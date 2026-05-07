Järjestäytynyt rikollisuus lisääntynyt jonkin verran Suomessa
8.5.2026 13:46:48 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Kansainvälisesti vertailtuna järjestäytyneen rikollisuuden taso on edelleen melko maltillinen Suomessa. Kasvua on havaittavissa erityisesti kyberrikollisuudessa ja huumausainerikollisuudessa, ilmenee Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun laatimasta järjestäytyneen rikollisuuden tilannekuvasta.
Järjestäytyneen rikollisuuden kehityssuuntina ovat nousseet kansainvälistyminen, verkostomaisen rikollisuuden lisääntyminen sekä ruotsalaisten rikollisverkostojen vahvistuminen Suomessa. Huolta herättävät myös rikollinen talous eri muodoissaan ja tilaustyönä tehtävät rikokset.
Helsingin yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, mitä järjestäytynyt rikollisuus tarkoittaa Suomessa vuonna 2026 ja millaisia piirteitä siihen liittyy.
Tutkimuksen tulosten mukaan järjestäytynyt rikollisuus muuttaa muotoaan ja voi laajetessaan horjuttaa yhteiskunnan vakautta.
- Järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisy ja torjunta edellyttävät laajaa yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden välillä sekä ajankohtaisen tiedon jakamista ilmiöstä, sanoo tutkijatohtori Emma Villman Helsingin yliopistosta.
Löyhät rikollisverkostot vaikeuttavat viranomaistyötä
Tilannekuvan mukaan järjestäytyneen rikollisuuden kenttä on monipuolistunut. Viranomaiset puhuvat yhä useammin rikollisverkostoista, joihin kuuluvat moottoripyöräjengien lisäksi erilaiset rikollisjärjestöt tai yhteenliittymät.
- Erityisesti kehitys kohti löyhempiä rikollisverkostoja nousi esiin tilannekuvatyössä. Tämä kehitys vaikeuttaa poliisin ja muiden viranomaisten työtä järjestäytyneen rikollisuuden tunnistamisessa sekä tällaisen rikollisuuden käsittelyä oikeusjärjestelmässämme, toteaa Villman.
Muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden kokemusten perusteella tiedetään, että järjestäytynyt rikollisuus on muutoksessa: sen toiminta horjuttaa yhteiskunnan vakautta asteittain, rikollisuus siirtyy yhä enemmän verkkoon, ja tekoäly sekä muut uudet teknologiat vauhdittavat sitä merkittävästi.
- Järjestäytynyt rikollisuus on luonteeltaan rajat ylittävää, joten kansainväliset kehityskulut vaikuttavat myös Suomeen. Siksi on tärkeää varautua järjestäytyneen rikollisuuden muuttuviin muotoihin, jotta siihen voidaan puuttua tehokkaasti, sanoo Poliisiammattikorkeakoulun erikoistutkija Vesa Muttilainen.
Suomessa päivitettiin vuonna 2025 strategia järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, joka korostaa tarvetta lisätä tietoa rikollisuuden toimijoista ja ilmiöistä. Tämä tutkimus on osa tätä tavoitetta, ja tilannekuvaa on tarkoitus julkaista jatkossa säännöllisesti.
Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva järjestäytyneen rikollisuuden trendeistä, rikosilmiöistä ja toimijoista hyödyntämällä aiempaa tutkimusta, indikaattoreita ja viranomaistietoa. Tutkimukseen sisältyi myös kysely eri viranomaisille, järjestöille, edunvalvontatahoille ja yrityksille.
Lisätietoja:
Tutkijatohtori Emma Villman
Puh. 040 4720 421
emma.villman@helsinki.fi
Erikoistutkija Vesa Muttilainen, Poliisiammattikorkeakoulu
Puh. 029 5483 809
vesa.muttilainen@polamk.fi
Julkaisu:
Järjestäytyneen rikollisuuden tilannekuva 2026. Villman, E., Muttilainen, V., Laitinen, I., Nihti, T., Näsi, M., & Kaakinen, M. Katsauksia 78/2026. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
