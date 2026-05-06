Kilpailuun lähes sata senioreiden kirjoittamaa runoa Espoosta – voittajat julki
8.5.2026 10:20:34 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupunki järjesti vuodenvaihteessa Katse Espooseen -runokilpailun yli 65-vuotiaille. Kilpailu keräsi lähes sata senioreiden kirjoittamaa runoa, joiden säkeissä Espoo näyttäytyy luonnon ja meren, mutta myös arjen, muistojen ja muutoksen kaupunkina. Kilpailun voittajakolmikko julkistettiin 7.5.2026 lämminhenkisessä tilaisuudessa Ison Omenan kirjastossa.
Kilpailun ensimmäisen palkinnon voitti Jyrki Laine runollaan "Toinen kaupunki". Toiseksi sijoittui runollaan Liisa Kauppinen ja kolmannen palkinnon sai Martin Westman runollaan "Hagalund". Voittaja palkittiin Tapiola Sinfonietan Indie-sarjan kausikorteilla. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneet saivat vapaalippuja kulttuuririentoihin.
Trubaduuri Tomi Pulkkinen säveltää laulelman yhdestä runosta, jonka hän valitsi 20 parhaan joukosta. Marjatta Luukkosen runo ”olen tässä” on kuultavissa laulun muodossa valituilla Espoon Senioripakun pysäkeillä tulevana kesänä.
Runoraadin puheenjohtaja, kirjailija Johanna Venho kertoo kilpailun annista:
"Runoraati työskenteli innostuneesti ja teksteistä nauttien, sillä runoissa Espoo näyttäytyy monissa muodoissaan. Luonto, merellisyys, kaupungin kasvu, monikulttuurisuus ja kotoisuus kuuluvat säkeissä. On rosoa, uhmaa ja monenlaisia tunteita. Runot kertovat sekä tavallisesta arjesta että unelmista ja muutoksesta. Raatilaisten mielestä 65 vuoden alaikäraja oli kiinnostava linjaus. Se nosti esille pitkät, ajalliset kaaret Espoossa: historiaa ja muistikuvia. Sekin ilahduttaa, että kahdenkymmenen parhaan joukossa on yllättävän tasainen sukupuolijakauma."
Tutustu runoihin runonäyttelyissä
Yleisö pääsee tutustumaan kilpailun 20 parhaaseen runoon runonäyttelyissä, jotka on pystytetty kuuteen kirjastoon. Runot ovat nähtävillä Ison Omenan, Kalajärven, Entressen, Lippulaivan, Sellon ja Tapiolan kirjastoissa 23.5.2026 asti.
Runokilpailu toteutettiin yhteistyössä Espoon kulttuuripalveluiden ja kirjastojen kanssa. Runoraatiin kuului yhteensä seitsemän jäsentä. Ensimmäisen karsinnan tekivät kirjailija Johanna Venhon johdolla raati, johon kuuluivat lavarunoilija Harri Hertell, kirjailija Sanna Vaara ja Espoon kaupunginkirjastoa edustava Inari Mykkänen. Loppuvaiheessa voittajien valintaan vaikuttivat myös kuvataiteilija Jussi Lahtinen, toimittaja Sakari Heiskanen ja Espoon vanhusneuvoston edustaja Erja Tikka.
Uusi runokilpailu avataan loppusyksyllä 2026. Kilpailu on avoin kaiken ikäisille, ja sen teemana on ”Sukupolvet yhdessä”.
Tämä tiedote on julkaistu espoo.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erityisasiantuntija Elina Pulli
elina.pulli@espoo.fi
+35846877888
Viestintäasiantuntija Kirsi Kähkönen
kirsi.kahkonen@espoo.fi
+358406365986
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu viisi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet ja sekä kulttuuritalot ja -palvelut.
www.kulttuuriespoo.fi | www.espoo.fi/kulttuuri
#KulttuuriEspoo @kulttuuriespoo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 6.5.20266.5.2026 19:38:40 EEST | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Saarnilaakson koulun ja nuorisotilan hankesuunnitelmasta. Lisäksi se hyväksyi opetussuunnitelmia ja niiden muutoksia. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lukuvuosimaksut toiselle asteelle opiskelemaan tuleville kolmansien maiden kansalaisille.
Espoossa ainutlaatuinen tilaisuus nuorille muusikoille ja artisteille5.5.2026 09:00:48 EEST | Tiedote
Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden järjestämä Next Stage – uuden musiikin näyttämö on etenemässä finaalivaiheeseen. Sellosalissa lauantaina 23.5. nähtävässä finaalissa mukana ovat Onerva Kaijala, emailo ja tunnetta.
Talouden ja toimintaympäristön kehitys aiheuttaa riskejä kaupunkikonsernille5.5.2026 08:26:48 EEST | Tiedote
Espoon kaupungin taloudellisen toimintaympäristön keskeiset riskit liittyvät kasvavien palvelu- ja investointitarpeiden hallintaan.
Espoon rakennusvalvonnan ulkoinen tarkastus suosittaa organisaation uudistamista4.5.2026 15:08:48 EEST | Tiedote
Kaupunki teetti rakennusvalvonnan toimintatapoja koskevan erityistarkastuksen, koska Espoon rakennusvalvontaan on kohdistunut runsaasti kritiikkiä. Tarkastuksen toteuttivat kaupungin ulkoisen tarkastuksen yksikkö ja ulkopuolinen asiantuntijapalvelu BDO Audiator Oy. Maaliskuussa aloitetussa tarkastuksessa kuultiin henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä. Lisäksi toteutettiin kysely rakennusluvan saaneille asiakkaille.
Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 4.5.20264.5.2026 11:56:31 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä kuusi omakotitonttia niiden nykyisille vuokralaisille ja uusi Omnian ja NCC:n suunnitteluvarauksen Kiviruukin alueelta. Datakeskushankkeiden arviointiperiaatteet jaosto jätti pöydälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme