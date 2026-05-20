Murhia, mindfulnessia ja pyhiinvaellusta alkukesän dekkareissa
27.5.2026 15:12:33 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Karsten Dussen kuoliaaksi naurattaja Murhat ja mindfulness saa jatkoa ja sarjaan perustuva suosittu tv-sarja toisen kauden. Lynn Messinan 1800-luvulle sijoittuvan dekkarisarjan uutuudessa ollaan murhaillallisilla. Abigail Deanin Kun me kuolimme luotaa sitä, mitä tapahtuu rakkaudelle, kun sarjamurhaaja tunkeutuu kotiin.
Karsten Dussen Suomessakin supermenestyneen dekkarisarjan kolmannessa osassa Murhat, mindfulness ja pyhiinvaellus Björn Diemel lähtee terapeuttinsa suosituksesta pyhiinvaellusmatkalle. Vaellusreitillä tuntematon pyhiinvaeltaja yrittää tappaa hänet. Pian Björn huomaa, että pohdinnat elämästä ja kuolemasta eivät jää vain ajatuksen tasolle. Kirjoja on myyty yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Murhat ja mindfulness -tv-sarjan kakkoskausi Netflixissä alkaen 28.5.
Lynn Messinan 1800-luvun Englantiin sijoittuva cosy crime -sarja trendaa Jane Austenin juhlavuoden ja
Uudessa osassa Kauhistuttava näky sankaritar Beatrice, nykyään Kesgraven herttuatar, osallistuu murhapäivällisille. Kaikkien kauhuksi ilta päättyy oikeaan murhaan.
Abigail Dean sai Suomessakin menestystä trilleristä Tyttö A, jonka pohjalla oli Turpinin perheen hirviömaisten vanhempien tarina. Kun me kuolimme -uutuustrillerin
Karsten Dusse:
Murhat, mindfulness ja pyhiinvaellus
ISBN 978-952-364-639-1
Suomentanut Anne Kilpi.
Lynn Messina: Kauhistuttava näky
ISBN 978-952-364-571-4
Suomentanut Meri Kapari.
Abigail Dean: Kun me kuolimme
ISBN 978-952-364-600-1
Suomentanut Kristiina Drews.
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Aula & Co
Matkapäiväkirja Taiwanista voitti Booker-palkinnon20.5.2026 09:28:09 EEST | Tiedote
Matkapäiväkirja Taiwanista voitti maailman arvostetuimpiin kirjallisuuspalkintoihin kuuluvan International Bookerin. Palkinto julkistettiin viime yönä. Kirja voitti myös National Book Awardin. Teoksen on suomentanut Rauno Sainio.
Ukrainalaiskirjailija Jevhenija Kuznetsova lähes loppuunmyytyyn Helsinki Lit -tapahtumaan11.5.2026 15:36:42 EEST | Tiedote
Tunnettu ukrainalainen kirjailija Jevhenija Kuznetsova saapuu Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumaan lauantaina 23.5. Hän esiintyy myös Akateemisessa kirjakaupassa perjantaina 22.5. Uusin romaani Niin kauan kuin on elämää on ihmissuhderomaani Ukrainan sodan keskellä. Se oli ehdolla BBC:n Vuoden kirjaksi. Kuznetsovan haastattelijana toimii ajankohtainen dokumentaristi ja kirjailija Elina Hirvonen.
"Ruotsin sydänkäpysen" Björn Natthiko Lindebladin Avoimin käsin ilmestyy postuumisti6.5.2026 12:56:10 EEST | Tiedote
Aula & Co julkaisee vuonna 2022 ALS-tautiin kuolleen menestyskirjailija Björn Natthiko Lindebladin postuumin teoksen Avoimin käsin – levollisia viisauksia. Hänen muistelmansa Saatan olla väärässä oli merkittävä myyntimenestys niin Ruotsissa kuin Suomessa.
Tapio Kotkavuori oli suomalainen maagikko, joka nousi kansainvälisen esoteerisen liikkeen vaikuttajaksi, mutta julkaisi oman kuolinilmoituksensa27.4.2026 08:39:00 EEST | Tiedote
Onko omaan minuuteen keskittyminen sittenkään vastaus elämän suuriin kysymyksiin? Suurelle yleisölle tuntemattoman esoteerisen vaikuttajan erikoisen elämäkerran kirjoitti tietokirjailija, teologi Matti Rautaniemi.
Nelli Hietalalta löydettiin valtava kasvain, ja kokemus antoi puuttuvan palasen luontoromaanin kirjoittamiseen16.4.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
Nelli Hietala alkoi kirjoittaa romaania lieksalaisesta kuvanveistäjä Eva Ryynäsestä. Romaanin osaset eivät kuitenkaan tuntuneet loksahtavan paikoilleen. Sitten Hietalalta löydettiin valtava kasvain. Huoli omasta ja perheen tulevaisuudesta muutti Hietalan käsityksen paitsi elämästä myös romaanista: hän kirjoitti oman kokemuksensa mukaan romaaniin. Puun sielu julkaistaan 24.4. Rosebud Postitalossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme