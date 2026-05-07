Fingrid laajentaa markkinavalvonnan ulkoistuksen FCR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvontaan

7.5.2026 14:00:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

Lokakuusta 2026 alkaen Fingrid ulkoistaa FCR-kapasiteettimarkkinoiden säännöllisen monitoroinnin Nord Poolille. Lopullinen vastuu markkinavalvonnasta ja sen toteutuksesta säilyy Fingridillä. Siirtymäaikana Fingrid vastaa FCR‑kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvonnasta itse. Ulkoistus tehostaa markkinavalvontaa ja on jatkoa muutama vuosi sitten käynnistyneelle Fingridin ja NordPoolin yhteistyölle.

Fingridin ja Nord Poolin yhteisprojekti FCR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvonnasta käynnistyi huhtikuussa 2026. Järjestelyssä Nord Poolin markkinavalvontaosasto vastaa FCR-kapasiteettimarkkinoiden säännöllisestä monitoroinnista ja raportoi Fingridille REMIT- ja REMIT 2 -asetusten mukaisista mahdollisista rikkomuksista erityisesti sisäpiirikaupankäyntiä, sisäpiiritiedon julkistamista ja markkinamanipulaatiota koskien. Järjestely on vastaava kuin mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkinavalvonnassa, jonka Fingrid ulkoisti Nord Poolille vuoden 2026 alussa, sekä vuosina 2023 ja 2024 ulkoistetassa mFRR- ja aFRR-energiamarkkinoiden markkinavalvonnassa. 

Valvontatyötä tehdessään Nord Poolin markkinavalvontaosasto voi olla suoraan yhteydessä reservimarkkinatoimijoihin kysyäkseen lisätietoa esimerkiksi markkinalle jätetyistä tarjouksista. Fingrid vastaa REMIT-asetuksen mukaisena PPAET:na (Person Professionally Arranging and Executing Transactions) markkinavalvonnan kokonaisuudesta ja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä Energiavirastolle ja ACERille. Mahdolliset yhteydenotot markkinavalvonnasta tulevat englanniksi osoitteesta market.surveillance(at)fingrid.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös kysymyksiä valvonnasta.   

Nord Poolin mukaantulo tehostaa markkinavalvontaa nykyisestä. Markkinoiden luotettavuus ja avoimuus on tärkeä asia hyvin toimivien energia- ja kapasiteettimarkkinoiden kannalta ja markkinatoimijoiden ja loppukuluttajien luottamuksen edistämiseksi.  

Lisätietoja:  

Marina Nordström, projektipäällikkö, Fingrid Oyj 

Hanna Nurmilo, markkinavalvontayhdyshenkilö, Fingrid Oyj 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)fingrid.fi.  

REMIT-asetus (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency) 

REMIT 2 -asetus  (7.5.2024 voimaantullut asetus alkuperäisen REMIT-asetuksen muuttamisesta)  

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

