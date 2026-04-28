Suomalaisteknologia auttaa havaitsemaan tehohoitopotilaan aivotoiminnan häiriötilan minuuteissa

”Tajuttoman tehohoitopotilaan aivotoiminnan häiriö, kuten pitkittynyt epileptinen purkaus, voi hoitamattomana johtaa pysyvään aivovaurioon tai kuolemaan. Sairaaloissa ei ole kuitenkaan ollut tehokkaita menetelmiä aivosähkökäyrän mittaamiseen”, kertoo Cerenionin toimitusjohtaja Jukka Kortelainen.

Kortelainen on väitellyt aivosähkökäyräpohjaisesta nukutuksen syvyyden mittauksesta. Hän on havainnut tutkimustyössään, että tehohoitopotilaat saattavat olla päiväkausia ilman aivojen monitorointia.

Tyypillisesti aivosähkökäyrämittauksen suorittaa siihen erikoistunut hoitaja, joka saapuu teho-osastolle mittalaitteen kanssa ja tekee lyhyen mittauksen. Tämän jälkeen data toimitetaan erikoislääkärille lausuntoa varten. Viive voi olla niin pitkä, että teho-osastolla hoitava lääkäri joutuu tekemään hoitopäätöksiä ilman mittaustuloksia.

”Tehohoito on tarkoitettu potilaille, joilla on edellytykset toipua hyvin. Aivotoiminta on tässä luonnollisesti kriittisessä roolissa, ja siksi on aika yllättävääkin, miten lapsenkengissä sen seuranta on ollut”, Kortelainen sanoo.

Cerenion on kehittänyt Kortelaisen tutkimustyön pohjalta aivan uudenlaisen tavan monitoroida tehohoitopotilaiden aivosähkökäyrää eli EEG:tä. Hoitava lääkäri saa yhtiön teknologian avulla tietoa potilaan aivojen tilasta nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa. Hän siis pystyy reagoimaan hoidon tarpeeseen silloin, kun pysyvät vauriot ovat vielä mahdollisesti vältettävissä – tarvittaessa jo ennen erikoislääkärin lausuntoa.

Tajuttoman potilaan aivoissa tapahtuu usein epileptisiä purkauksia, jotka ilman mittausta voivat jäädä täysin huomaamatta. Pitkittynyt purkaus voi aiheuttaa pysyvän aivovaurion. Siksi lääkehoito olisi aloitettava välittömästi. Joissain tilanteissa aivoja joudutaan myös suojaamaan syvällä nukutuksella.

Kaupallinen vaihe alkanut hurjalla vauhdilla – tuore sopimus Italiaan

Suomessa aikuisten teho-osastoilla hoidetaan vuosittain yli 20 000:ta potilasta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi epileptisiä purkauksia voi esiintyä jopa kolmasosalla tehohoitopotilaista. Pelkästään Suomessa Cerenionin teknologia voi siis auttaa tuhansia kriittisesti sairaita potilaita joka vuosi.

Kortelainen kertoo, että yhtiön ratkaisulle on kova kysyntä myös laajemmin Euroopassa, jossa akuuttisairaanhoidon EEG-monitorointi on vielä hyvin vaatimattomalla tasolla. Vaikka lääketieteelliset suositukset ovat olemassa, sopivia tuotteita ei ole aiemmin saatu markkinoille.

”C-Trend EEG Station -kokonaisratkaisumme on juuri lanseerattu, ja olemme jo tehneet merkittäviä jakelijasopimuksia eri puolille Eurooppaa”, Kortelainen kertoo.

Tällä viikolla Cerenion tiedotti 2,28 miljoonan euron tilauksesta Italiaan. Tilauksen laitetoimitukset jakaantuvat useammalle vuodelle. Suomessa yhtiön teknologia on jo käytössä kaikissa yliopistosairaaloissa.

Cerenionin kokonaisratkaisun osana on tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto, joka tiivistää mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. Ohjelmisto perustuu yhtiön vuosien aikana keräämään laajaan kliiniseen aineistoon. "Tekoälyalgoritmien kehityksessä on aivan ratkaisevaa, että opetusaineisto on laadukas", sanoo toimitusjohtaja Jukka Kortelainen. Kokonaisratkaisuun kuuluu myös on otsalle kiinnitettävä elektrodi, joka mahdollistaa EEG-monitoroinnin aloittamisen helposti vaativissa tehohoidon olosuhteissa.

Parempaa hoitoa ja merkittäviä kustannussäästöjä

Sydämen ja keuhkojen toimintaa pystytään seuraamaan teho-osastoilla sujuvasti. Sen sijaan aivojen seuranta akuuttisairaanhoidossa on vaikeampaa mittauksen tekemisen vaikeuden ja tulkinnan haasteiden vuoksi. EEG-signaali on nimittäin hyvin heikko ja herkkä häiriöille.

Vuonna 2017 perustetun Cerenionin teknologian pohjana on Kortelaisen tutkimuslöydös siitä, että tietty aivosähkökäyrän ilmiö, niin sanotut hitaat aallot, voidaan yhdistää terveeseen aivotoimintaan.

Tämän pohjalta yhtiö on luonut laajemman, tekoälyalgoritmeja hyödyntävän ohjelmiston, joka on suojattu patentein ja sertifioitu lääkinnälliseksi laitteeksi. Ohjelmisto perustuu vuosien aikana kerättyyn laajaan kliiniseen aineistoon.

Viime vuoden aikana Cerenion on kasvanut ohjelmistovalmistajasta kokonaisratkaisun toimittajaksi yhdistämällä ohjelmistoonsa ja elektrodiin kaupallisesti saatavilla olevia komponentteja sekä varmistamalla, että kokonaisuus toimii.

Kortelainen korostaa, että laite ei itse tee diagnoosia vaan se on tarkoitettu tukemaan hoitohenkilökunnan päätöksentekoa. Hän uskoo tarpeen lisääntyvän tulevaisuudessa. Väestö ikääntyy, ja samalla esimerkiksi sydän- ja aivoinfarktit yleistyvät ja myös tehohoidon tarve kasvaa.

”Ratkaisumme voi tuoda sairaaloille merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna perinteisiin raskaisiin ja kalliisiin mittauksiin. Samalla kriittisesti sairaat potilaat saavat parempaa hoitoa nopeammin”, Kortelainen sanoo.