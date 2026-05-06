Tänään lakkoillaan Tampereen ammattikorkeakoulussa –lakko jo toinen

7.5.2026 05:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) alkaa tänään 7.5. vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä TAMK:n pääkampuksella.

OAJ:n lisäksi lakkoon liittyy myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Paikalla TAMK:n kampuksella on myös järjestöpäällikkö Kaj Raiskio OAJ:n toimistolta (yhteystiedot tiedotteen lopussa).

Lakkovahdit ja lakkotapahtuma

  • klo 8.30–13 lakkovahdit pääkampuksen ympäristössä (Kuntokatu 3)
  • klo 11 pääkampuksella lyhyt lakkotapahtuma (Kuntokatu 3)

Lakoilla laajempi yhteiskunnallinen merkitys

Meneillään oleva lakkoaalto on poikkeuksellinen: OAJ on antanut tänä keväänä jo yhteensä kahdeksantoista lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille.

TAMK avasi 9.4. ammattikorkeakoulujen historiallisen ensimmäisen lakkoviikon yhdessä Metropolian kanssa (lakko 8.4.). Myös opiskelijat osoittivat tällöin tukensa opetushenkilöstön lakoille.

Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulussa työskentelevien työehtoja ja palkkoja. OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio muistutti Tampereen ensimmäisen lakon yhteydessä, että lakoilla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys.

– On yhteinen etumme, että saamme tulevaisuudessakin ammattikorkeakouluihin töihin eri alojen huippuosaajia – siitä hyötyvät niin opiskelijat, elinkeinoelämä kuin koko yhteiskunta. Tämä varmistetaan oikeudenmukaisella palkkauksella ja reiluilla työehdoilla, toteaa Raiskio.

Ratkaisun hakemista jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla sovittelussa. 

– Sovittelua jatketaan tiiviisti, ja tavoitteena on löytää oikeudenmukainen ja kauaskantoinen ratkaisu, sanoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

