OAJ:n valtuusto: Lapset ja nuoret ansaitsevat parempaa kuin lomien siirto

Opettajista liki 80 prosenttia ei kannata kesälomien siirtoa. He eivät vastusta siirtoa periaatteellisista syistä, vaan siksi, että he tuntevat koulun ja oppilaiden arjen ja haluavat turvata lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset edellytykset oppia.

Koululaisten lomien siirrolla olisi myös laajoja vaikutuksia moneen muuhunkin kuin oppimistuloksiin ja oppilaiden jaksamiseen. Kyse ei ole vain teknisestä siirrosta, vaan siirto mullistaisi koulutusjärjestelmän aikataulut yhteishauista ja ylioppilaskirjoituksista korkeakoulujen valintakokeisiin.

Lapset ja nuoret ansaitsevat päättäjiltä parempaa kuin lomien siirtäminen. Nyt pitää keskittyä olennaisiin kysymyksiin ja saada oppimistulokset ja osaamis- ja koulutustaso nousuun, jotta talouskasvu saadaan vauhtiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella.

Kesälomakeskustelu paljastaa Suomen visiottomuuden

Lomien siirtämistä tärkeämpää on ratkaista, miten turvataan lasten ja nuorten oppiminen pitkällä aikavälillä. Tänään syntyvä lapsi on 2030- ja -40-lukujen taitteessa yläkoululainen. Miten varmistetaan, että hän saa laadukasta opetusta kelpoiselta opettajalta asuinpaikastaan riippumatta? Entä miten turvataan hänelle sujuva polku toiselta asteelta korkeakoulutukseen ja 2040- ja -50-lukujen työelämään?

OAJ perää kasvutakuuta eli puolueiden yhdessä laatimaa pitkäjänteistä suunnitelmaa koulutuksen rahoituksesta, resursseista ja keinoista, joilla koulutus- ja osaamistaso saadaan nousuun ja Suomi takaisin koulutuksen kärkimaaksi. Pienenevien ikäluokkien maassa on yhä tärkeämpää varmistaa, että jokainen oppilas saa koulutetun opettajan tuella mahdollisimman hyvät oppimisen ja kasvun eväät.

Oppimisen ja kasvun turvaaminen on yksilöiden lisäksi tärkeää koko Suomelle. Ilman osaamista velkaantuminen ei taitu eikä talous käänny kasvuun. OECD on arvioinut, että Suomi voisi liki kaksinkertaistaa bruttokansantuotteensa pelkästään sillä, että jokaiselle lapselle ja nuorelle annetaan mahdollisuus oppia peruskoulussa riittävät perustiedot ja -taidot.

Kasvutakuu voidaan laatia vielä tällä hallituskaudella. Se osoittaisi lapsille ja nuorille, että päättäjät ovat sitoutuneet huolehtimaan heidän tulevaisuudestaan.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n valtuusto edellyttää, että opetusministeri Adlercreutz varmistaa koulutuksen ja opetuksen laadun ja oppimisen edellytykset ja edistää kasvutakuun toteutumista sen sijaan, että ajaa lomien siirtoa ilman kestäviä perusteluita oppimisen kannalta.