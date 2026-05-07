Fingridin omistusrakenteen muutos etenee
7.5.2026 14:27:30 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt kaupan, jonka mukaan valtio myy Fingridin B-sarjan osakkeita OP Pohjolalle. Valtio hankki aiemmin tänä vuonna Ilmarisen omistamat Fingridin A-sarjan osakkeet, joista 50 muunnetaan B-sarjan osakkeiksi. Järjestelyn toteuduttua valtion omistusosuus Fingridistä on 59,5 prosenttia.
B-sarjan osakkeiden myynti OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle (OP Pohjola) on osa laajempaa Fingridin omistusrakenteen muutosta, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle.
Omistusrakenteen muutoksia on toteutettu vaiheittain ja nyt on edetty vaiheeseen, jossa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muunnetaan B-sarjan osakkeiksi ja ne myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle. Tämän kaupan toteutuminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä
Kun omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on toteutettu kokonaisuudessaan, valtion omistusosuus on 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus 14,2 prosenttia.
Lisätietoja:
Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235
Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
