Tänään lakkoillaan Tampereen ammattikorkeakoulussa –lakko jo toinen
7.5.2026 05:30:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) alkaa tänään 7.5. vuorokauden mittainen lakko. Lakkovartiointi ja lakkotapahtuma järjestetään aamupäivällä TAMK:n pääkampuksella.
OAJ:n lisäksi lakkoon liittyy myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Paikalla TAMK:n kampuksella on myös järjestöpäällikkö Kaj Raiskio OAJ:n toimistolta (yhteystiedot tiedotteen lopussa).
Lakkovahdit ja lakkotapahtuma
- klo 8.30–13 lakkovahdit pääkampuksen ympäristössä (Kuntokatu 3)
- klo 11 pääkampuksella lyhyt lakkotapahtuma (Kuntokatu 3)
Lakoilla laajempi yhteiskunnallinen merkitys
Meneillään oleva lakkoaalto on poikkeuksellinen: OAJ on antanut tänä keväänä jo yhteensä kahdeksantoista lakkovaroitusta ammattikorkeakouluille.
TAMK avasi 9.4. ammattikorkeakoulujen historiallisen ensimmäisen lakkoviikon yhdessä Metropolian kanssa (lakko 8.4.). Myös opiskelijat osoittivat tällöin tukensa opetushenkilöstön lakoille.
Lakoilla OAJ puolustaa ammattikorkeakoulussa työskentelevien työehtoja ja palkkoja. OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio muistutti Tampereen ensimmäisen lakon yhteydessä, että lakoilla on laajempi yhteiskunnallinen merkitys.
– On yhteinen etumme, että saamme tulevaisuudessakin ammattikorkeakouluihin töihin eri alojen huippuosaajia – siitä hyötyvät niin opiskelijat, elinkeinoelämä kuin koko yhteiskunta. Tämä varmistetaan oikeudenmukaisella palkkauksella ja reiluilla työehdoilla, toteaa Raiskio.
Ratkaisun hakemista jatketaan valtakunnansovittelijan johdolla sovittelussa.
– Sovittelua jatketaan tiiviisti, ja tavoitteena on löytää oikeudenmukainen ja kauaskantoinen ratkaisu, sanoo OAJ:n neuvottelupäällikkö Pasi Repo.
Yhteyshenkilöt
Kaj RaiskioJärjestöpäällikköOAJPuh:+358 50 413 5948kaj.raiskio@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Lakkoaalto ulottuu Pohjois-Suomeen – OAJ:ltä lakkovaroitus Lapin ammattikorkeakoululle6.5.2026 13:33:21 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään uuden lakkovaroituksen ammattikorkeakouluja koskevassa työriidassa. Ellei uutta työehtosopimusta sitä ennen synny sovittelussa, 21.5. toteutuu Lapin ammattikorkeakoulun ensimmäinen lakko. Lakoilla OAJ puolustaa jokaisen ammattikorkeakoulussa työskentelevän etua.
Katarina Murto omvaldes till ordförande för OAJ6.5.2026 11:48:38 EEST | Nyheter
OAJ:s fullmäktige valde idag Katarina Murto att fortsätta som organisationens ordförande för en ny mandatperiod. Murto anser att det är viktigt att OAJ hänger med då världen och samhället förändras. Det är en ödesfråga för landet huruvida vi lyckas höja kunskaps-, kompetens- och utbildningsnivån. Därför behöver Finland en tillväxtgaranti.
Katarina Murto jatkokaudelle OAJ:n puheenjohtajana – ”Meillä on aina ratkaisuehdotuksia”6.5.2026 11:48:38 EEST | Uutinen
OAJ:n valtuusto valitsi Katarina Murron jatkamaan järjestön puheenjohtajana. Murto pitää tärkeänä, että OAJ pysyy maailman ja yhteiskunnan muutoksissa mukana. Suomelle kohtalonkysymys on hänestä se, saadaanko oppimis-, osaamis- ja koulutustaso käännettyä nousuun. Siksi Suomi tarvitsee kasvutakuun.
OAJ varslar om strejk vid Vasa yrkeshögskola5.5.2026 13:31:58 EEST | Pressmeddelande
OAJ gav i dag ett nytt strejkvarsel i arbetstvisten som gäller yrkeshögskolorna. En strejk pågår vid Vasa yrkeshögskola (VAMK) den 20 maj om inget nytt avtal nås innan dess. Med strejkerna försvarar OAJ intressena för alla som arbetar vid yrkeshögskolorna.
OAJ:ltä lakkovaroitus Vaasan ammattikorkeakoululle – ensimmäinen lakko Pohjanmaalla5.5.2026 13:31:36 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään uuden lakkovaroituksen ammattikorkeakouluja koskevassa työriidassa. Lakkoon mennään Vaasan ammattikorkeakoulussa 20.5., ellei uutta sopimusta sitä ennen synny. Lakoilla OAJ puolustaa jokaisen ammattikorkeakoulussa työskentelevän etua.
