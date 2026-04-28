Suomen nuorten MM-avauksesta maalijuhlat

Altavastaajaksi arveltu Norja näytti alkuun tekevän pelistä jopa tasaisen, kun Helene Amelie Nordseth kuittasi Aada Honkurin komean avausmaalin tasoittaen tilanteeksi 1-1. Tasalukemat paistoivat taululla vielä 12 minuutin jälkeen, mutta sitten Vilja Kuutniemi käveli kulmasta maalille siirtämään Suomen taas johtoon ja siitä alkoikin melkoinen ilotulitus. Jokainen pallo näytti pomppivan onnekkaastikin Suomelle ja päätyvän Norjan maaliin: Suomi latoi seitsemässä minuutissa kahdeksan maalia johtaen tauolla jo 9-1.

Avauserässä jatkuvasti vaille mahdollisuuksia jätetty Norjan maalivahti Olivia Lonnkvist alkoi toisessa saada jo koppeja, mutta Suomen tarkentunut syöttöpeli jauhoi viisi lisäosumaa. Erässä nähtiin kumpaankin päähän myös rangaistuslaukaus, kun Elsa Holopainen jäi ilman maalia ja sitten Suomen vahti Siiri Tulla peitti Helene Amalie Nordsethin yrityksen. Päätöserä näki Suomelta vielä neljä maalia mutta myös yhden Norjalta, kun Helene Amelie Nordseth iski pallon rystyltä verkkoon.

Suomen pistehirmuina illan ilotulituksessa säkenöivät Aada Honkuri (5+1), Janella Järvinen (1+5), Vilja Kuutniemi (3+1), Natalie Sandström (1+3), Jenna Potinoja (2+1) ja Zara Gauffin-Kauste (2+1).

Salibandya, Latisana, Italia

U19-naisten MM-turnaus, alkusarjaa

Suomi–Norja 18-2 (9-1, 5-0, 4-1)

erä: 3.33 Aada Honkuri (Jenna Potinoja) 1-0, 5.27 Helene Amalie Nordseth 1-1, 12.20 Vilja Kuutniemi (Zara Gauffin-Kauste) 2-1, 12.45 Janella Järvinen (Honkuri) 3-1, 13.36 Leea Kaisti (Veera Kurikkala) 4-1, 15.18 Honkuri (Järvinen) 5-1, 15.35 Siiri Kainulainen (Oona Hirsimäki) 6-1, 16.26 Elsa Holopainen (Kuutniemi) 7-1, 16.57 Natalie Sandström (Järvinen) 8-1, 19.30 Honkuri (Järvinen) 9-1. erä: 23.50 Honkuri (Sandström) 10-1, 24.55 Potinioja (Sandström) 11-1, 28.49 Pinja Koivumäki (Sandström) 12-1, 29.58 Gauffin-Kauste (Holopainen) 13-1, 30.36 Honkuri (Järvinen) 14-1. erä: 44.02 Gauffin-Kauste 15-1, 49.53 Kuutniemi 16-1, 50.28 Potinoja (Järvinen) 17-1, 58.48 Nordseth (Selesta Tollaksen) 17-2, 59.17 Kuutniemi (Kaisti) 18-2.

Torjunnat:

Siiri Tulla Suomi 2+4+4=10.

Olivia Lönnkvist Norja 11+7+(0)=18 ja Marie Wessel-Larsen Jensen Norja (0)+(0)+7=7 (vaihto 40.00).

Jäähyt: Suomi 0 min, Norja 0 min.

Erotuomarit: Daniel Hultberg ja Edo Sabanovic, Ruotsi.

Yleisöä: 158.

Suomen parhaana palkittiin Aada Honkuri.