Fingridin omistusrakenteen muutos etenee

B-sarjan osakkeiden myynti OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle (OP Pohjola) on osa laajempaa Fingridin omistusrakenteen muutosta, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myi noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle.

Omistusrakenteen muutoksia on toteutettu vaiheittain ja nyt on edetty vaiheeseen, jossa 50 kappaletta Suomen valtion omistamia A-sarjan osakkeita muunnetaan B-sarjan osakkeiksi ja ne myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle. Tämän kaupan toteutuminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä

Kun omistusrakenteen muutokseen liittyvät järjestelyt on toteutettu kokonaisuudessaan, valtion omistusosuus on 59,5 prosenttia ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus 14,2 prosenttia.

Lisätietoja:

Asta Sihvonen-Punkka, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5235

Eeva-Liisa Virkkunen, Fingridin Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 40 505 2522

