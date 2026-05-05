Oppimisvaikeudet ja nuorten itsearvioima hyvinvointi kytkeytyvät yhä vahvemmin
7.5.2026 12:48:39 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Nuorten oppimisvaikeudet ja itsearvioima hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa aiempaa vahvemmin, vaikka niiden perinteiset riskitekijät perheissä ja kouluympäristössä ovat vähentyneet ajan kuluessa. Havainnot perustuvat Tampereen yliopistossa tehtyyn laajaan tutkimukseen, jossa analysoitiin lähes yli 600 000 suomalaisen nuoren kyselyvastauksia yli neljän vuosikymmenen ajalta.
Uuden tutkimuksen mukaan oppimisvaikeudet ovat yhä vahvemmin yhteydessä heikkoon hyvinvointiin.
Tutkimuksessa selvitettiin itsearvioidun hyvinvoinnin yhteyttä perhetaustaan, koulunkäyntiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin vuosina 1981–2025. Keskeisin havainto on, että yhteys oppimisvaikeuksien ja matalan itsearvioidun hyvinvoinnin välillä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Yhteiskuntaluokan merkitys itsearvioituun terveyteen on puolestaan jopa vähentynyt tyttöjen keskuudessa.
– Näyttää siltä, että oppimisvaikeudet ja hyvinvoinnin haasteet kulkevat yhä enemmän käsikädessä. Tämä koskee nuoria heidän perhetaustastaan riippumatta, kertoo väitöskirjatutkija Heidi Kesanto-Jokipolvi.
Vanhempien koulutustaso nousee ja oppilaiden kokemukset kouluympäristöstä parantuvat – hyvinvointi ei
Nykyisin yhä useampi nuori asuu koulutetuissa perheissä. Ilmapiiri kouluissa on monin osin parantunut. Oppilaiden kyselyvastausten perusteella opettajat ovat yhä kiinnostuneempi heistä, ja työrauha on parempi kuin menneinä vuosikymmeninä. Erityisesti tytöillä oppimisvaikeudet ovat kuitenkin lisääntyneet.
– Vanhempien koulutustason nousu tai parannukset koulun ilmapiirissä eivät näytä siirtyneen odotetulla tavalla nuorten kokemuksiin oppimisesta tai hyvinvoinnista, toteaa Kesanto-Jokipolvi.
Tyttöjen pahoinvointi yleistyy, poikien ongelmat kasautuvat marginaaliin
Itseraportoidut oppimisvaikeudet ja matala itsearvioitu hyvinvointi ovat lisääntyneet erityisesti tyttöjen keskuudessa, kun taas pojilla molempien kehitys on ollut maltillisempaa. Huonoimmin voivat pojat ovat kuitenkin yhä useammin matalasti koulutetuista perheistä, kärsivät oppimisvaikeuksista sekä omaavat huonommat suhteet vertaisiin ja opettajiin.
– Tytöillä kokemukset oppimisvaikeuksista ja hyvinvoinnin ongelmista ikään kuin valtavirtaistuvat, kun pojilla vastaavat ongelmat näyttävät kuvaavaan jonkinlaiseen marginaalin kuulumista.
Tutkimusartikkeli:
Kesanto-Jokipolvi, H., Ståhl, T., Kinnunen, J.M. et al. Changes in self-rated health and its association with social determinants – repeated cross-sectional surveys among Finnish adolescents from 1981 to 2025. BMC Public Health 26, 1375 (2026).
Heidi Kesanto-Jokipolvi, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto
050 348 2273, heidi.kesanto-jokipolvi@tuni.fi
