Kilpailuun lähes sata senioreiden kirjoittamaa runoa Espoosta – voittajat julki

8.5.2026 10:20:34 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Espoon kaupunki järjesti vuodenvaihteessa Katse Espooseen -runokilpailun yli 65-vuotiaille. Kilpailu keräsi lähes sata senioreiden kirjoittamaa runoa, joiden säkeissä Espoo näyttäytyy luonnon ja meren, mutta myös arjen, muistojen ja muutoksen kaupunkina. Kilpailun voittajakolmikko julkistettiin 7.5.2026 lämminhenkisessä tilaisuudessa Ison Omenan kirjastossa.

Yksityiskohta taiteilija Jussi Lahtisen kuvittamasta Katse Espooseen -kirjan kansikuvasta. Mustavalkoisessa kuvassa on eri aikakausina rakennetuista, Espoon maamerkkeinäkin tunnetuista rakennuksista luotu kuvitteellinen uusi maisema, jossa eriikäiset rakennukset limittyvät.

Kilpailun ensimmäisen palkinnon voitti Jyrki Laine runollaan "Toinen kaupunki". Toiseksi sijoittui runollaan Liisa Kauppinen ja kolmannen palkinnon sai Martin Westman runollaan "Hagalund". Voittaja palkittiin Tapiola Sinfonietan Indie-sarjan kausikorteilla. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet saivat vapaalippuja kulttuuririentoihin.

Trubaduuri Tomi Pulkkinen säveltää laulelman yhdestä runosta, jonka hän valitsi 20 parhaan joukosta. Marjatta Luukkosen runo ”olen tässä” on kuultavissa laulun muodossa valituilla Espoon Senioripakun pysäkeillä tulevana kesänä.

Runoraadin puheenjohtaja, kirjailija Johanna Venho kertoo kilpailun annista:

"Runoraati työskenteli innostuneesti ja teksteistä nauttien, sillä runoissa Espoo näyttäytyy monissa muodoissaan. Luonto, merellisyys, kaupungin kasvu, monikulttuurisuus ja kotoisuus kuuluvat säkeissä. On rosoa, uhmaa ja monenlaisia tunteita. Runot kertovat sekä tavallisesta arjesta että unelmista ja muutoksesta. Raatilaisten mielestä 65 vuoden alaikäraja oli kiinnostava linjaus. Se nosti esille pitkät, ajalliset kaaret Espoossa: historiaa ja muistikuvia. Sekin ilahduttaa, että kahdenkymmenen parhaan joukossa on yllättävän tasainen sukupuolijakauma."

Tutustu runoihin runonäyttelyissä

Yleisö pääsee tutustumaan kilpailun 20 parhaaseen runoon runonäyttelyissä, jotka on pystytetty kuuteen kirjastoon. Runot ovat nähtävillä Ison Omenan, Kalajärven, Entressen, Lippulaivan, Sellon ja Tapiolan kirjastoissa 23.5.2026 asti.

Runokilpailu toteutettiin yhteistyössä Espoon kulttuuripalveluiden ja kirjastojen kanssa. Runoraatiin kuului yhteensä seitsemän jäsentä. Ensimmäisen karsinnan tekivät kirjailija Johanna Venhon johdolla raati, johon kuuluivat lavarunoilija Harri Hertell, kirjailija Sanna Vaara ja Espoon kaupunginkirjastoa edustava Inari Mykkänen. Loppuvaiheessa voittajien valintaan vaikuttivat myös kuvataiteilija Jussi Lahtinen, toimittaja Sakari Heiskanen ja Espoon vanhusneuvoston edustaja Erja Tikka.

Uusi runokilpailu avataan loppusyksyllä 2026. Kilpailu on avoin kaiken ikäisille, ja sen teemana on ”Sukupolvet yhdessä”.

Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteyshenkilöt

Erityisasiantuntija Elina Pulli
elina.pulli@espoo.fi
+35846877888

Viestintäasiantuntija Kirsi Kähkönen
kirsi.kahkonen@espoo.fi
+358406365986

Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet ja sekä kulttuuritalot ja -palvelut.

