ja suomenkielisen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmia. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2026.
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että suomenkielisten lukioiden opetussuunnitelman Arvopohja-luvun paikallinen tarkennus muutetaan vastaamaan uuden Espoo-tarinan arvoja.
Lukuvuosimaksut toiselle asteelle opiskelemaan tuleville kolmansien maiden kansalaisille
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 1.8.2026 jälkeen Espoon kaupungin nuorten lukiokoulutuksessa aloittaville kolmansien maiden kansalaisille asetetaan seuraavat lukuvuosimaksut lukuvuodelle 2026–2027 lukiolain 34 a §:ssä säädetyn mukaisesti:
Kansallinen lukiokoulutus: 10 300 euroa/lukuvuosi (ALV 0 %), International Baccalaureate (IB) Diploma Programme -linja: 10 300 euroa/lukuvuosi (ALV 0 %).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 050 568 6242, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoossa ainutlaatuinen tilaisuus nuorille muusikoille ja artisteille5.5.2026 09:00:48 EEST | Tiedote
Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden järjestämä Next Stage – uuden musiikin näyttämö on etenemässä finaalivaiheeseen. Sellosalissa lauantaina 23.5. nähtävässä finaalissa mukana ovat Onerva Kaijala, emailo ja tunnetta.
Talouden ja toimintaympäristön kehitys aiheuttaa riskejä kaupunkikonsernille5.5.2026 08:26:48 EEST | Tiedote
Espoon kaupungin taloudellisen toimintaympäristön keskeiset riskit liittyvät kasvavien palvelu- ja investointitarpeiden hallintaan.
Espoon rakennusvalvonnan ulkoinen tarkastus suosittaa organisaation uudistamista4.5.2026 15:08:48 EEST | Tiedote
Kaupunki teetti rakennusvalvonnan toimintatapoja koskevan erityistarkastuksen, koska Espoon rakennusvalvontaan on kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Tarkastuksen toteuttivat kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö ja ulkopuolinen asiantuntijapalvelu BDO Audiator Oy. Maaliskuussa aloitetussa tarkastuksessa kuultiin henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä. Lisäksi toteutettiin kysely rakennusluvan saaneille asiakkaille.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 4.5.20264.5.2026 11:56:31 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä kuusi omakotitonttia niiden nykyisille vuokralaisille ja uusi Omnian ja NCC:n suunnitteluvarauksen Kiviruukin alueelta. Datakeskushankkeiden arviointiperiaatteet jaosto jätti pöydälle.
Espoon Folklore-festivaali yhdistää intialaisen ja suomalaisen kulttuurin4.5.2026 09:03:19 EEST | Tiedote
Koko perheen juhlassa Espoon kulttuurikeskuksessa sunnuntaina 17.5. pääsee uppoutumaan väreihin, rytmeihin ja tuoksuihin. Tämän vuoden teemana on “Weaving Seasons, Awakening Souls” – Vuodenaikojen kudelma, sielujen herääminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme